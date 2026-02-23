Сайт Конференция
Блоги
Razg0n_blog
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
Компания разместила объявление для поиска инженеров с необходимыми квалификациями

Многие энтузиасты критикуют последние линейки десктопных процессоров Intel за то, что они позаимствовали структуру ядер у мобильных решений. Разделение на P- и E-ядра дает преимущество в портативных устройствах за счет экономии энергии, но в мощных настольных ПК они зачастую только мешают.

Поэтому наметившаяся тенденция Intel к переформатированию текущей структуры ядер не может не вызывать восторга у пользователей, которые хотят от ПК максимальную производительность, а не низкий уровень энергопотребления.

На начало 2026 года изменения носят не эфемерный характер, поскольку Intel инициировала поиск инженеров, готовых взять на себя работу по созданию унифицированной архитектуры, для чего разместила соответствующее объявление. В нем указано, что сфера деятельности сотрудников будет касаться этапов разработки микросхем. Из этого следует, что в настоящий момент идея с новым типом ядер находится на ранней стадии.

Инженеры, которые войдут в состав команды Unified Core, должны обладать высокой мотивацией и быть опытными специалистами по верификации CPU-логик на этапе проектирования. Они будут ответственны за корректность логического дизайна процессоров с применением строгих методов контроля до начала физического производства чипов.

Унифицированная архитектура позволит повысить производительность на единицу площади (PPA) и решить проблему масштабирования ядер. Это уже достигнуто в мобильных SoC, например, в MediaTek Dimensity 9300.

Десктопные процессоры Nova Lake и следующие за ними Razer Lake, вероятно, станут последними, где будет использоваться текущая компоновка. И уже начиная с Titan Lake, которые прибудут в 2028-2030 гг., стартует долгожданный переход на единый тип ядер.

#intel #унифицированные ядра
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter