kosmos_news
Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
Золотые слитки были переданы в Управление водоснабжения города Осака неизвестным человеком, который хочет помочь улучшить состояние ветхих водопроводных труб, сообщил мэр Хидэюки Йокояма.

Анонимный жертвователь передал в Управление водоснабжения японского города Осака 21 кг золотых слитков. Он рекомендовал вырученные за драгметалл деньги потратить на ремонт городских водопроводных труб, сообщила газета Guardian со ссылкой на заявление мэра Хидэюки Йокоямы. Стоимость золотых слитков составляет 560 млн иен ($3,6 млн).Изображение: нейросеть freepik

«Это шокирующая сумма. Ремонт водопроводных труб требует огромных ресурсов, и я не могу выразить свою благодарность жертвователю», — заявил мэр.

Японская коммунальная инфраструктура в значительной степени была построена в период быстрого послевоенного экономического развития. Однако в Осаке, городе с населением почти 3 миллиона человек и региональном коммерческом центре, строительство началось раньше. Поэтому, как пояснил представитель муниципальной водопроводной службы, сеть изношена сильнее, чем в других городах.

К 2025 году под улицами Осаки вышли из строя 92 участка водопровода. По оценкам, городу потребуется заменить около 266 километров водопроводных магистралей. В прошлом году в Сайтаме, к северу от Токио, из-за аварии канализационной системы образовалась воронка на дороге. В воронку упал грузовик, водитель серьезно пострадал.

#япония #золото #жкх #осака #коммунальное хозяйство
Источник: theguardian.com
