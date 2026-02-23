Ответы на поисковые запросы в Gemini скоро могут стать более точными в географическом смысле

В октябре 2025 года компания Google представила обновление чат-бота Gemini, где была повышена подробность ответов на связанные с местоположением запросы. В начале февраля журналисты портала Android Authority проанализировали установочный файл apk приложения и обнаружили, что скоро интеграция с картами Google может быть улучшена.

Анализ приложения версии Google 17.6.58.ve.arm64 позволил активировать в окне вложений Gemini опцию карты. Нажатие на эту опцию открывает карту Google в полноэкранном режиме. Большая кнопка овальной формы внизу содержит надпись «Исследовать эту область», а выше располагается иконка для доступа к нынешнему местоположению устройства.

Изображение: Android Authority

В правом верхнем углу карты расположена кнопка для поиска мест вручную, куда нужно ввести местоположение. Пока эта функциональность не работает в полной мере.

Пользователи имеют возможность увеличивать и уменьшать масштаб области в рамках запроса к Gemini. Выбранный регион выделяется полупрозрачным кругом.

Пока не сообщается, когда интеграция карт и Gemini будет представлена в окончательном виде.