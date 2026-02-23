Сайт Конференция
Блоги
link1pc
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
Tom's Hardware представили актуальный рейтинг лучших блоков питания, доступных на рынке в данный момент — от доступных вариантов и до флагманских предложений

Блок питания — это незаметная часть компьютера, но именно он играет важнейшую роль в обеспечении стабильности и безопасности системы. Редакция известного ресурса Tom’s Hardware подготовила рейтинг актуальных моделей PSU, представленных на рынке в настоящее время.

Не стоит экономить на блоке питания, так как от его качества зависит стабильность и надёжность работы всех компонентов компьютера. Поэтому важно выбирать устройства с максимальной защитой от перенапряжения (OVP), перегрузки по току (OCP), мощности (OPP) и короткого замыкания (SCP). Такие характеристики гарантируют долговечность и безопасность комплектующих.

650 Вт

Самым оптимальным выбором в сегменте до 650 Вт стал be quiet! Pure Power 13 M 650W. Этот полностью модульный блок питания соответствует стандарту ATX 3.1 и оснащён десятилетней гарантией производителя. Пользователи отмечают сбалансированное соотношение цены и качества.

750 Вт

Здесь лидируют два устройства от be quiet!. Если важна тишина и надежность, стоит обратить внимание на Straight Power 12 750W. Единственный недостаток — заметный уровень шума при высоких нагрузках. Альтернативой является Straight Power 11 750W, который также получил положительные отзывы благодаря стабильности выходного напряжения.

850 Вт

Лучшим решением среди моделей мощностью 850 Вт признан Cooler Master MWE Gold 850 V3. Данная модель получила сразу три сертификата эффективности и выделяется своей доступной ценой, что в свою очередь делает её отличным универсальным решением для геймеров.

1000 Вт

Среди устройств мощностью 1000 Вт эксперты выделяют be quiet! Dark Power 13 1000W. Помимо высокой энергоэффективности, устройство славится своей тишиной даже при значительных нагрузках. Выбор премиум-класса для мощных игровых систем.

1200 Вт

В сегменте 1200 Вт лидером становится Lian Li RS GOLD 1200. Устройство привлекает уникальным дизайном и отличной стабилизацией напряжения. Данный блок отлично подойдёт для высокопроизводительных конфигураций с мощными видеокартами.

1500 Вт

Тем, кому необходима ещё большая мощность, стоит присмотреться к NZXT C1500 Platinum. Данный блок идеально подходит для компьютеров с несколькими видеокартами.

1600 Вт

Флагманом рейтинга стала модель Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition. Его отличают высочайшая эффективность (сертификат Titanium) и внушительные двенадцать лет гарантии.

Компактные решения

Для миниатюрных корпусов и HTPC отлично подойдут модели формата SFX, такие как Corsair SF750 и SilverStone Extreme 1200R Platinum. Данные блоки обеспечивают достаточную мощность при минимальном размере и обладают всеми необходимыми функциями для эффективного энергопотребления и защиты компонентов.

При покупке блока питания рекомендуется внимательно изучить характеристики каждого продукта, оценить потребности своего железа и выбрать оптимальное соотношение мощности, надёжности и стоимости.

Также напомним, что ранее специалисты портала PCGH выделили три наиболее подходящих видеокарты для гейминга в формате 4K / 144 Гц. В их число вошли модели RX 9070 XT, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с объёмом памяти 16 ГБ.

#сборка пк #топ 10 #tom&#x27;s hardware #сборка игрового пк #топ для пк #топ железо #выбор блока питания #рейтинг блоков питания
Источник: tomshardware.com
