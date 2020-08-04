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Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года

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Оглавление

Вступление

7 августа на ПК высадится Horizon: Zero Dawn – один из главных хитов PlayStation 4. Но и без него игр чрезвычайно много. Настолько, что пришлось написать аж две статьи в рамках нашей рубрики. В этом выпуске поговорим о проектах, запланированных на первую половину месяца: очередной Total War Saga, «королевской битве» Ubisoft, новой части EA Sports UFC.

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Все остальное – поверьте, не менее интересное – обсудим через две недели.

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Предыдущие материалы:

Hellbound

Жанр Шутер
Разработчик Saibot Studios
Издатель Nimble Giant Entertainment
Платформы PC
Дата выхода 4 августа 2020 года

Перезапуск Doom, случившийся в 2016 году, не одну компанию вдохновил на создание кровавого шутера в стиле 1990-х. В их число вошла и аргентинская Saibot Studios, занимавшаяся раньше серией не слишком увлекательных приключенческих «ужастиков» Doorways. Ее Hellbound – как раз любовное письмо шедеврам id Software, Duke Nukem 3D и прочим легендам жанра.

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Латиноамериканцы безо всякого стеснения делают отсылки к Doom на каждом шагу: в оформлении обложки и названия, в декорациях, геймплейных принципах. Хеллгор, главный герой проекта, носится по Аду с пушками наперевес и расстреливает толпы демонов, из динамиков звучит агрессивная музыка, сюжет вряд ли удастся найти даже в текстовом файле в папке с игрой. Все подчинено одной задаче: устроить максимально кровавый, стремительный и увлекательный геноцид монстров и не отвлекаться на пустяки.

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Hellbound разрабатывается на движке Unreal Engine 4, и это чуть ли не единственное, что дает нам понять, какой на дворе год. Принципы, которыми оперируют авторы, известны давным-давно: активное использование «стрейфа», заботливо разложенные по углам аптечки и усилители, привычное оружие (ружья, пулеметы, ракетницы), не требующее перезарядки и не обремененное альтернативными режимами огня. Найти здесь что-нибудь из прошлого не составит труда – включая электронные ключи и рычаги, конечно. А вот на чекпоинты уповать не стоит, на них намерены сэкономить.

Велик соблазн начать приводить Hellbound в пример весенней Doom Eternal: смотрите, мол, тут без «супермарио» обошлись, да и вопросов насчет острого дефицита патронов, скорее всего, не будет. Впрочем, хорошо бы Saibot Studios для начала доказать, что она умеет достойно воплощать стрельбу и следить за разнообразием боев, – на самом главном зубы обломало несметное число малоопытных студий.

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Company of Crime

Жанр Экономическая стратегия/тактика
Разработчик Resistance Games
Издатель 1C Entertainment
Платформы PC
Дата выхода 8 августа 2020 года

Пока Джон Ромеро, один из отцов Doom, создает игру про мафиозные разборки в Чикаго 1930-х (Empire of Sin), свой взгляд на жизнь криминальной империи представляет Resistance Games. События ее Company of Crime вертятся вокруг лондонских бандитов в шестидесятые годы прошлого века. Хотя у нас будет возможность не только стать «крестным отцом», но и в роли работников Скотленд-Ярда положить конец организованной преступности.

Обе стороны борются с таинственной организацией, мечтающей развалить Британскую империю, однако дорожки к цели у них разные. ОПГ предпочитают решать вопросы силой и наглостью: ставят владельцев увеселительных заведений «на счетчик», мутузят несогласных с их политикой, по низким ценам выкупают недвижимость у потрепанных хозяев. Главное не слишком шуметь: откроете пальбу – полиция слетится за считанные минуты, поэтому решать вопросы лучше при помощи кулаков в пошаговом боевом режиме.

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Также не повредит замести следы после оживленных «переговоров» с очередным руководителем клуба или ветеринарной клиники, иначе уликами завладеют полицейские. Правоохранители не имеют права действовать напрямик, их методы – это разведка в подозрительных пабах, беседы с информаторами, получение ордеров на обыск, арест преступников лишь при соблюдении всех норм. Сфера влияния «бобби» растет в соответствии с нашими действиями. Ускорить этот процесс можно благодаря найму хорошо подготовленных детективов с положительной репутацией – хотя и мафия умеет вербовать крутых громил с особыми навыками.

Company of Crime напоминает смесь Phantom Doctrine (в части взаимоотношения сторон, менеджмента) и XCOM (в части сражений). На бумаге в ней очень много тонкостей: разные классы бойцов, различные тактические уловки во время сражений, уникальные перки от заведений, которые мы «крышуем», широкий выбор заданий и декораций для них. Загвоздка лишь в том, как все это будет стыковаться, – опыта у Resistance Games немного.

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Hyper Scape

Жанр Сетевой шутер
Разработчик Ubisoft Montreal
Издатель Ubisoft Entertainment
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One
Дата выхода 11 августа 2020 года

Глядя на не утихающую популярность «королевских битв» и успехи крупнейших конкурентов (EA c Apex Legends, Activision с Call of Duty: Warzone…), Ubisoft тоже решила попытать счастья на этом поприще. Hyper Scape, помимо названия, которое так и подмывает переиначить в Hyper Space, попытается завлечь нас высокой динамикой перестрелок, киберпанковским сеттингом и рядом нововведений в правила, которые, кажется, знают уже все на свете.

Конечно, самые базовые принципы изменений не претерпели. Наш отряд из трех бойцов выбрасывают на просторный уровень, по которому случайным образом разбросано оружие, и начинают постепенно сжимать карту, сгоняя толпу оппонентов в одну область. Но уже тут разработчики решили выкинуть фортель: вместо стандартного сужающегося круга здесь исчезающие кварталы города, причем происходит это случайным образом, добавляя перчинки. Еще одно ноу-хау – возможность после смерти подсвечивать для товарищей местонахождение врага.

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Когда отрядов остается мало, на карте появляется корона, контроль над которой на протяжении 45 секунд приносит победу команде. Тогда сражения становятся особенно напряженными и насыщенными: солдаты скользят по земле и парят над ней при помощи двойного прыжка, охотно используют трамплины и активируют специальные умения (телепортация, невидимость, лечение). И в таких условиях будет уже не столь заметна катастрофическая серость и однотипность декораций – словно в авторах не Ubisoft, а не пойми кто.

По итогам бета-тестирования отзывы о Hyper Scape полярны. Одни отмечают, что высокая динамика действительно выделяет игру на фоне прочих, хвалят систему «лута», позволяющую улучшать пушки путем нахождения их копий, упоминают хорошую оптимизацию. Другие жалуются на неразбериху на полях брани, тухлый дизайн, несбалансированное оружие. Хватит ли проекту сил удержать нас дольше, чем на несколько вечеров, узнаем совсем скоро.

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Total War Saga: Troy

Жанр Стратегия
Разработчик Creative Assembly Sofia
Издатель Sega
Платформы PC
Дата выхода 13 августа 2020 года

Если не считать фэнтезийную дилогию Total War: Warhammer, Creative Assembly старалась придерживаться реального исторического контекста в своей главной серии. Феодальная Япония, Древний Китай, Наполеоновские войны, европейское Средневековье – за основу обычно бралась конкретная эпоха с достоверно существовавшими конфликтами. С выпуском про Трою компания ступает на более зыбкую почву – почву мифов, слухов и домыслов.

Впрочем, это не означает, что нам следует ждать пересказа «Илиады», прямого участия богов в разборках смертных и прочей откровенной фантастики. Авторы только заигрывают с преданиями, но в итоге приближают их к реальности. Скажем, Минотавр тут не мутант с головой быка, которому скармливают девушек и юношей, а очень крупный мужчина с бычьим черепом в качестве шлема, лихо размахивающий топором. Обитатели Олимпа тоже «низведены» до объектов поклонения: ублажая одного бога, мы получаем бонусы от него, но теряем расположение другого, что чревато специфическими штрафами.

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В целом сражения не претерпели радикальных изменений, но акценты кое-где сместились. Прежде всего, в бой идет преимущественно пехота, и различия между ее подвидами стали более явными, как и участие ландшафта в боях: ваш бравый отряд может попросту увязнуть в каком-нибудь болоте и дойти до позиций врага выдохшимся. Во-вторых, большее внимание уделено главным героям эпоса: Ахиллесу, Гектору, Одиссею, Парису и другим славным ребятам. Они, как и в Total War: Warhammer 2, склоняются к определенным классам (кто-то рвется в атаку, кто-то предпочитает сидеть в защите и лечить войска), а также устраивают зрелищные дуэли под стать фильму с Брэдом Питтом.

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На глобальной карте также не обошлось без новшеств. Денег в Древней Греции не водилось, так что экономика базируется на пяти ресурсах: скажем, пища нужна для найма солдат, дерево – для базовых строений, которые можно укрепить камнем, золото важно для дипломатических сделок да религиозных ритуалов. Интересно устроены и особенности фракций: к примеру, Спарте не нужно утруждать себя возведением армейских зданий – бойцов можно нанимать прямо у союзников, было бы на что. В общем, Total War Saga: Troy не оставляет сомнений в том, что фанатам стратегий проходить мимо не стоит, особенно когда магазин Epic Games отдает ее бесплатно в день релиза.

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EA Sports UFC 4

Жанр Файтинг
Разработчик EA Vancouver
Издатель Electronic Arts
Платформы PlayStation 4, Xbox One
Дата выхода 14 августа 2020 года

EA Sports UFC 4 и предшественницу разделяют два с половиной года – время, за которое в самой организации UFC произошли большие изменения, включая несколько завершений карьеры Конором Макгрегором, главной звездой смешанных боевых искусств. Разработчики симулятора боев тоже не захотели сидеть на месте ровно и привнесли в очередную часть серии немало новшеств.

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В первую очередь руки EA добрались до управления – снова придется переучиваться. Правда, в результате должно стать полегче: например, теперь нажатие кнопки равно стандартному удару, ее удержание – мощному, и использовать дополнительные кнопки не придется. Впрочем, не стоит ждать, что драки превратятся в рай для новичков. Для разных ситуаций (борьба в партере, обмен тычками в стойке, обнимашки у сетки) по-прежнему придется использовать полную раскладку геймпада, наслаждаясь значительно расширенной коллекцией анимаций и приемов.

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Чтобы понять, что к чему, лучше заглянуть в режим карьеры, где тренер Дэвис научит азам единоборств, – и это точно удобнее, чем невнятные видеоролики из UFC 3. Заодно можно поучаствовать в нелинейной истории молодого бойца, восходящего на вершину ММА. Подготовка к выступлениям, «прокачка» атлета, взаимодействие в социальных сетях с коллегами и даже вражда с ними – откровений ждать не стоит, однако и базового комплекта наверняка достаточно для нескольких прохождений в различных весовых категориях.

Карточный режим Ultimate Team в EA Sports UFC 4 мы не увидим, зато появятся любопытные локации, оживляющие привычные битвы в октагоне. Как насчет мордобоя на заднем дворе, в окружении покрышек и ржавых решеток, или поединков в декорациях культовых боевиков с Ван Даммом? Можно даже попробовать воссоздать знаменитого бельгийца в местном редакторе – говорят, он невероятно богат на опции. Что ж, на следующие два года этого должно хватить.

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На сдачу

  • Relicta – ученая, работающая на Луне, решает головоломки, используя магнетизм и гравитацию, – и все ради спасения дочери (4 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

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  • Skully – волшебник вселил жизнь в непоседливый череп, и тот теперь скачет по загадочному острову, принимая различные формы и побеждая врагов (4 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Train Sim World 2 – продолжение неплохого симулятора машиниста предлагает вагон новых достоверных маршрутов, включая подземку Лондона, приятный редактор дизайна поездов и продвинутую физику сцепления колес и рельсов (6 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

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  • Fast & Furious: Crossroads – гонки со стрельбой, приуроченные к очередной части «Форсажа», выглядят неважно, но интригует то, что ими занимается Slightly Mad Studios, ответственная за Project CARS (7 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

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  • Risk of Rain 2 – качественный «рогалик» на четыре персоны выбирается из «Раннего доступа» на PC с ворохом просторных уровней, героев и предметов (11 августа 2020 года; PC).

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  • Willy Morgan and the Curse of Bone Town – квест в духе Monkey Island про щуплого парня Вилли, разыскивающего отца в пиратском порту (11 августа 2020 года; PC).

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  • Metamorphosis – Грегор превратился в жука и переживает «Алису в Стране чудес» на собственной шкуре (12 августа 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Ever Forward – аркада-головоломка про девочку, застрявшую между сном и явью (13 августа 2020 года; PC).

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  • Parkasaurus – управленческая стратегия про парк с динозаврами ждет, что мы будем следить за настроением рептилий и от первого лица стрелять в них транквилизирующими патронами, когда они захотят на волю (13 августа 2020 года; PC).

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  • Factorio – стратегия про строительство заводов устала томиться в «Раннем доступе» и, уже продавшись почти двумя миллионами копий, наконец-то доберется до версии 1.0 (14 августа 2020 года; PC, Mac).

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Продолжение следует…

Александр Кошта aka Top

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