Согласно The Wall Street Journal (WSJ), компания представит на рынке свой собственный SoC

До недавнего времени на рынке ПК (настольных компьютеров и ноутбуков) доминировали Intel и AMD. Недавно, в середине 2024 года, стали доступны ноутбуки, оснащенные процессорами компании Qualcomm Snapdragon X Elite, что сделало производителя чипов для смартфонов третьим крупным игроком на рынке ПК под управлением Windows. Ожидается, что четвертым крупным игроком на этом рынке скоро станет NVIDIA. Изображение: нейросеть freepikПодобно Intel и AMD, которые использовали архитектуру X86, Qualcomm перешла на более энергоэффективную архитектуру ARM, применяемую в телефонах. Это решение позволяет ноутбукам под управлением Windows работать значительно дольше от одной зарядки по сравнению с конкурентами. Ожидается, что NVIDIA пойдет по тому же пути — она также будет использовать ARM и представит на рынке свой собственный SoC.

Таким образом, эта система будет включать процессор, графический чип и встроенную оперативную память, общую для обоих чипов. Цель, вероятно, состоит в том, чтобы конкурировать с Qualcomm и другими лидерам, использующими чипы X86. Apple также использует в своих ноутбуках SoC серии Apple M, оснащенные центральным процессором, графическим процессором и унифицированной памятью.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в этом году. Точная дата не указана – запуск может состояться в первой половине или даже в конце 2026 года. В том же отчете говорится, что крупные производители ноутбуков, такие как Lenovo и Dell, уже имеют доступ к процессорам NVIDIA первого поколения и разрабатывают компьютеры на их основе. Цель состоит в создании мобильных компьютеров, которые превзойдут существующие устройства по энергоэффективности и производительности. Это также относится к сфере разработки графических процессоров, на которой специализируется NVIDIA.

Это довольно необычный шаг для IT-гиганта, поскольку компания уже несколько лет больше ориентируется на крупных клиентов. Основное внимание уделялось системам, разработанным для искусственного интеллекта, а потребительские решения отошли на второй план. Выпуск процессоров для обычных потребителей свидетельствует о желании вернуться и расширить свое присутствие на этом рынке.