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Konami не будет продавать PES 2021 как новую самостоятельную часть игры, вместо этого поклонников серии будет ждать обновление. Всё что известно о нём на данный момент, расскажем вам в этом материале.

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На минувшей неделе в сети появилась официальное доказательство того, что PES 2021 выйдет лишь в виде обновления для PES 20. В магазине Microsoft появился продукт под названием: eFootball PES 2021 SEASON UPDATE. Весит обновление чуть больше 100 мегабайт, и главной загадкой пока остаётся стоимость этого обновления. Что интересно, в Microsoft Store обновление быстро пропало.

Чего же ожидать от сезонного обновления для PES 21? Будет всё тот же геймплей с PES 20, зато составы команд, их лица и прочие элементы будут приведены в актуальный вид. Сохранится в игре и Евро 2020, которая перенесена на следующий год. Также в описании к игре идёт речь о том, что в честь того, что серии PES исполняется в этом году 25 лет, цена на обновление будет специальной.

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В целом, решение KONAMI не выпускать новую часть игры, может быть правильным. Уровень ожидания фанатов от PES 2022 будет просто запредельным. Формально фанаты простят ей годичную паузу только в том случае, если ещё через сезон мы увидим по-настоящему революционный продукт, с абсолютно новым движком, крутым геймплэем и другими мощными фишками. В противном случае KONAMI никак не сможет оправдаться за то, что двух лет ей не хватило, чтобы поменяться к лучшему.





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Желаем серии PES достигнуть успеха и совершенства. Может быть хоть тогда EA зашевелятся, и нас будет ждать серьёзное конкурентное сражение двух топовых симуляторов.