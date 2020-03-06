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Curve Digital представила красочную гоночную игру в стиле ретро, Hotshot Racing, от Lucky Mountain Games и Sumo Digital. Hotshot Racing channels - это классические аркадные гонки, спортивные, красочные, с полигональными визуальными эффектами.

Hotshot Racing обещает эмулировать и расширять классическую формулу аркадных гонок 90-х. В игре будет представлено восемь различных водителей hotshot на выбор, и каждый из них будет иметь свою индивидуальность. Кроме того, там будет 16 треков со всего земного шара, а также несколько режимов игры.

Саймон Байрон, директор издательства Curve Digital, сказал:

"Когда мы впервые играли в Hotshot Racing, мы сразу перенеслись в безмятежные дни нашей юности, когда мы использовали монеты по 50 пенсов в классических аркадных гонках, таких как Virtua Racing, Crusin USA, SEGA Rally и другие. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что ребята сделают из этого!"

Hotshot Racing также будет иметь несколько режимов одиночной и многопользовательской игры — как онлайн, так и оффлайн, включая 4-плеерный локальный кооператив с разделенным экраном.

Есть традиционный режим Гран-При, где претенденты гоняются на нескольких трассах в чемпионате, режим пробного времени, где игроки завершают круги, когда они хотят достичь самое быстрое время круга для онлайн-лидеров, режим полицейских и грабителей, где преступникам нужно уклониться от захвата, чтобы получить большой денежный бонус, в то время как полиция должна снять их с дистанции, и взрывной тур, где игроки должны мчаться к контрольно-пропускным пунктам, чтобы избежать взрыва.

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