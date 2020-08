Оглавление

Вступление

Если за первую половину августа вы не успели наиграться (а достойные проекты были), то уж во второй не отвертеться. Полетаем на авиалайнере, покопаемся в воспоминаниях трансгендерного героя, столкнем лбами вампирские кланы, изучим радиоактивные пустоши Колорадо – скучно не будет.

Как проститься с остатками лета – в нашей традиционной рубрике.

Microsoft Flight Simulator

Жанр Авиасимулятор Разработчик Asobo Studio Издатель Xbox Game Studios Платформы PC Дата выхода 18 августа 2020 года

Серия Flight Simulator находится под крылом Microsoft уже 38 лет – невероятный срок для, прямо скажем, узкоспециализированной забавы, за которую сложно посадить неподготовленную аудиторию (как детей за Super Mario). Но компания не только не задвигает в угол свой самый «долгоиграющий» программный продукт – напротив, очередной выпуск авиасимулятора задолго до релиза привлек внимание людей, никогда не увлекавшихся полетами.

Весь земной шар, включая десятки тысяч аэропортов, оцифрован в автоматическом режиме. Можно посетить любую точку планеты, пролететь над родной деревней или поглазеть на амазонские джунгли – полное изучение мира потребует порядка 14 лет непрерывных путешествий. Но Asobo не гнушалась и ручной работы: 30 самых важных аэропортов и 400 городов по всему свету воссозданы с особым тщанием, и уровень детализации, по сообщениям, просто запредельный. Вдобавок имитация касается не только поверхности Земли, а еще и погодных условий, которые можно синхронизировать с настоящими и, например, парить над реальным тропическим штормом на восточном побережье США.

Без хорошей графики Microsoft Flight Simulator, возможно, не производила бы особого впечатления, но в динамике она выглядит здорово. Хорошо проработанные природные явления, освещение, почти фотореалистичный мир при взгляде с высоты – правда, со зданиями сложной формы все не так гладко, да и вблизи земля не поражает качеством. Впрочем, наивно ожидать от гигантского мира одинаково «топовой» детализации. Тем более игра и без того требовательна к системе, несмотря на все усилия по оптимизации.

Большое внимание авторы уделили физике (в частности, конечно, аэродинамике). На воздушное судно влияют и температура за бортом, и осадки, и скорость ветра. Даже то, как воздух, выходящий из пропеллера, сталкивается с хвостом самолета, затрагивает поведение авиалайнера. И если вас привлекает возможность на протяжении восьмичасового полета из Лондона в Нью-Йорк ощущать все прелести пилотирования в ненастную погоду, то лучшей кандидатуры, чем Microsoft Flight Simulator, похоже, не сыскать.

Mortal Shell

Жанр Экшен/RPG Разработчик Cold Symmetry Издатель Playstack Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 18 августа 2020 года

Mortal Shell – одна из тех игр, которые даже не скрывают, что вдохновляются Dark Souls и прочими проектами From Software. Масштабы поменьше, бюджет поскромнее, требования к свободному времени и крепости нервной системы – помягче. В то же время Cold Symmetry не слепо копирует наработки японских коллег, а вносит ряд любопытных изменений.

Мы сыграем за безликое и безмолвное существо, скорее напоминающее дух, чем человека. В увядающем мире Фолгриме оно в постоянной опасности: религиозные фанатики и чудища, оставшись главной силой, не знают пощады ни по отношению к остаткам человечества, ни по отношению к бесчисленным таинственным руинам. Почему, когда и как цивилизация докатилась до такой жизни, сценаристы объясняют традиционно неохотно – обрывочными сообщениями и двусмысленными фразами.



Главная особенность Mortal Shell – умение хиленького главного героя вселяться в тела павших воинов. Каждая из четырех оболочек представляет собой отдельный класс бойцов и обладает уникальными навыками. Примечательно, что у них есть даже свои предыстории, которые мы раскрываем по мере прохождения и разблокируем дополнительные умения. Непосредственная же прокачка работает по заветам Souls: собираем «потроха» врагов и у условного костра раскидываем баллы по веткам способностей. Если, конечно, по пути к этому костру нас не прирежут – тогда очки можно потерять.

Самое интересное в боевой системе, в целом привычной, – это умение окаменеть на несколько мгновений. Противники, включая «боссов», ударив по такому булыжнику, заминаются и тотчас нарываются на контратаку. Так что с помощью этой тактики, нехитрой, но требующей хорошей реакции, можно неплохо справляться. И именно то, насколько хорошо Cold Symmetry сумеет сбалансировать сложность, не превратив окаменение в узаконенный «чит», определит жизнеспособность Mortal Shell.

Tell Me Why

Жанр Приключение Разработчик Dontnod Entertainment Издатель Xbox Game Studios Платформы PC, Xbox One Дата выхода 27 августа 2020 года

Dontnod Entertainment всегда была студией, умеющей чем-нибудь удивить, зацепить, привлечь публику, а потом, как правило, разочаровать. Remember Me вместо полноценного баловства со временем запирала нас в тесном сценарном коридоре, Vampyr брала интересный сеттинг и уродовала его однообразием да неумелым насаждением социальных взглядов авторов. Life is Strange – единственный раз, когда команда по-настоящему попала в яблочко, и тем занятнее, что она сама не поняла, как это получилось, выдавив из себя не слишком удачный сиквел.

Tell Me Why рискует попасться на тот же крючок. Она априори обращает на себя внимание главной темой – отношениями между девушкой Элисон и ее трансгендерным братом-сестрой Тайлером. Молодые люди связаны некими сверхъестественными узами, однако после многолетней разлуки им предстоит восстанавливать отношения и вернуться в дом на Аляске, где они жили в детстве до смерти матери. Там, конечно, их ждут откровения о былом и разборки с собственными воспоминаниями.

Ковыряние в прошлом также стало и частью геймплея. Мы буквально при помощи связи между близняшками будем переживать события давно минувших дней и вникать в то, как, например, складывалось общение Тайлера с мамой в юном возрасте. Разработчики отмечают, что гендерное самоопределение героя не связано с детскими травмами, как это часто бывает в произведениях подобного толка, но кое-какие тайны все же есть. Узнать их, а также развить историю до одной из нескольких концовок нам предстоит за три эпизода.

Игровой процесс не будет принципиально отличаться от увиденного в Life is Strange 2: минимум головоломок, обилие вариативных диалогов, интерактивное окружение. Но вопрос о том, сумеет ли Tell Me Why покорить кого-либо геймплеем, и не стоит. Он в том, не перекроет ли яркая «повестка» все остальное, не замаскирует ли бледный сюжет и отсутствие атмосферы. Первый фрагмент ответа – уже скоро.

Immortal Realms: Vampire Wars

Жанр Стратегия Разработчик Palindrome Interactive Издатель Kalypso Media Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 28 августа 2020 года

Раз уж несколько абзацев назад мы вспомнили редкую игру про вампиров, то вот еще одна! На сей раз нас ждет не RPG (почему-то особенно часто встречающийся жанр в этой теме), а стратегия про разборки между тремя кланами кровососов. Первый, представленный Сесилией и Владом Дракулами, управляет людским королевством – и простые смертные радостно делятся с правителями кровью в обмен на мир. Семейство Носфернус о людях, напротив, только мечтает – собственно, их покорение стало главной целью клана. Третья же сторона – Моройя, любители жутких ритуалов и явные садисты.

Каждой стороне будет посвящена отдельная кампания, состоящая из четырех миссий. Число, на первый взгляд, небольшое, однако каждая займет минимум 2-3 часа. Вдобавок шведские разработчики не забыли про альтернативные режимы: в одном можно устроить дуэль с компьютером до последнего юнита, в другом – создать сценарий а-ля Civilization с особыми условиями победы. А вот тратить силы на мультиплеер Palindrome Interactive не стала, так что надежда лишь на крепкий ИИ.



Игра состоит из двух элементов – пошаговой стратегии и пошаговых же боев, чем напоминает Heroes of Might & Magic да Disciples. Сперва мы бегаем по уровню, рекрутируем воинов в нашу армию, захватываем провинции и развиваем города, «съедаем» артефакты. При этом одним из ресурсов становятся люди – чем больше крови от них мы получаем, тем больше доступных действий имеем. Также не стоит обходить вниманием карты (да, это еще и коллекционная карточная игра): они восстанавливают «здоровье» войск и дают различные бонусы, в том числе экономические.

Карты нужны и во время сражений на пересеченной местности. Они заменяют заклинания из «Героев» и позволяют, например, высосать силы из выбранного противника. В остальном стычки достаточно стандартные: ходим по очереди, используем особые навыки солдат, строим из себя тактического гения. Многое для Immortal Realms: Vampire Wars будет зависеть от баланса и «багов», но можно точно сказать, что по проектам такого рода мы уже немного соскучились.

Wasteland 3

Жанр RPG Разработчик inXile Entertainment Издатель Deep Silver Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 28 августа 2020 года

Серии Fallout и Wasteland, считающиеся побратимами, по мере развития пошли совсем разными путями. Первая, попав в руки к Bethesda, превратилась в помесь шутера и RPG и избавилась от изометрии, а потом еще и в онлайн перекочевала. Вторая усилиями inXile Entertainment сохранила преданность корням и по-прежнему производит впечатление именно компьютерной, а не консольной забавы. И Wasteland 3 в этом отношении не отступает от канона даже после того, как ее авторы присоединились к Xbox Games Studios.

На сей раз события переносят рейнджеров в замерзший Колорадо. Получив от человека, назвавшегося «патриархом» штата, предложение разобраться с тремя его вредными родственниками в обмен на ценные ресурсы, стражи Пустоши попадают в засаду, с чего и начинается приключение. Оно наверняка станет больше и насыщеннее благодаря деньгам Microsoft, и без сложных выборов не обойдется. Скажем, уже на первых порах встает выбор: пощадить одного из устроивших засаду или прикончить на месте. В первом случае счастливчик предупредит товарищей, во втором – пострадает мораль нашего отряда.

Как и прежде, нас сопровождают до пяти спутников (и, вероятно, NPC, не засчитываемые в качестве членов группы, как в Wasteland 2), и упор делается на их специализации. Один преуспевает в стрельбе из снайперских винтовок, второй умело орудует дубинами, третий – профессиональный сапер, четвертый ловко вскрывает замки и ведет переговоры… Не изменилась и боевая система – пошаговая тактика, в которой важнее всего не подставляться и экономить патроны.

Wasteland 3 вообще выглядит типичным продолжением, хорошо осознающим свои козыри и не стремящимся к переменам ради перемен. Нелинейность, неплохие ролевые механики, мрачноватый сюжет, обилие черного юмора, симпатичные заснеженные декорации (пускай графика далека от лучших образцов) – если вы с удовольствием прошли вторую часть, то поводов отказываться от третьей нет. Настораживают пока только жалобы на техническое состояние от представителей СМИ, поигравших несколько часов. Будем надеяться, проблема с ощутимым падением FPS будет решена к концу августа.

На сдачу

Battletoads – знаменитый beat ‘em up про жаб-качков возвращается спустя 26 лет – готовьте три геймпада (20 августа 2020 года; PC, Xbox One).

Gleamlight – двухмерный экшен-платформер про мир из стекла хвастается тем, что в нем нет интерфейса (20 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Peaky Blinders: Mastermind – тактика в духе Desperados предваряет события первого сезона неплохого сериала «Острые козырьки» (20 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

PGA Tour 2K21 – новый гольф порадует режимом карьеры и популярными локациями, а также продвинутыми инструментами, облегчающими доведение мяча до лунки (21 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Samurai Jack: Battle Through Time – величайший воин Джек, обвешанный тонной холодного оружия, путешествует сквозь время ради того, чтобы прекратить правление чудищ (21 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

No Straight Roads – ритм-аркада, в которой мы руководим рок-группой и сражаемся с почитателями EDM (25 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Street Power Football – уличный футбол с шестью режимами, несколькими звездами и музыкой Black Eyed Peas (25 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – партийная тактическая RPG постарается рассмешить нас нестандартным поведением героев и юмористическими диалогами (27 августа 2020 года; PC).

Surgeon Simulator 2 – если вас может развеселить неуклюжий хирург с трясущимися руками, вместе с еще тремя неумехами пересаживающий людям органы, то вам сюда (27 августа 2020 года; PC).

Madden NFL 21 – улучшенный режим карьеры и дополнительные тактические возможности – в новой части симулятора американского футбола (28 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Project CARS 3 – автосимулятор, претендующий на реализм, предлагает сотни машин и трасс, новую «Карьеру» и доработанный ИИ (28 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Road to Guangdong – путешествие по китайской провинции 1990-х на потрепанном автомобиле, требующем ремонта, заправки топливом и нежного обращения (28 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Shing! – ловкий ниндзя шинкует врагов в капусту, пользуясь гибкой боевой системой, где за размахивание оружием отвечает правый стик геймпада (28 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Switch, Mac).

Windbound – бюджетная версия The Legend of Zelda, в которой воительница Кэра исследует таинственный архипелаг после кораблекрушения (28 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Александр Кошта aka Top