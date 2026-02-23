Это удалось сделать благодаря кабелю с жёлтым наконечником.

Расплавление 16-контактного разъёма питания моделей серии RTX 50 и даже Radeon RX 9070 XT является одной из наиболее распространённых причин потери работоспособности видеокарты, что заставляет ряд производителей выпускать свои собственные устройства и кабели питания, чтобы предотвратить это, а пользователям проводить собственные «расследования», одно, из которых, судя по всему, нашло ответ на животрепещущий вопрос, пишет издание Wccftech.

В частности, компания MSI выпустила кабель питания с жёлтым наконечником, что позволяет понять, до конца ли вставлен коннектор — если видна жёлтая часть, то соединение не обеспечивается надлежащим образом, что может привести к перегреву и последующему расплавлению.

Может быть интересно

Один из владельцев такого кабеля от MSI, участник платформы Reddit под ником SnooPaintings7769, утверждает, что заметил, как разъём постепенно выпадает с течением времени, причём сам по себе. В его случае жёлтая часть стала видна спустя два месяца, после чего пользователь снова вставил коннектор до упора, но наконечник жёлтого цвета спустя несколько недель появился снова.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Ряд обладателей данного кабеля в комментариях сообщили об аналогичной проблеме. Это может быть связано с циклами нагрева и остывания разъёма, в связи с чем он размягчается, постепенно выпадая, что вызывает отсутствие надлежащего соединения и медленное расплавление коннектора.

Учитывая, что другие кабели питания зачастую не оснащены жёлтыми наконечниками, заметить процесс выпадения разъёма достаточно проблематично, хотя аналогичное поведение может наблюдаться и с другими коннекторами, поэтому владельцам видеокарт следует тщательнее наблюдать за состоянием соединения.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxTXFTiC79