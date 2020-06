Оглавление

Вступление

The Last of Us Part 2 – безусловно главная звезда июня, несмотря на скандалы, утечки, странный перенос и другие неприятности. Также в самом начале месяца можно попробовать силы в сетевом шутере Valorant и тряхнуть стариной в ремастере Command & Conquer, а затем поломать голову над тактическими задачками Desperados 3.

Чем еще занять себя до июля? Читайте в нашей традиционной статье.

Предыдущие материалы:

Valorant

Жанр Сетевой шутер Разработчик Riot Games Издатель Riot Games Платформы PC Дата выхода 2 июня 2020 года

Riot Games была основана в 2006 году, но до 2019-го в ее резюме была всего одна игра. Зато какая! League of Legends за десять с лишним лет существования позволила компании заработать около 20 миллиардов долларов, объединила вокруг себя 200 миллионов пользователей и стала главным представителем MOBA. Но выручка от LoL постепенно падает (от $2.9 млрд в 2016 году к $1.7 млрд в 2018-м), и Riot Games выпускает на арену нового бойца.

Valorant станет для калифорнийцев пробой пера в жанре шутеров, но замах сразу на рубль: отгрызть аудиторию и у Overwatch, и у Counter-Strike: Global Offensive. Это, с одной стороны, типичный соревновательный шутер старого образца, в котором одна команда из пяти человек старается заминировать уровень, а вторая, тоже из пяти человек, намерена ей помешать. Экран закупки оружия и экипировки, карты размером с de_dust, большой упор на меткость стрельбы – звучит до боли знакомо, не так ли?



С другой стороны, каждый персонаж обладает какими-то уникальными способностями, и окрестить Valorant клоном «Контры» уже не выйдет. Бойцы разбиты на девять классов: и кто-то возводит стены, кто-то организует дымовую завесу, кто-то запускает специального дрона, мчащегося к ближайшему врагу. Кое-какие навыки ощутимо напоминают аналоги из Overwatch, но в целом предстоит потратить немало времени, чтобы разобраться, что к чему.

За время бета-тестирования проект успел собрать целый ворох полярных отзывов, в которых одни ругают медлительность героев и намеренно тухлую графику (чтоб охватить как можно больше ПК), другие аплодируют продуманным уровням и приятной стрельбе. Истина, вероятно, где-то посередине, и проверить это не составит труда – игра условно-бесплатная.

1971 Project Helios

Жанр Тактика/RPG Разработчик Recotechnology Издатель Recotechnology Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 9 июня 2020 года

За последние годы разработчики не раз и не два пытались нас «заморозить». Ярче всех выделяется Frostpunk, где мы следили за целой базой в условиях охладевающей Земли и принимали непростые управленческие решения. Но можно вспомнить и такие проекты, как Impact Winter, Fade to Silence, The Long Dark – дефицита в снеге у нас нет. А благодаря усилиям Recotechnology – и не предвидится.

В 1942 году Солнце куда-то делось, и Земля стала стремительно замерзать. Ее обитатели вскоре обнаружили, что есть нечего, загорать негде, и единственная радость в жизни – падающая с неба красная субстанция, которую можно приспособить для самых различных дел, включая самое важное – выживание. Впрочем, нашлись и фанатики, узревшие в новом ресурсе божественное начало, и военные, расходующие его в милитаристических целях.

Нам же достается группа из восьми героев, озабоченная не узкими интересами, а благополучием человечества. В 1971 году им предстоит разыскать ученого, возглавляющего спасительный для людей проект, и по пути перебить немало солдат, культистов, бандитов. Сражения не блещут оригинальностью: пошаговый режим, полные и частичные укрытия, перехваты действий.

В перерывах между битвами нам позволят немного побегать по карте в поисках полезных предметов и сведений о мире, уделить внимание прокачке персонажей (она зависит от найденного оборудования, привязанного к конкретным бойцам), а также принять пару-тройку решений, которые повлияют в дальнейшем на судьбу героев. В совокупности все это звучит не слишком интригующе, но и явных «красных флагов» тоже не видать.

Desperados 3

Жанр Тактика/стелс Разработчик Mimimi Games Издатель THQ Nordic Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 16 июня 2020 года

Уж сколько тактики свалилось на нашу голову за последнее время, а лучшей новостью можно считать именно возвращение Джона Купера и его команды. Причем тот факт, что третьей номерной частью занимается не покойная Spellbound Games, ни капли не смущает. Даже, пожалуй, радует: серия про ковбоев при прежнем руководстве скисла, а в отношении ее новых «хозяев» я еще в рецензии на прекрасную Shadow Tactics: Blades of the Shogun подмечал: «Даже интересно, не перешел ли в Mimimi Productions кто-нибудь из Spellbound Entertainment, потому что, с поправкой на специфичные сеттинг и эпоху, стиль знакомый».

Desperados 3 расскажет о том, как Купер только начал собирать свой блистательный отряд. Без Дока Маккоя и Кейт О’Хара дело не обойдется, а вот здоровяк Гектор Мендоза и владеющая магией вуду Изабель Моро повстречаются нам впервые. Каждый герой по-прежнему уникален: Гектор ставит капканы, Кейт соблазняет мужчин, отвлекая от происходящего, Док штопает раны товарищам и травит алхимическими препаратами неприятелей, Джон сбивает всех с толку своей монеткой. А вот Изабель вызывает опасения: то, что она ценой собственного здоровья заставляет оппонентов убивать друг друга, по-своему интересно, однако сверхъестественные явления выглядят тут инородно.



Каждый уровень традиционно представляет собой большую головоломку, состоящую из целой россыпи задачек помельче. Мы анализируем маршруты врагов, прикидываем, в какой момент сбросить на них валун или подстрелить из револьвера, и ползаем по зарослям в надежде, что нас не заметят и не поднимут тревогу, после которой сюда слетится вся округа, а главная цель, возможно, станет менее доступной. И в методах прохождения никто нас ограничивать не планирует.

Desperados 3 еще на стадии анонса выглядела не слишком привлекательно и современно, несмотря на достойную прорисовку декораций, но это и не главное. Гораздо важнее, как у нее будут дела с ИИ, балансом героев, «багами» – именно от старания в этих аспектах будет зависеть, не подведет ли Mimimi Games любителей жанра.

Disintegration

Жанр Шутер/Стратегия Разработчик V1 Interactive Издатель Private Division Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 16 июня 2020 года

Главный человек в V1 Interactive – Маркус Лето, выходец из Bungie. Он участвовал в создании всех частей Halo, за которые отвечала студия из Белвью, а в 2010 году, отправив диски с Halo: Reach в печать, покинул команду и основал V1 Interactive. Его новая фирма сравнительно невелика (около 30 человек – Лето считает, что так проще работать), а вот амбиции нескромные.

Изначально Disintegration была чистой стратегией в реальном времени, пока Маркус не посчитал, что выходит банальщина. Тогда к RTS подмешали шутер, и, как ни удивительно, в итоге шутер перевесил! Стрельба – это ровно то, чем мы занимаемся здесь больше всего: рассекая на гравицикле, поливаем из всех пушек таких же пилотов и ловко уходим от ответных атак.

Нюанс в том, что параллельно воюют наши крохотные подчиненные, топчущие землю где-то под нашим аппаратом. Они палят по коллегам из противоборствующего лагеря, подхватывают местные аналоги флагов из Capture the Flag, оказывают нам поддержку в битвах с другими гравициклами. Что-то они предпринимают самостоятельно, где-то им не обойтись без подсказки. И, разумеется, их следует активно прикрывать. Тактика разнится в зависимости от выбранного клана («самураи» предпочитают пулемет и ракеты, «рыцари» лечат окружающих и так далее), так что освоить игру быстро не выйдет.

В Disintegration будет одиночный сюжетный режим про постапокалиптическую борьбу тех, кто переселил свои мозги в роботов, и тех, кто остался человеком, но акцент явно делается на мультиплеер. По бета-тесту сетевые зарубы производят очень странное впечатление: по-своему забавно, но очень сумбурно и с минимумом пояснений, что и для чего надо делать. И, кажется, игре больше подошел бы статус free-to-play…

The Last of Us Part 2

Жанр Экшен Разработчик Naughty Dog Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 4 Дата выхода 19 июня 2020 года

Описывать очевидную важность The Last of Us для PlayStation незачем, достаточно сказать, что за семь лет ни один эксклюзив так и не сумел в полной мере разделить с ней статус «больше чем игры». Последние полгода прошли для сиквела в катастрофической обстановке из-за «слива» пикантных сюжетных поворотов, пандемии коронавируса и многих других факторов, но не стоит обманываться – это по-прежнему самая важная игра года по эту сторону от Cyberpunk 2077.

События двух частей разделяют пять лет. Элли уже 19, она крутит шуры-муры с жительницей сравнительно безопасного анклава и горя не знает, пока ее беззаботную жизнь не разрушает ужасное событие, вынуждающее отправиться в опасное путешествие. Джоэл тоже где-то рядом – он важная фигура в лагере и, судя по всему, следует за девушкой без ее ведома. В отличие от оригинала, большую часть времени выступать мы будем именно в роли Элли.



Сиэтл и другие места, куда занесет героиню нелегкая, кишат как инфицированными, так и бандитами. К счастью, девушка умеет за себя постоять: она хороша в ближнем бою (драки выглядят очень брутально), умеет действовать скрытно и метко стрелять. Целиком пройти игру в одном стиле точно не выйдет: с одной стороны, патроны в дефиците, с другой – постоянное ползанье в кустах будут порой прерывать по воле сценаристов, охочих до крови. Просто убегать, спасаясь и не думая о выгоде, - тоже неотъемлемая часть The Last of Us Part 2. Благо карты стали заметно больше и заигрывают с «песочницами».

Конечно, Naughty Dog делает колоссальный упор на постановку. Анимация тел и лиц персонажей, работа оператора, зашкаливающее количество деталей, атмосферная музыка – стремление «поголливудить» видно за версту. За игрой интересно наблюдать, и если геймплей не начнет местами проседать, как это случалось в оригинале, нас ждет однозначный хит.

На сдачу

Pro Cycling Manager 2020 – Cyanide стреляет дуплетом: в одном «велосипедном» проекте нам предстоит вести бухучет, тренировать спортсменов, разрабатывать стратегию гонок… (4 июня 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Tour de France 2020 – …а в другом проекте – непосредственно крутить педали на просторах Франции (4 июня 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

The Dark Eye: Book of Heroes – dungeon crawler на основе «настолки» The Dark Eye щеголяет процедурной генерацией уровней и восемью сюжетными линиями (9 июня 2020 года; PC).

Deck of Ashes – ролевая игра с боевой системой, основанной на картах, и четырьмя кампаниями (9 июня 2020 года; PC).

Beyond Blue – симпатичное приключение про исследование глубин Тихого океана (11 июня 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Skyhill: Black Mist – вторая часть мистического «выживача» с элементами стелса, экшена и RPG (11 июня 2020 года; PC, Mac).

Warborn – пошаговая тактика про космические разборки роботов (12 июня 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

Across the Grooves – приятно нарисованная визуальная новелла про девушку, путешествующую во времени благодаря музыке (17 июня 2020 года; PC, Switch, Mac).

Nordic Warriors – стратегия про разборки викингов с ордами зомби обещает невероятную сложность и глубокий геймплей (19 июня 2020 года; PC, Mac).

Александр Кошта aka Top