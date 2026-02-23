Сайт Конференция
link1pc
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
Автор YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer сравнил видеокарты Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+ и Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix S

Автор популярного YouTube-канала Bang4BuckPCGamer опубликовал сравнительное исследование двух топовых игровых видеокарт текущего поколения — Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+ и Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix S.

Для тестирования была собрана мощная система на базе флагманского процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, оснащенного высокоскоростной памятью DDR5 объемом 64 ГБ с тактовой частотой 6000 МГц, и современной материнской платы GIGABYTE X870E AORUS Pro. Кроме этого, тестовая система включала в себя SSD Samsung 860 EVO 1 TB и Sabrent Rocket NVMe PCIe 4.0 1TB. За питание отвечал БП Corsair HX1000i, а размещено все это было в корпусе Thermaltake View 71.

Тестирование проводилось исключительно в разрешении 4K UHD (3840×2160) с максимальным качеством графики. Были выбраны наиболее требовательные современные игры, демонстрирующие разницу в производительности карт разных производителей.

Cyberpunk 2077

В режиме с включенной трассировкой лучей (Ray Tracing) производительность видеокарт заметно различалась: RX 9070 XT показывала около 77 кадров/с, тогда как RTX 5070 Ti выдавала стабильные 87 кадров/с. В более тяжелом режиме Path Tracing разрыв увеличивался ещё больше: 70 FPS у AMD против уверенных 97 FPS у NVIDIA.

Без включения технологий трассировки результаты обеих карт были почти равны — каждая демонстрировала примерно 117 кадров/с.

Forza Horizon 5 

В этой игре обе видеокарты показали близкие показатели — 124 кадра/с у Radeon RX 9070 XT и 123 кадра/с у GeForce RTX 5070 Ti.

Horizon Zero Dawn Remastered 

Здесь опять наблюдалась минимальная разница — 156 FPS у AMD и 157 FPS у NVIDIA.

Assassin’s Creed: Shadows 

Результаты практически совпадают — 64 FPS у RX 9070 XT и 65 FPS у RTX 5070 Ti.

Doom The Dark Ages 

В данной игре чуть лучше себя проявила видеокарта AMD, обеспечив 105 кадров/с против 100 кадров/с у конкурента.

Far Cry 6 

Тут снова лидирует AMD с показателем 121 FPS против 117 FPS у модели от NVIDIA.

Shadow of the Tomb Raider

Здесь картина уже немного меняется — 91 FPS у RX 9070 XT и 97 FPS у RTX 5070 Ti.

Borderlands 3

В этом проекте опять вернулись к небольшой победе RX 9070 XT с результатом 107 кадров/с против 105 кадров/с у соперника.

Watch Dogs Legion

Тут карты демонстрируют относительно небольшую разницу, но в пользу RTX 5070 Ti — 47 FPS у AMD и 52 FPS у NVIDIA.

Black Myth Wukong

Здесь снова побеждает NVIDIA — 87 FPS против 80 FPS у RX 9070 XT.

По результатам тестирования 10 актуальных игр средняя разница составила примерно 6–7% в пользу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

RTX 5070 Ti продемонстрировала превосходство в тестах с трассировкой лучей, обеспечивая комфортную производительность там, где AMD испытывает небольшие трудности. Тем не менее, в некоторых играх Radeon RX 9070 XT сумела либо сравняться с соперником, показывая близкие показатели производительности, либо выйти вперёд, хоть и ненамного.

А вот что касается стоимости, то тут решение от AMD традиционно выигрывает по соотношению цена-качество, предлагая привлекательную альтернативу пользователям, которые хотят сэкономить без значительного ущерба производительности.

Стоит отметить, что как GeForce RTX 5070 Ti, так и Radeon RX 9070 XT попали в список трех оптимальных видеокарт для 4K-гейминга от PCGamesHardware. Кроме того, в данный список попала также видеокарта GeForce RTX 5060 Ti с объёмом памяти 16 ГБ.

Источник: youtube.com
