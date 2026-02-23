PCGamesHardware выбрали для 4K-гейминга RX 9070 XT, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ

Современные игры требуют всё больше ресурсов, особенно при разрешении 4K и частоте обновления экрана 144 Гц и выше. Но, увы, нынешняя ситуация на рынке видеокарт оставляет желать лучшего: цены продолжают расти, а выбор моделей значительно сократился. Однако редакция популярного ресурса PCGamesHardware уверена, что даже в текущих условиях вполне реально подобрать подходящую видеокарту для комфортного гейминга в высоком разрешении.

Редакция выделяет три оптимальных модели видеокарт, обеспечивающих стабильную работу в 4K-разрешении с высоким FPS:

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

Самая доступная из предложенных карт обладает объёмом памяти 16 ГБ и обеспечивает комфортный геймплей в большинстве современных проектов. Технология DLSS версии 4.5 позволяет заметно повысить частоту кадров и делает игровой процесс гораздо плавнее. Однако важно отметить, что при активации режима Performance изображение фактически рендерится в разрешении 1080p с последующим увеличением до 4K, что может сказываться на качестве картинки.

AMD Radeon RX 9070 XT

Данная модель демонстрирует лучшее соотношение производительности и стоимости среди современных решений и является самым производительным игровым решением от AMD. Она уверенно конкурирует с видеокартами NVIDIA, предлагая отличную скорость обработки графики и поддержку технологии трассировки лучей. Правда, без помощи FSR 4 AAA-игры могут показывать недостаточно высокий уровень фреймрейта.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Наиболее дорогой из представленных в данном рейтинге вариант, но именно он предлагает максимальный потенциал графического ускорителя. Благодаря поддержке технологии Path Tracing и большому объёму видеопамяти, данная карта способна обеспечить высокую производительность практически в любых играх. Хотя цена выросла существенно, GeForce RTX 5070 Ti остаётся оптимальным выбором для требовательных игроков.

Цены на видеокарты выросли на 25–48% за последние месяцы, что для многих пользователей усложняет принятие решения о покупке. В случае, когда у пользователя ограниченный бюджет, то, вероятно, лучше всего будет дождаться стабилизации ситуации на рынке. Для тех, кто ищет новую видеокарту и не может ждать, редакция PCGamesHardware рекомендует рассмотреть указанные выше модели. Каждая из них демонстрирует высокие результаты в игровых тестах и соответствует современным требованиям для комфортной игры в разрешении 4K.

