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Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020

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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 3 000 до 8 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

  • Core i3-9100F;
  • Pentium G5600F;
  • Pentium G5420;
  • Pentium G5400;

  • Ryzen 5 1400;
  • Ryzen 3 1200;
  • Athlon 240GE;
  • Athlon 220GE;
  • Athlon 200GE.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS


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