Потенциальной причиной считают циклы температурного расширения

Владелец блока питания от компании MSI сообщил на портале Reddit, что фирменный жёлтый штекер комплектного кабеля 12V-2x6 со временем начинает выходить из гнезда, как на видеокарте, так и на блоке питания. Как утверждает владелец, изначально штекеры были вставлены полностью до щелчка, а кабель не испытывал дополнительного напряжения от изгиба или натяжения. В комментариях к публикации ещё несколько пользователей сообщили о той же проблеме. По всей видимости, у всех блоки питания MSI, но видеокарты других производителей, включая GIGABYTE.

Источник изображения: SnooPaintings7769, Reddit (отредактировано)

Речь идёт о фирменных кабелях питания MSI с жёлтым штекером 12V-2x6. Благодаря яркому цвету внутренней части изолятора, проще проводить визуальный контроль правильности подключения кабеля питания, однако после подключения он не должен самопроизвольно выходить из разъёма. Такое возможно, если фиксатор на штекере не защёлкнулся, но пользователи утверждают, что вставляли штекер до характерного щелчка.

Когда штекер вставлен не полностью, контакт клемм в разъёме нарушается, возрастает риск перегрева и плавления разъёма и кабеля 12V-2x6. В Интернете регулярно появляются подобные истории, и эта проблема часто рассматривается профильными СМИ.

Источник изображения: FunLocation3218, Reddit (отредактировано)

По предположениям пользователей, потенциальными причинами рассматриваемой проблемы может быть вибрация от мощных акустических систем и циклы расширения-сжатия материала штекера при нагреве и охлаждении. Первый вариант сразу исключили — у пользователей нет мощной акустики.

Компания MSI использует жёлтые штекеры не только для комплектных кабелей фирменных блоков питания, но и для адаптеров питания 12V-2x6, которые поставляются в комплекте с видеокартами. Ранее профильные СМИ рассматривали несколько случаев плавления этих адаптеров. В то время самопроизвольное отсоединение штекера не рассматривали, как потенциальную проблему.

На момент написания точная причина проблемы неизвестна, авторы ресурса VideoCardz обратились в компанию MSI за комментариями.