breaking-news
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
Это удалось сделать благодаря кабелю с жёлтым наконечником.

Расплавление 16-контактного разъёма питания моделей серии RTX 50 и даже Radeon RX 9070 XT является одной из наиболее распространённых причин потери работоспособности видеокарты, что заставляет ряд производителей выпускать свои собственные устройства и кабели питания, чтобы предотвратить это, а пользователям проводить собственные «расследования», одно, из которых, судя по всему, нашло ответ на животрепещущий вопрос, пишет издание Wccftech.

В частности, компания MSI выпустила кабель питания с жёлтым наконечником, что позволяет понять, до конца ли вставлен коннектор — если видна жёлтая часть, то соединение не обеспечивается надлежащим образом, что может привести к перегреву и последующему расплавлению.

Один из владельцев такого кабеля от MSI, участник платформы Reddit под ником SnooPaintings7769, утверждает, что заметил, как разъём постепенно выпадает с течением времени, причём сам по себе. В его случае жёлтая часть стала видна спустя два месяца, после чего пользователь снова вставил коннектор до упора, но наконечник жёлтого цвета спустя несколько недель появился снова.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Ряд обладателей данного кабеля в комментариях сообщили об аналогичной проблеме. Это может быть связано с циклами нагрева и остывания разъёма, в связи с чем он размягчается, постепенно выпадая, что вызывает отсутствие надлежащего соединения и медленное расплавление коннектора.

Учитывая, что другие кабели питания зачастую не оснащены жёлтыми наконечниками, заметить процесс выпадения разъёма достаточно проблематично, хотя аналогичное поведение может наблюдаться и с другими коннекторами, поэтому владельцам видеокарт следует тщательнее наблюдать за состоянием соединения.

#rtx 50
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Roditch
12:07
В космосе очень тяжело отвести тепло, потому что очень низкая плотность вещества в пространстве. Пока этот вопрос не будет решён, про дата центр можно забыть, так как тепла он выделять будет очень мно...
Глава OpenAI Сэм Альтман усомнился в возможностях SpaceX создать дата-центры в космосе
Виталий Крюков
12:04
Одна из очень наглядных иллюстраций к тому, в насколько идиотски-бредовом мире мы живем. Интересно насколько много людей это осознают?
Житель Великобритании слетал в США ради экономии нескольких тысяч долларов на покупке HDD
КОТ
12:03
Возможно, но в данном случае, пользователь самостоятельно сделал всё возможное, чтобы убить свою видяху.
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
lighteon
11:50
+ тест City Skylines, которая жрет свыше 8 Гб ОЗУ при густо населенных городах. В общем в этих тестах БДС'мом процессора обмазано все :D
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
lighteon
11:43
Я просто не увидел, что он в тесте Linux использовал. Тогда мой подгар ниже пояса резко бы охладел. А так с Q6600 я бы не замахивался на тесты DX12. Использовал DX11 эру и карты Nvidia. Т.е. свежие иг...
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Tachyons
11:25
RX 590 GME особенна тем, что в простое потребляет меньше электричества чем ВСЕ 470/570/480/580/590 (что интересно, это можно с точностью повторить, зашив GME биос на 480/580/590) и имеет производитель...
Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга
Лысый бобёр
11:21
Потому-что нвидиа лепит откровенный хлам, и по их замыслу так всё и должно быть
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
Василий Марципанов
11:10
Автор, в русском языке пишут, что их, испытания батарей, завершают, но никак не батареи завершают испытания.
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
Алекс Федор
10:49
A-GPS только ускоряет запуск GPS и без симки эта технология не работает. Поэтому у Onyx Boox Palma 2 Pro нормальный GPS работающий и вне доступа к сети. Это заблуждение насчет технологии A-GPS существ...
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
Брежнев
10:33
Брехня. Хоть сейчас бери на али по 11 тыс с частотой 5600 МГц одна планка на 16 гигов. Если ещё и погонится до 6000 МГц, так вообще прекрасно
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
