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Вступление

Как ни крути, а видеокарта – это важная часть геймерского ПК. И сейчас выбор происходит следующим образом: есть деньги – покупаешь. Если денег нет совсем, то приходится играть на встроенном видео (и надо сказать, неплохо в какие-нибудь не очень требовательные сетевые игры). Однако с комфортом в те же игры можно играть только на видеокарте уровня GeForce GTX 1050 Ti. Сейчас ее должна была заменить GeForce GTX 1650, но все не так просто. Мне понравился один комментарий при сравнении этих двух моделей: «Когда увидел сравнение nVidia GTX 1050 Ti и nVidia GTX 1650, то сразу побежал покупать AMD RX 580». Действительно, если не брать во внимание горячий нрав и аппетит этого ветерана, то он не так уж плох. Да и 8 Гбайт памяти в современных реалиях не будут лишними.

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По уровню производительности карты AMD Radeon RX 580 находятся на уровне современных Radeon RX 5500 XT. Последние относятся уже к бюджетным решениям, где конкуренция очень сильная благодаря тому, что активно действует вторичный рынок и предлагает много разных интересных вариантов за неплохие деньги. В высокопроизводительном сегменте напротив – конкуренции нет вообще и уже давно. Хочется уже, чтобы она появилась и привела к разнообразию на рынке.

А вот в среднем сегменте все тихо. Вроде и модели есть хорошие, и конкуренция вроде бы должна быть, но никаких войн и противостояний разных лагерей не слышно. NVIDIA продвигает Ray Tracing в массы, а AMD считает, что в среднем сегменте для нормальной реализации этой технологии мощности устройств недостаточно. Попробовав несколько разных моделей, я понял, что более-менее комфортно играть с RT можно на видеокарте уровня GeForce RTX 2070 Super (их цены начинаются с ~37 000 рублей).

Если Ray Tracing не нужен, можно немного сэкономить и посмотреть видеокарты Radeon RX 5700 XT. Цены на них как раз начинаются с отметки 30 000 рублей. Если производительность действительно находится на таком уровне, то это неплохая скидка. Однако не так просто еще подобрать хорошую модель. Изначально выходят референсные версии, топовые и бюджетные. Здесь все понятно: «референс» – то, как видит видеокарту разработчик, топовые – то как видит ее производитель и бюджетные – то, что привлекает покупателя. Обычно средние доработанные модели появляются попозже. Там уже стараются учитывать опыт первых версий и не повторять их ошибок. Как раз такая видеокарта вышла совсем недавно – это ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC.

В первую очередь мне бы хотелось понять: способна ли видеокарта на базе графического процессора Navi 10 XT обеспечить уровень производительности, сопоставимый с GeForce RTX 2070 Super, благо у меня есть в наличии ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super. А еще многим будет интересно посмотреть, что представляет собой обновленная версия Dual.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Структура упаковки уже давно знакома: сверху находится цветная оболочка из тонкого картона, а внутри полноценная картонная коробка с хорошей защитой. Поверхность снаружи глянцевая.

Фон упаковки преимущественно черный, а оформление похожее у всей линейки Dual последнего поколения, в которой в основном представлены видеокарты с чипами от nVidia. Я думал, что Dual – это какая-то бюджетная линейка, но среди моделей есть те, которые основаны на топовых графических процессорах, например, nVidia RTX 2080 Ti.

В левом верхнем углу мы видим логотип производителя. Ниже мы видим фрагмент системы охлаждения с двумя вентиляторами.

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Именно поэтому линейка устройств называется Dual. Это обозначение крупными буквами указано справа. А прямо по середине системы охлаждения находится надпись: AUTO-EXTREME Perfected Automated Manufacturing. Смысл первой фразы я не уловил, но вот вторая сообщает о совершенном автоматизированном производстве. Разумеется, производство любых высокотехнологичных компонент автоматизировано, но как судить о его совершенстве? Может брака нет вообще? На самом деле все очень подробно описано на сайте компании:

«Технология Auto-Extreme - это автоматизированный производственный процесс, который устанавливает новые стандарты в отрасли, позволяя выполнять всю пайку за один проход. Это снижает тепловую нагрузку на компоненты и позволяет избежать использования агрессивных чистящих химикатов, что приводит к меньшему воздействию на окружающую среду, снижению энергопотребления на производстве и повышению надежности продукта в целом».

Я пересмотрел видео несколько раз – действительно завораживает. Теперь понятно о чем идет речь. Возвращаемся к упаковке и еще ниже видим обозначение OC, которое сообщает нам о том, что у нас версия с заводским разгоном. Соседние два нас информируют о наличии видеопамяти типа GDDR6 объемом 8 Гб и поддержке интерфейса PCI-e Gen4. Справа находится яркая красная вставка с обозначением используемого графического процессора. В данном случае это AMD Radeon RX 5700 XT. Ниже перечислены ключевые особенности данного графического процессора.

Посмотрим на другую сторону.

В левом верхнем углу мы снова видим информацию об используемом графическом процессоре. Рядом проходит красная полоса, по середине которой написано: Бренд №1 в Мире. Какой бренд? Ниже находятся четыре вставки с описанием основных особенностей устройства. Они сводятся к четырем магическим составляющим: Волшебные вентиляторы, волшебный радиатор, волшебная защитная пластина и волшебный софт. Ниже есть небольшая спецификация, а слева схематическое изображение видеовыходов задней панели и яркая красная вставка с минимальными системными требованиями. Среди них нужен минимум 600 Вт блок питания и минимум 8 Гб оперативной память, лучше – 16 Гб.

Пользователь должен быть неплохо подготовлен, чтобы заглянуть в коробку.

Здесь мы видим черную картонную коробку с золотым логотипом ASUS посередине. Внутри расположен высокотехнологичный каркас из картона и полиэтилена.

Выглядит это все действительно очень необычно, а самое главное эта упаковка многоразовая и позволит полностью сохранить товарный вид устройства. Изобретателя этого творения расцеловала вся компания, а начальство сразу выдало пару мешков премии.

Сверху находится картонная вставка, а за ней та самая чудо-упаковка.

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По бокам есть схема, которая показывает, как развернуть и свернуть эту упаковку обратно. Действительно гениально и просто получается такой каркас, который можно использовать многократно.

Среди комплекта поставки только небольшая книжечка с кратким руководством пользователя, которая находится на дне коробки.

Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта конечно крупная, но не поражает своими размерами. Габариты карты составляют 271 x 132 x 51 мм, масса - 1105 г. Это даже больше, чем у видеокарты MSI RTX 2080 Ti, которую я тестировал.

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Это может как расстроить, так и обрадовать. Да, габариты и вес не маленькие, но зато охлаждение явно будет не хуже. Спереди и сзади устройство заклеено защитной пленкой. Спереди она нанесена на пластиковый кожух, а сзади на защитную металлическую пластину. В целом все выполнено достаточно строго и аккуратно.

Этот «бэкплейт» изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Есть какие-то полоски серого цвета, а также логотип компании. Еще с этой стороны находится наклейка с указанием модели и серийным номером. На пленке есть четкое указание снять перед использованием, но на самом деле она никаких вентиляционных отверстий не перекрывает и не сильно мешается.

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На другой поверхности большую часть занимает наклеенная черная матовая пленка, которая служит изолятором. Кроме этого здесь мы видим несколько терморезинок равной толщины. Все они просто соприкасаются с печатной платой и призваны служить проводником тепла от нее к пластине.

Кулер видеокарты держится на четырех подпружиненных и двух обычных винтах, которые прижимаются к печатной плате, а не пластине. Для этого в ней есть специальные круглые отверстия, чтобы систему охлаждения можно было снять, не прибегая к демонтажу задней пластины. Так может показаться, но на самом деле тут не так все просто.

На одном из винтов есть защитный стикер, который нельзя повреждать, чтобы не лишиться гарантии. На самом деле я его просто аккуратно снял канцелярским ножом. Здесь он не очень хрупкий, у меня все получилось легко.

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На самом деле систему охлаждения здесь нужно разбирать сразу всю. Дело в том, что та самая защитная пластина крепится к верхнему пластиковому кожуху с вентиляторами. Да, прямо насквозь через печатную плату.

Поэтому разбирать приходится сразу все. Можно снять сначала заднюю пластину и кожух с вентиляторами, но он вставляется приблизительно как лампочка в рот. Входит хорошо, а вот снимается плохо. Поэтому у меня получилось его снять только вместе с радиатором. Каждый вентилятор крепится к кожуху при помощи четырех винтов.

Вверху есть небольшой модуль со светодиодной подсветкой не RGB, но хоть что-то.

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Вертушки очень производительные. Там еще видно, что по периметру концов лопастей проходит кольцо и это неплохая идея. Если лопасть фиксируется в двух точках, то ее сложнее будет сломать. Совсем недавно один знакомый пытался остановить вентилятор ручкой и в итоге получил минус три лопасти, что равнозначно потере вентилятора.

Нельзя сказать, что это какая-то новая технология потому, что на моей тестовой ASUS STRIX RTX 2070 Super такая конструкция уже давно. И тем не менее производитель называет это решение Ax