Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители

В девять лет можно не только ходить в школу, но и выигрывать турниры, получать разряды и пользоваться поддержкой государства.
22 февраля закончился чемпионат Республики Беларусь по шашкам, и в младшей группе среди участников было сразу пять кандидатов в мастера спорта. Учитывая, что сезон только начался, а для получения статуса нужно выполнить и подтвердить сразу несколько нормативов, несколько человек уже в 9 лет получили корочку и признание на уровне государства. Шашки — самый молодой вид спорта, где можно получить спортивные заслуги высшей категории.

Первенство Республики Беларусь по шашкам-100Пока во всем мире обсуждают Олимпийские игры, в Минске прошло одно из крупнейших соревновательных мероприятий. О подобном редко пишут на просторах интернета, но, так как мои малые участвовали и я всё наблюдал от первого лица, решил уведомить обычных мам и пап о тонкостях воспитания молодого поколения.

Турнирная таблица победителей по шашкам-64 в 2026 

Международные и русские шашки

Общаясь с некоторыми не обладающими достаточными знаниями гражданами, обратил внимание на скептическое и снисходительное отношение к шашкам: мол, на фоне шахмат это детский лепет и что-то простое и примитивное. Отчасти они правы, так как в постсоветском пространстве большинство играет в русские шашки на 64-клеточном поле от шахмат. Вариативность комбинаций хоть и огромная, но опытный шашист может выучить их все наизусть. Правда, в международных соревнованиях игры идут на 100-клеточном поле, и число комбинаций уже близко к шахматным, и вариативность у них сопоставима.

В Беларуси проводят оба вида соревнований, и для получения высшей квалификации нужно уметь играть в оба варианта. В этом месте и начинается магия: тактика для одного поля не работает на другом. Уметь играть в сто клеток не означает, что умеешь играть в шестьдесят четыре, и наоборот. У каждого вида свои особенности из-за разного подхода к планированию.

Кандидат в мастера спорта и мастер спорта

У многих в голове при фразе «мастер спорта» вырисовывается атлет с фигурой Аполлона и сиянием Гелиоса, но в большинстве случаев это не так. В России и Беларуси более 150 федераций по разным видам спорта. Например, мастер спорта по гонкам на собачьих упряжках хоть и является достаточно атлетичным, но в толпе вы ни за какие коврижки его не узнаете. А еще есть дартс, спортивный бридж, рыболовный спорт, скоростное радиотелеграфирование и куча других дисциплин.

Не все виды спорта одинаково полезны, но есть нюанс. В России и Беларуси многие федерации поддерживаются и спонсируются государством. Кое-как, но помогают спортсменам держаться на плаву. Особое внимание уделяется тому, что имеет международный статус и состязания на мировой арене.

Кому-то может показаться, что кандидат в мастера спорта в 9 лет — это что-то притянутое за уши и несерьезное. Вот типичный матч, где нет разделения по возрастам и играют только спортсмены с близкой квалификацией. Разделение по возрастам идет только на самых крупных мероприятиях с тысячами участников. В обычной ситуации не будет никаких поблажек.

Турнир по шашкам-64

Государственная поддержка молодых спортсменов

Наверное, главный лейтмотив сегодняшнего повествования, о котором нужно знать любому молодому родителю. У каждого государства есть своя программа развития спорта. Это не только спонсирование поездок на крупные соревнования, но и сотни других мероприятий.

Про Россию говорить не буду, но в Беларуси при получении корочки можно получить льготы при поступлении в государственные средние специальные и высшие учебные заведения, дополнительную государственную стипендию, освобождение от оплаты за учебу и целую россыпь других привилегий.

Если углубляться в вопрос, окажется, что спорт часто поддерживают не только деньгами, но и большим количеством преференций.

Секретный уровень поддержки, о котором не говорят в интернете

Многие знают о спортивном клубе ЦСКА. Особенностью данного клуба является финансовая поддержка со стороны Министерства обороны. А что, если вам скажу, что подобных клубов различной направленности несколько тысяч? У каждого крупного предприятия есть свой «клуб». Не обязательно в футболе или баскетболе. Многие крупные предприятия специально нанимают спортсменов любой направленности, чтобы через них выступать на публичных соревнованиях. В теннисе, бадминтоне, волейболе и куче других дисциплин. То есть берут на содержание, чтобы те от их лица выступали и прославляли любимую контору. 

Подобное не только на предприятиях. Многие университеты берут мастеров и кандидатов без экзаменов на неспортивные факультеты, только чтобы те выступали от их имени на крупных соревнованиях. Государство дает льготы предприятиям, что поддерживают спорт, и те этим с удовольствием пользуются. Плюс получают имиджевые бонусы и бесплатную рекламу.

Тонкости государственной поддержки молодых спортсменов

Думаю, все мальчишки мечтают быть футболистами или боксерами, а девочки — гимнастками или фигуристками. Этого же мнения придерживаются их родители. Такое групповое мышление отбивает любое полезное начинание. Приведу пример из личной практики, где мой младший очень хотел играть в футбол, и мы потратили прорву денег, не получив никакой отдачи. 

Россыпь спортивных наградЧтобы не ходить вокруг да около, мы с раннего детства активно занимаемся и имеем более 80 наград в 6 видах спорта. При таких показателях и отличной физической подготовке нас не взяли в 7 лет ни в одну крупную футбольную секцию. Мы оказались слишком слабыми. Проходив год в платную секцию второго эшелона и попробовав еще раз поступить в крупный клуб, снова получили отказ из-за плохой подготовки. И нет, у нас в физическом плане всё великолепно, проблема состоит в дичайшей конкуренции. Она настолько огромная, что даже с идеальными показателями вы будете выглядеть убого и примитивно на фоне лучших из лучших.

Медали в индорхоккееНо вы не поверите. Когда говорил про медали и виды спорта, то нас с руками отбирали и сразу переводили на бесплатную форму обучения в водное поло, спортивные танцы, силовую гимнастику, хоккей на траве. В последнем не только брали, но и моментально бесплатно выдали форму со всем снаряжением, две клюшки и инвентарь. Через полгода после принятия в команду уже поехали на крупные соревнования с оплатой проезда, питания, проживания и выплатой суточных. 

Недобор по многим малопопулярным видам спорта настолько огромный, что детей холят и лелеют как самое ценное на свете. Создают все условия, чтобы только ходили. Федерации кровно заинтересованы в поддержании своих подопечных, иначе их закроют. Пока толпа идет в три с половиной популярных вида спорта и получает отказы из-за бешеной конкуренции, есть десятки альтернативных вариантов с сильным тренерским составом и кучей льгот.

Путешествия и выступления молодого спортсмена

Мои дети уже побывали во всех крупных городах Беларуси. Многие организаторы спортивных мероприятий оплачивают дорогу и проживание. По сути, мои дети бесплатно путешествуют по всей стране за счет государства. Конечно, сопровождающим никто ничего не компенсирует, но если скооперироваться... Суточные на 5-6 человек позволяют детям путешествовать с родителями без лишних финансовых трат. Никто толпой не летает. Дети и родители в одном клубе хорошо друг друга знают и доверяют. Пара родителей и несколько детей. Соревнования расписаны на год вперед и путешествие в выходные всем только в радость.

Спортивные результаты на чемпионате Республики Беларусь в 2026 году

Младший ребенок заболел, и первые два матча играл на антибиотиках с температурой 38 и продул слабым соперникам. По итогу занял шестое место, уступив лишь кандидатам в мастера спорта призовые места. Без проблем со здоровьем спокойно мог рассчитывать на медаль. 

Зато старший ребенок удивил всех, даже тренера, и отхватила себе серебряную медаль, обыграв сразу несколько более маститых соперниц. Я не хвастаюсь, а просто горжусь.

Забавный случай из спортивной жизни ребенка

Для моих малых спортивные соревнования — это повод слинять с занятий и немного побездельничать. Дополнительно они могут получить вкусняшки и небольшое денежное вознаграждение. То есть стоит выбор между три дня учиться или три дня показывать мастер-класс с призами. 

Каждый год между школами Минска и Республики проходят соревнования по разным дисциплинам, в том числе и шашкам. И младшему отказали в участии, так как посчитали его слишком маленьким. 

Тут стоит учитывать контекст. За три недели до событий он занял первое место на первенстве Минска и отхватил призовые места на первенстве Республики Беларусь. 

Среди школьников во всей Республике Беларусь он входит в топ-50 сильнейших шашистов, а по городу Минску наберется не больше десятка его уровня. И ему отказали из-за возраста. Не по квалификации или рангу, а именно из-за возраста. Более грустного и печального создания, на тот момент, не существовало в этом мире.

Послесловие

Многие родители недооценивают возможности детей и масштабы государственной поддержки. Зацикливаясь на нескольких популярных дисциплинах с безумной конкуренцией, они сталкиваются с отказами и сворачивают попытки, не замечая других вариантов. При этом десятки направлений остаются без внимания — с хорошей поддержкой, сильной тренерской базой и адекватными шансами на хорошие результаты. Многих останавливает финансовый вопрос, и они не хотят выйти за рамки своего пузыря.

Между тем в ряде видов спорта с минимальными затратами и способностями можно добиться отличных достижений. Мы говорим не о профессиональной карьере или заработке. Речь про статус, льготы и небольшие трамплины в будущей карьере.

Комментарии Правила

