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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020

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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 18 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

  • GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт;
  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт;
  • GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт;

  • Radeon RX 570 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 560 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

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1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

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DEATH STRANDING

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS


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Вступление, Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding
Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, заключение
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