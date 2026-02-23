После модификации обнаружилось несколько проблем.

Случаи расплавления разъёмов 12V-2×6 на видеокартах серии GeForce RTX 50 заставляют использовать вспомогательные устройства, чтобы избежать этого, а некоторые даже прибегают к модификации самого видеоадаптера, но не всегда это завершается успешно. В частности, энтузиаст Frame Chasers добавил второй 16-контактный разъём на свою GeForce RTX 5090 производства Gigabyte, что привело к печальным последствиям, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

В теории добавление дополнительного разъёма 12V-2×6 должно было снизить нагрузку на систему питания, но только при условии сохранения пиковой мощности, рекомендованной производителем. Сообщается, что энтузиаст не только добавил второй 16-контактный коннектор, но и модифицировал GPU с целью увеличения предельной мощности.

При этом Frame Chasers отмечал, что после модификации с видеокартой наблюдался ряд проблем, включая ошибки, приводившие к частичной неработоспособности системы охлаждения видеокарты, несмотря на нагрев, а также высокое энергопотребление даже в режиме ожидания.

Источник фото: Wccftech/Frame Chasers

Результатом этой модификации стало выгорание печатной платы видеоадаптера в двух местах, а также вылетание одного из конденсаторов со своего места. При этом GPU и память видеокарты не пострадали, что позволяет использовать их на другой плате.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxTXFTiC78