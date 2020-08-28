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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
  • Процессор: Intel Core i3-560 или AMD Phenom II X4 945.
  • Оперативная память: 6 Гбайта.
  • Свободное место на HDD: 86 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1 Гбайт или AMD Radeon HD5770 1 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или FX-8120.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 86 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Tom Clancy's Rainbow Six Siege необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Tom Clancy's Rainbow Six Siege оказалась настолько хорошо оптимизирована под видеокарты, что в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440 комфортную производительность обеспечили все участники тестирования.

В разрешении 3440х1440 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли только у младшей видеокарты компании NVIDIA - GeForce GTX 1650.

В разрешении 3840х2160 комфортную производительность обеспечили графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов.

В игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, ускоритель Radeon RX 5700 XT конкурировал с GeForce RTX 2070, а карта Radeon RX 5700 с GeForce RTX 2060 Super.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Tom Clancy's Rainbow Six Siege предъявил настолько низкие требования к мощности процессоров, что все модели без каких-либо затруднений показали высокие результаты.

В игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege между процессорами вечных конкурентов был зафиксирован паритет.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
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