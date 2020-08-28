Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
Страницы материала
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
реклама
Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
- Процессор: Intel Core i3-560 или AMD Phenom II X4 945.
- Оперативная память: 6 Гбайта.
- Свободное место на HDD: 86 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1 Гбайт или AMD Radeon HD5770 1 Гбайт.
Рекомендованные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (64-bit версии ).
- Процессор: Intel Core i5-2500K или FX-8120.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 86 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 14457777.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Затенение объектов - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Объемный свет - SSBC+.
- Блики - свечение + блики.
- Масштаб глубины резкости - включен.
- Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
- Сглаживание - выключено.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Оперативная память
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Мбайт
Для комфортной игры в Tom Clancy's Rainbow Six Siege необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
3440х1440Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
3840х2160Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Игра Tom Clancy's Rainbow Six Siege оказалась настолько хорошо оптимизирована под видеокарты, что в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440 комфортную производительность обеспечили все участники тестирования.
В разрешении 3440х1440 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли только у младшей видеокарты компании NVIDIA - GeForce GTX 1650.
В разрешении 3840х2160 комфортную производительность обеспечили графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов.
В игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, ускоритель Radeon RX 5700 XT конкурировал с GeForce RTX 2070, а карта Radeon RX 5700 с GeForce RTX 2060 Super.
реклама
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Проект Tom Clancy's Rainbow Six Siege предъявил настолько низкие требования к мощности процессоров, что все модели без каких-либо затруднений показали высокие результаты.
В игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege между процессорами вечных конкурентов был зафиксирован паритет.
реклама
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила