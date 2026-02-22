Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
В Государственной думе предупредили, что отсутствие официальных домовых чатов в мессенджере Max может повлечь штрафные санкции для управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

С сентября прошлого года у коммунальщиков появилась новая обязанность: общаться с жильцами через отечественный мессенджер MAX. С февраля требования ужесточились — теперь УК и ТСЖ обязаны не только отвечать там людям, но и публиковать свои контакты с режимом работы. В Госдуме объяснили, что ждет тех, кто проигнорирует эти правила.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Может быть интересно

Александр Якубовский из комитета по строительству и ЖКХ рассказал РИА Новости о возможных санкциях. Отдельного штрафа именно за отсутствие домового чата или пустую страницу в MAX не вводили. Но это не повод расслабляться: жилинспекция может расценить бездействие как нарушение правил управления домом или лицензионных требований.

А там уже работает статья 7.23.3 КоАП. Для должностных лиц штраф потянет до 50 тысяч, для организаций — до 300 тысяч. Если УК попадется не в первый раз, руководителю грозит отстранение от должности.

Следить за порядком поручили региональным жилинспекциям. Якубовский обратил внимание на важный момент: цифровой формат делает работу УК прозрачной. Не выложил информацию, не ответил на обращение — это автоматически фиксируется. Такие факты уже сами по себе становятся основанием для проверки.

#госдума #штрафы #max #риа новости #жкх #домовые чаты #ук #александр якубовский #тсж
Источник: ria.ru
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
5
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
2
Google сделала доступной запись звонков в приложении «Телефон» на аппаратах Pixel по всему миру
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате миллиард рублей за десять дней
+
Астрономы назвали пробудившуюся после 100 млн лет черную дыру «космическим вулканом»
+
Настольные процессоры Intel Core 200E могут получить до 12 P-ядер и частоту до 5,9 ГГц
+
Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения Фила Спенсер
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
3
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
+
Обновлённые «Волги» с уникальными характеристиками поступят в продажу в третьем квартале 2026 года
1
Глава Valve ответит в суде по иску на £656 млн из-за 30-процентной комиссии Steam
2
Moore Threads выпустила ноутбук MTT AIBOOK на базе китайского ARM процессора
+
Эксперт Денис Иванов назвал «Газете.Ru» причины цен в 600–700 рублей за куриную грудку
1
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
1
Российский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 успешно выполнил сертификационные полёты
+
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
5
NASA опубликовало отчёт о проблемном полёте космического корабля Starliner на МКС
1
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
+
Hardware Unboxed оценили важность долгосрочной поддержки сокетов
6

Популярные статьи

Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
1
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
6

Сейчас обсуждают

Вячеслав Куприй
22:16
Не, ну написать этакую ерунду - нужно быть наверное невероятно «умным» человеком. Либо глупцом. Передо мной тоже находятся 2 моих консоли PS3: Fat и Slim. Так вот Fat - как бы я ей аккуратно не польз...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Джон Шепард
21:49
Windows XP Forever ❤️
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
Waramagedon
21:44
Каждый платит за свою лень и жадность.
Один ошибочный символ в коде от ChatGPT стер все данные с диска разработчика
Waramagedon
21:43
Вертят теми кто даёт себя вертеть. Штрафы успокоят вертетелей.
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
ологгр опоапопоа
21:34
это не энтузиаст , а некрофил....
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Djereli
21:23
Толку если там на кую вертели жильцов.
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
Djereli
21:16
Какая жалость но я не играл в Тарков. Еще давай вспомним Линягу где до сих пор нет многоядерности и рулит производительность на ядро.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
randomXP
21:10
Вот как можно тпак позитивно говорить о своей глубокой убыточности, когда планируемая прибыль на порядок ниже планируемых расходов на инфраструктуру. Причем эта инфраструктура устареет раньше, чем ок...
Bloomberg: Компания OpenAI прогнозирует выручку более 280 миллиардов долларов в 2030 году
Александр Колбин
20:50
Слишком утрированно пишешь, хотя по факту так и есть - он прав))
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
Владимир
20:48
Мс21 тоже много че заявляет) но пока тока тестеров перевозит.
ОАК: Лайнер МС-21-310 успешно завершил сертификационные полёты в северных широтах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter