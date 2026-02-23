Это должно позволить избежать возможности отсоединения и плохого контакта.

Целый ряд производителей старается минимизировать возможность расплавления 16-контактного разъёма видеокарты, выпуская дополнительные устройства, а также специальные кабели и блоки питания. Компания Dell тоже решила обезопасить своих клиентов от возможного выхода из строя видеокарты в связи с неправильным соединением и перегревом разъёма, оснастив свою готовую сборку EBT2250 специальным решением, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/chimolog.co

Для того чтобы исключить проблемы с соединением и возможностью последующего расплавления коннектора, инженеры Dell решили использовать металлический крепёж Amphenol, при помощи которого 16-контактный разъём видеокарты надёжно фиксируется, что исключает его случайное отсоединение.

Интересно, что данное решение применяется не для топовой GeForce RTX 5090, а для GeForce RTX 5070 Ti, которая потребляет гораздо меньше энергии, что, впрочем, не исключает возможных проблем с перегревом разъёма 12V-2×6. Кроме того, готовый ПК от Dell не имеет прозрачных панелей, что исключает возможность своевременной реакции.

