В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 3 000 до 8 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

Core i3-9100F;

Pentium G5600F;

Pentium G5420;

Pentium G5400;



Ryzen 5 1400;

Ryzen 3 1200;

Athlon 240GE;

Athlon 220GE;

Athlon 200GE.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!! Процессоры Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Pentium G5600F - 3900 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;

Pentium G5400 - 3700 МГц;



Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц;

Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц;

Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;

Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64.

Windows 10 x64. Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 452.06 WHQL.

NVIDIA GeForce 452.06 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. реклама Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Anno 1800.

Assassin's Creed Unity.

Battlefield 1.

Crysis 3.

Death Stranding.

Deliver Us The Moon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Версия 1.0 Update 8.1.

DirectX 12

Сглаживание - 4X.



Качество шейдеров - высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Дальность прорисовки - максимальная.



Положение солнца - закрепленное.



Качество текстур - высокое.



Качество освещения - очень высокое.



Детализация воды - высокая.



Детализация объектов - максимально высокая.



Детализация рельефа - высокая.



Детализация толпы - максимально высокая.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Версия 1.5.0

DirectX 11.

Качество прорисовки местности - максимально высокое.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество теней - PCSS.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество сглаживания - FXAA.



Свечение - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Battlefield 1

Версия 1.0 сборка 26338.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая абберация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптичемкая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - выключено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

Настройки графики:

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Crysis 3

Версия 1.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.



Анизотропная фильтрация (AF) - 16.



Разрешение текстур - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество объектов - максимальное.



Качество частиц - максимальное.



Качество пост-обработки - максимальное.



Качество затенения - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Степень размытости - высокая.



Блики - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

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Death Stranding

Версия Бета.

DirectX 12.

Детализация объектов - очень высокая.



Память для стриминга текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Объемный свет - включен.



Отражения в экранном пространстве - включены.



NVIDIA DLSS - выключена.



FidelityFX CAS - выключена.



Сглаживание - TAA.



Глубина резкости - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS



