Не успели утихнуть страсти по The Last of Us Part 2, разгромленной пользователями и вознесенной прессой, как Sony выкатывает новый эксклюзив – восхитительно красивую Ghost of Tsushima. Подольет масла в огонь дискуссий и Death Stranding Хидео Кодзимы, выходящая на PC 14 июля.

Как еще развлечься в середине лета? Узнайте из нашей традиционной статьи.

TrackMania

Жанр Гонки Разработчик Ubisoft Nadeo Издатель Ubisoft Entertainment Платформы PC Дата выхода 2 июля 2020 года

Серия TrackMania на протяжении 17 лет существования почти всегда отдавала предпочтение PC. После выхода TrackMania Turbo еще и на PlayStation 4/Xbox One показалось, что традиции сломлены, но нет – очередной выпуск сумасшедших гонок достался лишь обладателям компьютеров. Причем с небольшой задержкой из-за пандемии коронавируса – 1 июля вместо 5 мая, как планировалось изначально.

Не мудрствуя лукаво, Ubisoft Nadeo подготовила ремейк одной из популярнейших частей - TrackMania Nations. Ее успех во многом был обусловлен бесплатностью с первого дня, и переиздание придерживается такой же практики, правда, с массой оговорок. Чтобы получить базовый комплект, включающий 25 готовых карт, доступ к одиночной и сетевой игре, ежеквартальную смену «сезонов» и простенький редактор уровней, достаточно забрать игру в Uplay или Epic Game Store. Два более навороченных «пакета» уже влетят в копеечку, но дадут возможность полноценно работать с редактором, гонять по «трассе дня», вступать в клубы – полный список опций представлен тут.

С самой игрой все понятнее, чем с бизнес-моделью. Это по-прежнему череда испытаний, где мы главным образом соревнуемся с собой же, пытаясь превзойти предыдущий результат хотя бы на полсекунды. Режимы пляшут вокруг данной концепции и в какой-то степени повторяют друг друга, но ведь отточить мастерство прохождения поворотов до немыслимого уровня и сократить время круга еще на миг – главная идея проекта. И пускай на сложную физику рассчитывать не стоит, спуску все равно не будет: одни карты напичканы препятствиями и трамплинами, другие – крутыми поворотами; разные типы поверхностей заставляют по-разному вести болид, а малейшие просчеты больно бьют по итоговым показателям.

Дополнительно усложнить заезды или разнообразить их поможет фирменный редактор, хотя загвоздка с ним в том, что основная функциональность доступна лишь за денежку. Есть вероятность, что многим будет проще скачать гигабайты трасс для старых выпусков серии вместо того, чтобы раскошеливаться на подписку на новую часть. Впрочем, если TrackMania окажется достаточно хороша, то траты себя все равно оправдают.

Rocket Arena

Жанр Сетевой шутер Разработчик Final Strike Games Издатель Electronic Arts Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 14 июля 2020 года

Можно занимать какую угодно сторону в вечном споре «Quake 3 или Unreal Tournament», но сложно отрицать, что рокет-джампы из Q3 стали одним из символов эпохи и привели к появлению великолепной модификации DeFRaG, посвященной искусству перемещения по картам. Спустя двадцать лет Final Strike Games тоже решила сделать стрельбу под ноги из базуки краеугольным камнем своей игры, но заодно подмешала и порцию современных элементов.

Rocket Arena – сетевой сессионный шутер «три на три» с десятью картами и всего одним стволом. С другой стороны, у каждого героя (куда ж нынче без самобытных героев?) это оружие, сохраняя общие черты, работает по-своему. Скажем, пират палит из натуральной корабельной пушки – снаряды летят по дуге и медленнее, чем у других, зато наносят серьезный урон по площади. А вот девушка на ховерборде, напротив, жертвует уроном ради исключительной скорострельности ее двухствольной ракетницы. При этом у каждого персонажа есть еще и спецспособность: например, тут есть леди, превращающаяся в лужу, подползающая к врагу и взрывающаяся под ним водяным смерчем.



Впрочем, грамотное передвижение по уровню не менее важно, чем своевременное использование навыков. Карты – заснеженные замки, арены в стиле Дикого Запада, футуристические города - очень компактные, и без шустрого карабканья по стенам при помощи рокет-джампа, тройных прыжков и других приемов выжить в динамичном сражении почти нереально. Не спасет и содержимое внутриигрового магазина – сплошная «косметика», расплачиваться за которую позволяют как внутриигровой валютой, так и де-факто реальными средствами.

Разработчики припасли пять режимов, так или иначе напоминающих классику жанра: командный «десматч», захват флага, «орду» (единственное PvE здесь) и прочие знакомые забавы. Как и почти все в проекте, это говорит о его вторичности, и в то же время поигравшие отмечают, что получилось живенько и увлекательно. Если вас еще не воротит от шутеров с героями, поглядывайте в сторону Rocket Arena.

Beyond a Steel Sky

Жанр Квест Разработчик Revolution Software Издатель Revolution Software Платформы PC, Mac Дата выхода 16 июля 2020 года

Beneath a Steel Sky – один из главных point&click-квестов середины девяностых, созданный при участии Чарльза Сесила (отца Broken Sword) и Дэйва Гиббонса (художника комиксов «Хранители»). Отличные диалоги, то пестрившие шутками, то принимавшие предельно серьезный характер, неплохая история про всемогущий ИИ и парня по имени Роберт Фостер, дающего ему отпор в городе Юнион-сити, хорошая на то время графика, киберпанк – ничего удивительного, что те немногие, кто еще помнит игру, зачастую называют ее культовой.

С сиквелом авторы, мягко говоря, не спешили, но и сам Роберт не торопился искать приключения на известное место – он поселился в сельской местности (вернее, послевоенных пустошах) и в ус не дул, пока одного из соседских пареньков не похитил огромный робот. Герой вызвался разобраться, в чем дело, и обнаружил, что след ведет в тот самый мегаполис из оригинала. Там, казалось бы, все должно быть хорошо, ведь Джоуи, верный кибернетический товарищ Роберта, принял руководство Юнион-сити на себя. Ан нет, машина отошла от дел и позволила группе хитрых чиновников подмять власть под себя, вживить горожанам чипы и наслаждаться благами цивилизации.

Одним из первых занятий становится поиск способа попасть внутрь города без чипа, и тут выясняется, что Beyond a Steel Sky уже не классический квест с тыканьем курсором в активные зоны, а современное приключение с относительной свободой действий и перемещения, камерой «из-за спины», полноценной поддержкой геймпада и прочими достижениями прогресса. Принципы, впрочем, сохранились: ходим по локациям в поисках ценных предметов, болтаем с чудаками, взаимодействуем с окружением. Также Фостер обзавелся специальным устройством для взлома роботов, часто встречающихся в Юнион-сити, – за счет смены их поведения и редактирования списка команд он сможет решать головоломки и генерировать смешные моменты.

Было наивно ожидать, что Beyond a Steel Sky поразит графикой, но вот смена более мрачного стиля на некое подобие Tales from the Borderlands, вероятно, не встретит комплиментов от давних фанатов. Вызывает вопросы и форма Revolution Software: со времен Broken Sword 5: The Serpent’s Curse, не самого удачного проекта, минуло семь лет, и не очень понятно, остался ли порох в пороховницах у Сесила и Гиббонса. К счастью, это прояснится через две недели.

Ghost of Tsushima

Жанр Экшен Разработчик Sucker Punch Productions Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 4 Дата выхода 17 июля 2020 года

Sucker Punch Productions давно имеет дело с открытыми мирами и, казалось бы, должна была набить руку. Она баловалась с просторными уровнями в ранних работах (начиная со Sly 2: Band of Thieves), поставила «песочницу» во главу угла в Infamous, но ни разу так и не достигла действительно высокой планки. Возможно, это ей удастся с Ghost of Tsushima – последним крупным эксклюзивом для PlayStation 4 и без пяти минут произведением живописи.

Безусловно, PS4 уже не в состоянии поразить технологическими прорывами, а во многих аспектах максимум из нее выжала недавняя The Last of Us Part 2 (к примеру, в прорисовке лиц и воссоздании мимики). «Призрак Цусимы» берет другим – роскошной работой художников. Невозможно оторвать взор от ярких красок, на которые богата природа виртуальной Японии, от захватывающих горных, прибрежных, лесных пейзажей, от листьев, волшебно кружащих на ветру. Если кто-то хочет разбудить в себе эстета, лучшего шанса не сыскать.



Геймплей таких бурных эмоций, увы, не вызывает. На первый взгляд, The Ghost of Tsushima – нечто среднее между Assassin’s Creed: Origins и третьим «Ведьмаком». Мы много путешествуем по островам верхом, разнюхиваем, что же прячут вопросительные знаки на карте, лазаем по скалам в поисках артефактов, облачаем главного героя в одеяния, дающие различные бонусы, размахиваем катаной и скрытно перерезаем врагам глотки, открываем навыки и гладим дружелюбных лисичек… Глядя на обширный, но во многом знакомый список занятий, ощущения, что нас хотят чем-нибудь удивить, не возникает.

Не исключено, что это удастся сюжету, посвященному вторжению монголов в Японию в XIII веке. Sucker Punch Productions за исторической достоверностью не гналась и придумала историю самурая Дзина Сакаи, дорастающего чуть ли не до лидера нации в ходе борьбы с захватчиками. Параллельно мужчина мечется между тем, следовать ли пути воина, сражаясь лицом к лицу с соперником, или предпочесть скрытные действия. Внутренняя борьба может найти отражение и в геймплее, и в сюжете, и тогда у «Призрака Цусимы» будет шанс «закрыть» поколение PlayStation 4 на мажорной ноте.

Destroy All Humans!

Жанр Экшен Разработчик Black Forest Games Издатель THQ Nordic Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 28 июля 2020 года

Destroy All Humans! всегда была далека от элиты игровой индустрии, но это по-своему забавная пародийная серия про вторжение инопланетян на Землю, причем мы выступали именно в роли пришельца – Крипто-137. Гуманоид устраивал настоящий хаос, швыряясь в людей коровами и взрывая армейские грузовики, и все это было приправлено изрядной порцией юмора не слишком интеллигентного пошиба. К четвертой части серия окончательно выдохлась и пропала с радаров на 12 лет. Сейчас же THQ Nordic снова возвращает ее на экраны, начиная с ремейка самой первой части.

На дворе 1959 год, мы намереваемся свергнуть правительство США и уничтожить демократию, высосать мозги у реднеков и заодно разобраться, куда делся Крипто-136. В ход идут оружие из научно-фантастических боевиков, анальные зонды и масса иных гаджетов, а также паранормальные способности вроде телекинеза и гипноза. Человечество, впрочем, тоже сложа руки не сидит: завидев, как мы подбрасываем парнокопытных в небо, фермеры хватаются за двустволку, полицейские палят из пистолетов, военные расчехляют ружья и выгоняют из гаражей танки… Но нас им, конечно, не удержать.

Тем более у Крипто-137 есть летающая тарелка, экипированная «лучом смерти», взрывающим и сжигающим любую технику. Соответственно, Destroy All Humans! не запирает нас на тесных локациях – она дает вдоволь порезвиться на просторных уровнях, совмещая при этом разные стили игры, от потрошения всех и вся до перевоплощения в человека и скрытного решения задач. И, разумеется, все облагорожено под стать нынешним стандартам, дабы никто и не вспоминал, что оригинал вышел пятнадцать лет назад.

Black Forest Games (ответственная за тухлую Fade to Silence и чуть более увлекательную Giana Sisters: Twisted Dreams) заявляет, что ее цель не воссоздать первую часть, а воссоздать эмоции от нее. Пока что реализация тезиса вызывает вопросы: демо-версия чуть ли не дословно цитирует игру 2005 года. Впрочем, если хотя бы самые плоские шутки пойдут под нож – это уже будет прогрессом.

На сдачу

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – вторая часть психоделической смеси из «Твин Пикс» и Silent Hill, хочется верить, не будет опять мучить игрока «багами» и кривым управлением и позволит спокойно наслаждаться метаниями сценария между безумием и гениальностью (10 июля 2020 года; Switch).

Bloodstained: Curse of the Moon 2 – кажется, Bloodstained, «духовная наследница» Castlevania, решила выходить каждый год (10 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

F1 2020 – празднуя 70-летие «Формулы-1», мы соберем свою команду в новом режиме My Team и погоняем на многих известных трассах (10 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

NASCAR Heat 5 – ежегодные гонки за авторством 704Games завлекают 39 трассами, режимом испытания машины и полным комплектом лицензий NASCAR (10 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Bounty Battle – в этом файтинге на ринге сойдутся герои из 20 с лишним инди-проектов, от Owlboy до Darkest Dungeon (16 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Drake Hollow – сетевой экшен, в котором мы одной рукой строим жилища и выращиваем пищу для травоядного народа, а другой – избиваем злобных монстров теннисными ракетками и пневмомолотками (17 июля 2020 года; PC, Xbox One).

Rock of Ages 3: Make & Break – третья часть необычной аркады про огромный валун позволит создавать уровни в редакторе (21 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Röki – юная Тови отправляется в мрачноватое путешествие по скандинавским мифам в поисках своей семьи (23 июля 2020 года; PC).

Maid of Sker – валлийский ужастик про жуткий отель ставит во главу угла звуки: будете шуметь – вам кранты (28 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Othercide – стильная тактическая RPG, которую называют коктейлем из XCOM и Dark Souls, предлагает возглавить армию Дочерей и защитить мир от демонов, делая множество сложных моральных выборов (28 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Skater XL – в новом симуляторе скейтбординга нас ждут несколько звезд с их фирменной экипировкой, множество трюков, крупные американские города и заводной саундтрек (28 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

CastleStorm 2 – жанровая каша из tower defense, глобальной стратегии и еще бог весть чего натравливает на наше королевство орды нежити (31 июля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Creaks – новая игра Amanita Design, разрабатываемая уже 8 лет, поведает про усмирение монстров-перевертышей и традиционно впечатлит работой художников (июль 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

