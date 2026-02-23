Видеокарта GeForce RTX 3080 10 ГБ дебютировала более пяти лет назад, но до сих пор способна обеспечить высокие показатели в играх, популярных среди геймеров в 2026 году. Особенно это заметно, если использовать карту в паре с мощным процессором, что и показал энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC.
Совместно с GeForce RTX 3080 10 ГБ он использовал настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. В разрешении 1080p и 1440p сборка смогла продемонстрировать следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Battlefield 6 (высокие настройки графики): 1080p – 157 fps/118 fps, 1440p – 117 fps/90 fps
- Assassin's Creed Mirage (настройки Ultra): 1080p – 116 fps/86 fps, 1440p – 96 fps/74 fps
- ARC Raiders (высокие настройки): 1080p – 137 fps/86 fps, 1440p – 101 fps/69 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки): 1080p – 132 fps/111 fps, 1440p – 95 fps/83 fps
- Cyberpunk 2077 (настройки Ultra): 1080p – 138 fps/96 fps, 1440p – 87 fps/66 fps
- Cyberpunk 2077 (RT Ultra, DLSS Quality): 1080p – 97 fps/70 fps, 1440p – 69 fps/55 fps
- Dying Light: The Beast (высокие настройки): 1080p – 79 fps/61 fps, 1440p – 59 fps/50 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, DLSS Quality): 1080p – 158 fps/137 fps, 1440p – 133 fps/107 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt (RT Ultra, DLSS Quality): 1080p – 76 fps/56 fps, 1440p – 60 fps/45 fps
- Fortnite (DX12, средние настройки): 1080p – 399 fps/236 fps, 1440p – 278 fps/187 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, FSR выкл.): 1080p – 353 fps/152 fps, 1440p – 352 fps/158 fps
Источник фото: ProYamYamPC/YouTube
В целом, GeForce RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D показывает высокие результаты как в киберспортивных, так и в одиночных играх, в том числе с использованием трассировки лучей. При этом отмечается, что 10 ГБ может не хватить для некоторых современных игр — например, в Indiana Jones and the Great Circle из-за нехватки видеопамяти пришлось снизить настройки, хотя в настоящее время это скорее частный случай, чем тенденция. Кроме того, TDP видеокарты составляет 320 Вт, поэтому требуется хорошее охлаждение корпуса.
