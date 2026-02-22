В Государственной думе предупредили, что отсутствие официальных домовых чатов в мессенджере Max может повлечь штрафные санкции для управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

С сентября прошлого года у коммунальщиков появилась новая обязанность: общаться с жильцами через отечественный мессенджер MAX. С февраля требования ужесточились — теперь УК и ТСЖ обязаны не только отвечать там людям, но и публиковать свои контакты с режимом работы. В Госдуме объяснили, что ждет тех, кто проигнорирует эти правила.

Александр Якубовский из комитета по строительству и ЖКХ рассказал РИА Новости о возможных санкциях. Отдельного штрафа именно за отсутствие домового чата или пустую страницу в MAX не вводили. Но это не повод расслабляться: жилинспекция может расценить бездействие как нарушение правил управления домом или лицензионных требований.

А там уже работает статья 7.23.3 КоАП. Для должностных лиц штраф потянет до 50 тысяч, для организаций — до 300 тысяч. Если УК попадется не в первый раз, руководителю грозит отстранение от должности.

Следить за порядком поручили региональным жилинспекциям. Якубовский обратил внимание на важный момент: цифровой формат делает работу УК прозрачной. Не выложил информацию, не ответил на обращение — это автоматически фиксируется. Такие факты уже сами по себе становятся основанием для проверки.