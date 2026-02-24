Также специалист дал рекомендации относительно выбора БП.

Выбор блока питания (БП) является одним из важнейших вопросов в процессе сборки ПК, так как современные комплектующие требуют значительных мощностей, что не всегда учитывает пользователь. Эксперт YouTube-канала JayzTwoCents показал, как ведёт себя блок питания, если покупатель решил сэкономить, выбрав модель меньшей мощности, чем того требует система.

Для этого он использовал компактный блок питания EVGA SuperNOVA 650 GM мощностью 650 Вт и видеокарту GeForce RTX 5090, которая в одиночку способна потреблять 600 Вт. Сначала эксперт установил лимит мощности видеоадаптера на 69 %, после чего запустил Cinebench и протестировал систему, общее энергопотребление которой составило около 280 Вт.

На втором этапе был запущен тест FurMark, который увеличил потребление до 525 Вт. Далее эксперт постепенно повышал предел мощности, в результате чего он перевалил за отметку в 650 Вт, но блок питания отказывался отключаться даже когда общее потребление достигло 880 Вт, а корпус БП разогрелся до 103-104 °C, в связи с чем специалист заметил характерный запах нагретых компонентов. Помогло лишь переключение на бенчмарк Cinebench, после чего защита по току всё же сработала.

Источник фото: JayzTwoCents/YouTube

Эксперт отмечает, что в ряде случаев современные видеокарты способны потреблять почти вдвое больше энергии в течение нескольких миллисекунд, и именно в такие моменты блоки питания с недостаточной мощностью могут испытывать перегрузку, в результате чего срабатывает защита, что и было наглядно продемонстрировано.

При выборе блока питания специалист рекомендует подсчитать общее потребление системы, а затем добавить запас в 30-40 %, чтобы не иметь проблем с внезапными отключениями из-за перегрузки и возможным выходом БП из строя.

