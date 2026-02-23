Современные приборы для автономного определения координат, скорости и ориентации самолетов будут интегрированы в новые отечественные воздушные суда МС-21-310, Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96.

Как сообщает ресурс «Техносфера. Россия», в Тамбове в настоящее время строится новый производственный комплекс по выпуску бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) для пассажирских самолетов. Этот проект инициирован авиационной промышленностью России в рамках стратегии развития отечественной отрасли и перехода на комплектующие и системы в самолетах местного производства. В рамках программы импортозамещения производственные линии обеспечат растущие потребности гражданской авиации России в БИНС. Источник изображения: ОАК / tehnoomsk.ruОжидается, что на заводе будут работать около 500 специалистов. Весь комплекс займёт площадь более 12 000 квадратных метров. Планируется разместить примерно 200 единиц оборудования. БИНС будут использоваться в самолетах МС-21-310, Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96.

Современная гражданская авиация немыслима без бесплатформенных инерциальных систем. С самого начала авиации, более века назад, быстро возник вопрос навигации. В отличие от наземного транспорта, небо и его метеорологические явления не всегда позволяют визуально контактировать с землей и физическими ориентирами. Тогда изобрели радар, позволивший наземной станции определять местоположение летательного аппарата в любой момент времени. Старомодный секстант устанавливался на борту дальнемагистральных авиалайнеров до 1960-х годов.

Первой по-настоящему независимой системой стала инерциальная навигация. Первое поколение систем в нашей стране было разработано в 1960-х годах в Раменском приборостроительном конструкторском бюро. Принцип работы основан на обнаружении движения с помощью акселерометров, которые вычисляют скорость, курс, ориентацию и, следовательно, положение относительно начальной точки.

В новом поколении платформ (БИНС), теперь используются лазеры. Системы являются стандартным оборудованием на всех пассажирских самолетах. В отличие от классических платформенных систем датчики (гироскопы и акселерометры) жестко закреплены на корпусе объекта, а не на стабилизированной гироплатформе. БИНС надёжнее, меньше по размеру, легче и энергоэффективнее. Получаемые данные анализируются компьютером.