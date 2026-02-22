Китайские модули памяти DDR5 теперь продаются по высоким ценам, сравнимым с западными аналогами. Время думать, что китайская память всегда дешевле, прошло.

Стало известно, что китайский рынок оперативной памяти пришел к глобальным ценам. Производитель KingBank, который использует модули DDR5 от отечественной компании CXMT, выставил на JD.com 32-гигабайтный комплект за 3629 юаней или около 525 долларов. Обо всем этом со ссылкой на ITHome не преминули сообщить в издании WCCFTech.

Изображение - WCCFTech

Еще несколько недель назад в профильных медиа муссировалась тема: китайская память станет спасением для геймеров на фоне засилья «большой тройки» поставщиков. CXMT тогда рассматривали как более доступную альтернативу. Но рынок быстро все расставил по местам.

KingBank известен тем, что интегрирует в свои продукты как раз модули от CXMT. Именно этот бренд фигурировал в первых новостях о доступной китайской памяти. Компания ранее выпускала и более емкие конфигурации — например, набор DDR5-6000 объемом 64 ГБ стоил дороже $1000.

Теперь же и 32-гигабайтные модули сравнялись по цене с западными конкурентами. Дефицит компонентов и рыночная конъюнктура не оставили шансов на дешевизну. По сути, локальное производство больше не дает ценового преимущества — стоимость памяти выровнялась по всему миру.