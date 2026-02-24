На фоне резкого роста цен на видеоадаптеры геймеры обращают своё внимание на модели предыдущих поколений, которые могут стоить значительно меньше современных видеокарт, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать производительность видеоадаптеров прошлых лет. В своём новом видео он сравнил видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, дебютировавшую весной 2017 года и оснащённую 11 ГБ видеопамяти, с более свежей моделью GeForce RTX 3060 12 ГБ, запуск которой состоялся в начале 2021 года.
Также сборка была оснащена процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30. В разрешении 1080p ПК смог продемонстрировать следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Warframe (высокие настройки графики, SMAA): GTX 1080 Ti – 145 fps/113 fps, RTX 3060 – 125 fps/99 fps
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки, Ultra VD): GTX 1080 Ti – 246 fps/200 fps, RTX 3060 – 216 fps/177 fps
- Where Winds Meet (DX11, настройки Ultra): GTX 1080 Ti – 80 fps/73 fps, RTX 3060 – 75 fps/68 fps
- Helldivers 2 (настройки Ultra): GTX 1080 Ti – 77 fps/74 fps, RTX 3060 – 75 fps/70 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x, FSR выкл.): GTX 1080 Ti – 361 fps/149 fps, RTX 3060 – 355 fps/126 fps
- The Outer Worlds 2 (высокие настройки, TAA): GTX 1080 Ti – 24 fps/21 fps, RTX 3060 – 45 fps/36 fps
- The Last of Us Part II (очень высокие настройки, TAA): GTX 1080 Ti – 42 fps/31 fps, RTX 3060 – 53 fps/43 fps
- Marvel Rivals (средние настройки): GTX 1080 Ti – 65 fps/50 fps, RTX 3060 – 76 fps/55 fps
- Alan Wake 2 (средние настройки, DLSS Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/38 fps, RTX 3060 – 52 fps/45 fps
- ARC Raiders (настройки Epic, RTGI Static, TAA): GTX 1080 Ti – 71 fps/65 fps, RTX 3060 – 75 fps/66 fps
- Battlefield 6 (высокие настройки, TAA): GTX 1080 Ti – 81 fps/58 fps, RTX 3060 – 84 fps/61 fps
- Avatar: Frontiers of Pandora (средние настройки, TAA High): GTX 1080 Ti – 48 fps/37 fps, RTX 3060 – 49 fps/37 fps
- Nioh 3 (очень высокие настройки, FSR 3.1 Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/40 fps, RTX 3060 – 49 fps/40 fps
По результатам тестов GeForce RTX 3060 12 ГБ выглядит убедительнее, обходя GeForce GTX 1080 Ti в 8 из 13 игр (от 4 до 88 %), тогда как модель 2017 года быстрее только в 5 случаях (от 2 до 16 %). При этом в подавляющем большинстве игр обе модели показали приемлемые и даже достаточно высокие результаты, хотя для этого иногда пришлось жертвовать настройками графики.
