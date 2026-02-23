Новые смартфоны Galaxy S26 получат встроенного ИИ-ассистента Perplexity, который сможет работать сразу в нескольких приложениях и реагировать на голосовые команды «Hey Plex»

Компания Samsung объявила о расширении возможностей фирменной платформы Galaxy AI за счёт стратегического партнёрства с Perplexity AI. Новые функции станут доступны в смартфонах серии Samsung Galaxy S26, официальный анонс которых запланирован на 25 февраля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2026.

Согласно данным Samsung, около 80% пользователей применяют не менее двух ИИ-агентов при выполнении повседневных задач. Речь идёт о поиске информации, генерации текста, планировании расписания и обработке медиафайлов. В связи с этим компания расширяет архитектуру Galaxy AI, внедряя поддержку нескольких интегрированных ИИ-агентов на системном уровне. Интеграция Perplexity будет реализована в интерфейсе One UI 8.5. Алгоритмы сервиса станут частью виртуального ассистента Bixby, обеспечивая функции интеллектуального веб-поиска с анализом контекста запроса. Пользователи смогут активировать Perplexity голосовой командой «Hey Plex» или назначить запуск сервиса на боковую кнопку устройства.



Поддержка Perplexity будет интегрирована и в ряд фирменных приложений Samsung. В их числе «Заметки», «Календарь», «Напоминания», «Часы» и «Галерея». ИИ-алгоритмы будут задействованы для обработки текстов, поиска информации, формирования кратких сводок, работы с датами и распознавания контента на изображениях. Обработка запросов предполагает использование как облачных вычислений, так и локальных моделей, входящих в состав Galaxy AI.



Samsung также сообщила о внедрении ИИ-агента в некоторые сторонние приложения. Конкретные партнёры и перечень поддерживаемого ПО не раскрываются. Компания характеризует Galaxy AI как платформу-оркестратор, объединяющую несколько ИИ-систем в единый механизм взаимодействия. Система анализирует контекст действий пользователя и обеспечивает интеграцию функций между приложениями без необходимости ручного переключения.



Серия Galaxy S26 станет первой линейкой устройств Samsung, в которой интеграция Perplexity реализована на уровне системных сервисов. Подробные технические характеристики смартфонов и полный перечень ИИ-функций будут раскрыты во время официальной презентации.