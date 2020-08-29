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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro

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Оглавление

Вступление

Что обозначает приставка Pro у каких-либо устройств? Раньше я как-то не задумывался над этим, но сейчас уже ее используют практически везде. Если раньше я думал, что это устройство специально для профессионалов, то сейчас это больше похоже на модель с улучшенными характеристиками, но никак не относящаяся к профессионализму. Например, у многих моделей смартфонов есть версия с приставкой Pro, но рассчитана она на абсолютно обыкновенных пользователей, а не на какой-то корпоративный сегмент. Вот и получается, что значение этой приставки несколько потускнело и обесценилось. С одной стороны да, устройство с ней формально лучше, но с другой оно не несет какого-то другого уровня реализации.

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У компании AeroCool есть корпуса с приставкой Pro. Один я уже рассматривал когда-то. Это была модель AeroCool Tor Pro и там действительно без всяких вопросов Pro потому, что это был полный Full Tower с поддержкой E-ATX плат. Есть еще одна модель – P7-C1 Pro. Там реализована интересная функция управления подсветкой и скоростью вращения вентиляторов через софт. Тут, пожалуй, стоит признать, что приставка тоже оправдана потому, такого функционала на каждом углу нет.

И наконец еще одна модель – AeroCool Cylon Pro. Cylon – очень популярная модель, а вот чем отличается версия с приставкой Pro, пока неизвестно. Однако, сегодня этот корпус оказался на тестировании и теперь мы сможем понять, что же такого нового и интересного тут предусмотрено.

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По внешнему виду где-то отдаленно напоминает AeroCool Cylon, но заметно, что он крупнее. Будем искать отличия дальше.

Упаковка и комплектация

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Коробка крупная, но не очень тяжелая. Все дело в том, что это версия корпуса не со стеклянной панелью, а с акриловой. Соответственно она получается значительно легче. Еще один прикол в том, что коробка крупнее, а прорезей, которые образуют ручки нет. Остается их делать из скотча. Коробка изготовлена из обычного картона, ее габариты составляют 547 х 493 х 265 мм, а вес 6,22 кг (измерено самостоятельно).

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Стиль оформления не изменен. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме названия фирмы, логотипа и ссылки на сайт. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности наконец что-то пытаются сделать с объемом, но выходит не очень. Здесь мы видим два фрагмента корпуса и по ним у нас в голове должна сформироваться какая-то картинка, но глядя на корпус в живую, понимаешь, что это совсем не то. Я не могу объяснить почему, но у оформителей не получается показать устройство так как оно выглядит схематично. В правом верхнем углу находится логотип производителя, а внизу цветная наклейка, которая сообщает о 13 режимах RGB подсветки. По середине есть пара предложений с описанием устройства. Это высокопроизводительный корпус с RGB дизайном на передней панели. Представляется двухсекционный дизайн с поддержкой жидкостных систем охлаждения и с высшей производительностью охлаждения.

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Посмотрим на противоположную сторону.

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Опять мы видим изображение корпуса спереди. В правой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS. Сообщается, что спереди могут быть установлены три вентилятора диаметром 140 мм, что очень неплохо. Также тут много другой полезной информации. Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а еще здесь есть место для транспортировочных наклеек. На другой на нескольких языках, включая русский находится следующая информация.

  • RGB LED дизайн на передней панели;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 167 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум класса длинной до 359 мм;

Открыв коробку сверху, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх.

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В качестве каркаса используется пенопласт, причем разных размеров. Статика образуется, но терпимо. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает особых трудностей. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
  • Заглушка слота расширения.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных вставляющихся только одна.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус средних размеров. Его габариты составляют согласно спецификации 219 х 491 х 434 мм. Вес - 5,1 кг. В ванном случае все приблизительно соответствует действительности. Одна боковая панель прозрачная, акриловая. Со стеклом корпус был бы тяжелее.

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Устройство размера Mid Tower с нижним расположением блока питания, где находится тоннель. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с RGB подсветкой. Она выполнена как вставка из белого пластика. Вентиляционных отверстий по бокам немного. Основная часть воздуха поступает снизу передней панели. Сетки нет. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Да, металл тонкий, но прочный. Ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление хорошее. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Возможно где-то корпус напоминает обычный Cylon, но скорее только полосой подсветки спереди, которая также немного отличается. В остальном это полностью другой корпус и ничего даже близко не напоминает про оригинал. Возможно еще крепление боковой панели, но такие барашки используются и на других моделях и даже у других компаний, поэтому за эту особенность тоже притянуть не получится. В целом корпус смотрится нейтрально. Нет какой-то геймерской вычурности и брутальности как у ASUS TUF GT301. Дизайн строгий и спокойный, а если не включать подсветку, то сойдет и за офисную машину. Боковая панель из акрила также крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в ней. На самих барашках есть резиновые шайбы, а на раме корпуса их нет, но здесь не стекло, поэтому это не критично.

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Стекло акриловая панель заклеена защитной пленкой. Она заметно тонирована и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

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Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими, а также тремя выступами спереди, и шестью крючками сверху и снизу. Эти элементы вставляются в стойки рамы.

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Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 21 мм для комфортной укладки кабеля.

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Все так, а еще есть специальная пластиковая деталь, которая откидывается и скрывает часть проводки.

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Похоже, что опять рама не унифицирована с другими моделями. Она тонкая, легкая, но усилена благодаря сложному профилю. Внутри много свободного пространства, что подойдет для создания мощных систем. Однако, про вентиляцию забывать не стоит. Внизу есть тоннель, где размещается блок питания и часть его проводов.

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Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Метал здесь тонкий, но в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Как обычно, начинам обзор снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно она вставляется в металлические направляющие. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре очень высокие пластиковые ножки. Чтобы конструкция была устойчива к такому изменению центра тяжести, площадь основания ножек большая. Еще на них есть крупные мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой держится отлично, и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится еще более устойчивым. Еще высокие ножки обеспечивают хороший приток воздуха снизу.

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Сверху картина тоже привычная. Однако, в отличие от модели Cylon, здесь нет скосов по бокам граней, и они острые. Большую часть поверхности занимает стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она напомнит о том, что держится не очень сильно.

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Сверху можно установить два вентилятора диаметром 120 мм или 2 х 140 мм. Также пространство позволяет установить сверху радиатор СЖО. Сетка больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус. Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы.

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Здесь они все, кроме одной находятся на раме. Есть кнопки Power, Reset, два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют из себя две точки. Кнопка переключения режимов подсветки находится на передней панели. Она легко снимается.

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Основной материал – ABS пластик черного цвета. Модуль с RGB подсветкой смонтирован с обратной стороны. От него идет только кабель питания SATA, который подключается к блоку питания.

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По бокам есть небольшие щели для лучшего захвата воздуха и отделка под карбон, для лучшего внешнего вида. Однако на этом корпусе она почему-то вообще не бросается в глаза.

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После панели нет никакой сетки для улавливания пыли. Прямо за ней находится рама, куда крепятся вентиляторы.

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Здесь можно установить три штуки диаметром 120 мм или 140 мм, но изначально нет ничего. Только один сзади, который работает на выдув. При использовании мощного железа я бы настоятельно рекомендовал задуматься о вентиляции, и хотя бы что-то поставить на приток.

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Здесь сзади установлен единственный вентилятор в системе. Никаких характеристик на нем не указано.

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Еще сзади находятся семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать.

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Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

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За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 21 мм и этого вполне достаточно. Внизу находится корзина для установки жестких дисков размера 3.5” или 2.5”.

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Для этого есть специальные салазки, куда монтируются диски.

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Еще два накопителя 2.5” можно установить сзади внутренней боковой панели. Для этого также предусмотрены специальные монтажные пластины. Диск сначала крепится к ней, а потом она к панели корпуса.

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И как уже отмечалось выше, есть специальная пластиковая дверца для скрытия проводки. Она весит на петлях, а фиксируется двумя выступами с рычажками для открытия. В самом конце она дополнительно прижимается одним винтом к стальной стенке внутренней панели.

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Благодаря этому устройству сзади получается полный порядок, а точнее просто хуже видно бардак.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME X570-Pro, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Сборка системы

Корпус большой, просторный и легкий. Собирать систему удобно. Можно даже легко подключить коннектор дополнительного питания к материнской плате сверху, когда она уже смонтирована в корпусе вместе с другим оборудованием. Жесткий диск устанавливается в корзину. Он в ней плотно держится и его можно даже дополнительно ничем не фиксировать.

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Затем устанавливаем блок питания. Лучше использовать модульный, чтобы не приходилось потом укладывать кипу проводов, но даже с обычным проблем не будет потому, что места достаточно.

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Потом устанавливается материнская плата в сборе с процессором, памятью, кулером и в самом конце видеокарта. После того как все готово, можно начинать тестирование

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Однако, сначала предлагаю посмотреть видео работающей сборки.

Переключение подсветки осуществляется кнопкой, расположенной сверху на передней панели. Производитель сообщает о 13 режимах. Я не считал, но можете это проделать самостоятельно.

Интересно, а считается ли режим выключенной подсветки. Он тоже есть. Нужно лишь чуть подольше нажать на кнопку.

Я в который раз смотрю, но мне не кажется, что это похоже на обычный Cylon. Даже форма этой полоски отличается.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать AIDA64 Stress Test, для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Cylon Pro и проведено сравнение корпуса с открытым стендом. И поскольку в комплекте был только один вентилятор, то я установил для тестов еще два по 120 мм спереди. Они тоже с маркировкой компании AeroCool, и я их уже использовал в тестах других корпусов, где также не было вентиляторов спереди.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Один вентилятор 120 мм сзади (1R);
  • Два вентилятора 120 мм спереди и один 120 мм сзади(2F+1R)
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Температура HDD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Это я еще не разгонял процессор, иначе бы он точно при 4,3 ГГц и 1,3 В добрался бы до 100? и троттлинга. Поэтому даже если производитель написал на коробке «высокопроизводительный» нужно самостоятельно все проанализировать и понять, что притока воздуха нет, и устройство необходимо дооснастить вентиляторами спереди.

Заключение

Если привязываться именно к названию устройства, то приставка Pro в данном случае обозначает немного большие габариты. Да, эта модель крупнее, чем просто AeroCool Cylon, и тем более чем Cylon Mini, но мне показалось недостаточно. В данном случае было бы логично сделать устройство настолько большим, чтобы оно поддерживало материнские платы XL-ATX или E-ATX.

Тогда приставка Pro была бы уместной и логичной, поскольку в корпусе действительно можно было бы разместить материнскую плату профессионального уровня. Причем задумка была видимо именно такая потому, что если присмотреться, то по размерам E-ATX влезает (не полный, а типа ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME).

В итоге решили этого не делать, а просто увеличить объем для лучшего микроклимата. Здесь опять можно было добавить еще хотя бы пару вентиляторов спереди, однако это может повлиять на конечную стоимость устройства, которую производитель пытается сделать максимально низкой. Иными словами, увеличенные размеры корпуса в данном случае нужны лишь для установки более мощного железа и более продвинутого охлаждения.

При этом основные достоинства остались неизменны: легкость, простота в использовании, несколько режимов подсветки. К обычному Cylon этот корпус никак не относится. У него другой дизайн и другое шасси. Единственное, где он немного похож – это спереди в наклонном элементе подсветки. Вот и все. А в остальном это совершенно другой корпус, который можно было назвать как угодно, но производитель решил так. И конечно же он найдет своего покупателя.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест корпус AeroCool Cylon Pro.

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Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
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