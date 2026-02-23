Сколько я себя помню как обладателя персонального компьютера, мне всегда не хватало свободного пространства на накопителях. Что на жестком диске Western Digital AC34000-00LA объемом 4 ГБ в 2001 году в моем первом ПК, что на Western Digital Green объемом 500 ГБ в 2008 году после уже третьего его апгрейда. Что сейчас, когда общее пространство на всех моих SSD и HDD перевалило за 16 ТБ. Какого бы объема накопитель я ни купил, он довольно быстро заполняется «крайне нужными» файлами, удалить которые просто не поднимается рука, и вскоре даже новую игру большого объема установить становится некуда.

Мои жесткие диски — это отдельная история, так как на них хранится домашний фото- и видеоархив, и не только мой, но еще и родственников. А так как за последние годы жесткие диски в моем ПК выходили из строя уже пару раз, я держу его даже не в двух, а в трех копиях. Но вот то, что мне постоянно не хватает места на SSD-накопителях, которые я использую под установку игр и разные файлы, которые не так жалко потерять, как семейные фото, уже начинает меня серьезно расстраивать.

Ведь еще начало 2020 года я встретил на стареньком SSD объемом всего 120 ГБ, и мне как-то удавалось выживать на таком крошечном объеме, устанавливая на него только те игры, в которые я играю в данный момент. Весной 2020 года я купил SSD Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ, который живет и здравствует до сих пор, и это на время решило проблему нехватки свободного места. Пользоваться связкой из пары SSD объемом 120 ГБ и 1000 ГБ было очень удобно, а то, что оба они с интерфейсом SATA, меня не особо расстраивало, так как объем накопителей для меня всегда был важнее их скорости.

Но постепенно мне стало очень тесно на таком объеме, так как в то время я держал на SSD игры для тестов со встроенными бенчмарками, а они занимают очень много места. Это был довольно внушительный по объему список из актуальных в то время игр, из которых, кстати, я прошел только пару:

И весной 2024 года я покупаю еще один SSD — на этот раз M.2 NVMe ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ. Это неплохой SSD, но покупать модель с предустановленным бутафорским радиатором было ошибкой, да и скорости, развиваемые им по интерфейсу PCI Express 3.0, меня не впечатлили, сейчас я бы лучше выбрал вот такую модель с не приклеенным радиатором — ADATA GAMMIX S60 BLADE. Примерно в то же время мне пришлось покупать SSD и в другие домашние ПК — Smartbuy Splash 256GB и DEXP C100 объемом 256 ГБ, и какое-то время они поработали и в моем основном ПК.

Но 256 ГБ — это уже совсем крохотный объем по современным меркам. Но стоили они так мало, что качать на них торренты и использовать под размещение файла подкачки и браузеров, чтобы сэкономить ресурс основных SSD, было довольно удобно. Но в наше время один только сериал в хорошем качестве может весить 300 ГБ, так что осенью 2025 года я решаю купить еще один дешевый SSD «на убой», под торренты, чтобы не жалеть его ресурс.

Это был GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD объемом 1000 ГБ, который обошелся мне всего в 5000 рублей с копейками. Скорость записи у него оказалась просто отвратительно низкой, но теперь, спустя несколько месяцев, когда после скачка цен на SSD из-за дефицита чипов памяти такие модели стоят от 10000 рублей и выше, это кажется вполне удачной покупкой. Но зная заранее об этом кризисе, я бы лучше купил осенью гораздо более быстрый и надежный SSD Samsung 870 EVO объемом 2 ТБ.

Получив целый терабайт свободного места, поначалу я обрадовался. А первое время даже думал, что новый SSD так и будет стоять полупустым. Но его покупка позволила выделить надежный и достаточно быстрый SSD Samsung 860 EVO под работу с большими видеофайлами с камеры и их временному хранению. А GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD превратился в универсальный SSD, теперь на него и торренты качаются, и часть игр установлена, и временные файлы лежат, и браузеры, как наиболее пожирающие ресурс SSD программы, установлены на него в портативном виде.

Но к концу февраля 2026 года мне опять не хватает места на SSD, и что ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, что GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD почти заполнены. На первом осталось всего 205 ГБ, а на втором — 161 ГБ свободного пространства. Внимательные читатели уже наверняка заметили несоответствие размеров логических дисков на этих SSD — они меньше тех 953 ГБ, которые должны быть.

Дело в том, что от обоих SSD «откушен» кусок под системные диски с моей основной Windows 10 и ее копией, по 65 ГБ на каждом SSD. Иметь две полностью независимые Windows оказалось очень удобно, и я пользуюсь этой возможностью с тех пор, как в моем ПК появился второй SSD. Итак, чем же забиты оба моих SSD на данный момент? Это удобно показать с помощью файлового менеджера Total Commander, с помощью функции подсчета объема папок, пользуюсь я ей постоянно и вывел ее специальную кнопочку на панель инструментов.

Видно, что главные пожиратели места на моих SSD — папки «Games», разросшиеся суммарно до чудовищного объема в 843 ГБ. Вот так выглядит папка «Games» с ярлыками на рабочем столе.

А вот и полный список моих игр. И, конечно же, я физически не могу играть во все из них. Большая часть установлена в приливе интереса после просмотра обзоров или гайдов и может месяцами лежать в папке «Games», так и не будучи запущена.

Я специально посмотрел по дате, и самая старая игра, которую я так и не запускал, — TerraScape, впустую занимает место аж с июля 2024 года! А V Rising, которую я тоже еще ни разу не запускал, установлена в июне 2025 года. Что же, теперь вам понятен уровень проблемы со свободным местом на моих SSD, и сейчас я покажу, как буду чистить их разными способами, попробовав освободить максимум места. Надеюсь, это будет полезно и вам, и вы простите меня за столь долгое вступление.

Начать стоит с того, что Total Commander есть не у всех, да и функция показа объема папок у него довольно простая, и для того, чтобы увидеть всю картину заполненности ваших SSD, с объемом и папок, и файлов, я рекомендую старенькую портабельную утилиту WinDirStat. С ее помощью легко найти самые объемные файлы.

Наверняка вы увидели папку «Картинки» весом в 234 ГБ, и вам интересно, что же за файлы в ней лежат в таком объеме. Это огромный склад картинок, которые я собираю с момента покупки первого ПК, и постепенно он разросся до таких неимоверных размеров. Там и различные мемы и приколы, обои на рабочий стол, изображения для блогов и, конечно, фото котиков. Количество файлов в этой папке уже перевалило за 700 000 штук, и наверняка там есть немало дублей, которые зря занимают место на SSD.

Я перепробовал много программ для поиска дубликатов изображений и остановился на утилите Visual Similarity Duplicate Image Finder. Она может искать дубли разными способами. Первый, самый надежный и довольно быстрый, это поиск по хэшу файлов, в таком режиме программа найдет все изображения, совпадающие на 100%.

Пробный поиск в небольшой папке с картинками

А вот режим Visual Compare может найти схожие изображения, но отличающиеся степенью сжатия. Или немного обрезанные по краям в графическом редакторе. Такой программой будет полезно пройтись еще и по папкам с домашней фотоколлекцией, но перед этим обязательно сохранить ее копию в надежное место.

Приступаю к очистке

Итак, пора приступать к очистке SSD от хлама, и первым делом я удалю фильмы, которые лежат в папке «--- Посмотреть фильмы ---» уже год, это различные «документалки» BBC. А затем удалю часть игр, которые не запускал уже много месяцев и интерес к которым у меня уже полностью прошел. Удалил я и различные сборники игр к древнему компьютеру ZX Spectrum, занимали они аж 5 ГБ, но в эти игры сегодня можно без проблем поиграть прямо в браузере.

Итак, после этой глобальной ручной чистки на диске D свободно уже 362 ГБ, а на диске E — 330 ГБ, то есть удалось очистить более 300 ГБ места на накопителях. Это неплохой результат, но что, если нужно расчистить еще больше места? Тогда стоит заняться оптимизацией системных разделов, выделенных под Windows, тем более, что даже без всяких оптимизаций и чисток на них у меня обычно свободно всего около 20 ГБ из 65 ГБ.

Для чистки системных разделов я применяю пару утилит. Первая из них — Wise Disk Cleaner, которая способна очистить массу папок, не затрагиваемых стандартным средством очистки диска Windows. Неделю назад я уже запускал эту утилиту, поэтому результат ее степени очистки системного диска не впечатляет.

Но есть еще одна утилита, которая тоже неплохо удаляет неиспользуемые файлы Windows, а главное — может добраться и до папки WinSxS. Это программа Dism++, очистка диска в которой — лишь одна из десятков полезных функций. И Dism++, несмотря на то, что неделю назад я запускал и ее тоже, удалила 353 МБ мусора. Вместе с теми 277 МБ, что очистила утилита Wise Disk Cleaner, это 630 МБ, на первый взгляд немного, но учитывая, что свободно было всего 20 ГБ — вполне неплохо. Тем более, что если я запущу эти утилиты через месяц, они наверняка найдут уже более гигабайта, а то и двух, различного мусора.

Мне стало интересно, а найдет ли что-нибудь для удаления штатная утилита очистки диска Windows после работы Wise Disk Cleaner и Dism++? Но нет, работы для нее уже практически не осталось.

Теперь на системном диске свободно уже 21,6 ГБ, почти 5 ГБ из которых занимает файл подкачки, а еще около 7 ГБ — резерв системы для обновлений, и это на каждом из двух системных разделов. И сделав файл подкачки общим для обеих Windows, перенеся его на диск Е, и удалив резерв для обновлений командой DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled, я получу суммарно еще около 20 ГБ свободного места на системных дисках для сохранений игр, кэша программ и прочих необходимых файлов.

Мне кажется, очистка получилась неплохая, получено более 300 ГБ свободного места, а файлы на SSD стали более упорядоченными. А еще такую глобальную очистку неплохо совмещать с бэкапом, заодно копируя самые важные файлы на внешний носитель или в облако. Большинству пользователей ПК для бэкапа хватит внешнего жесткого диска объемом 2 ТБ, а стоят сегодня такие модели примерно 10000-13000 рублей. Например, Seagate Expansion 2 ТБ на Яндекс Маркете. Но лучше все-таки смотреть в сторону внешних SSD, как более быстрых и надежных, например - Samsung MU-PC2T0T/WW T7 или Samsung T5 Evo.

