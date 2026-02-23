Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
Сам тягач при этом весит чуть больше 13 тонн. Остальное — полуприцепы и груз.

Чем больше тот или иной транспорт может перевозить грузов за одну «ходку», тем этот транспорт эффективнее с экономической точки зрения. Поэтому по дорогам грузы возят преимущественно состоящие из седельного тягача и полуприцепа автопоезда (в простонародье «фуры»).

Источник изображения: КАМАЗ.

И вот, как сообщает издание Motor.ru, КАМАЗ получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модификацию тягача КАМАЗ-65954, предусматривающую его работу в составе 100-тонного автопоезда. В данном случае подразумевается, что масса самого тягача в этой модификации составляет 13,2 тонны, а за собой он может тянуть ещё 86,6 тонн в виде прицепа и размещённого в нём груза.

Что до самого седельного тягача КАМАЗ-65954, то он, напомним, имеет колёсную формулу 6x6 и оснащается 560-сильным двигателем и 16-ступенчатой трансмиссией. Для повышения автономности и работоспособности предусматривается установка дополнительных топливных баков и предпускового подогревателя.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #камаз
