Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
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В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.0 сборка 26338.
DirectX 11.
Угол обзора на технике - 95.
Размытие в движении - 50%.
Эффекты глубины резкости - включены.
Хроматическая аберрация - включена.
Зернистость изображения - включена.
Виньетирование - включено.
Оптическая дисторсия - включена.
Разрешение - 100%.
Ограничение частоты кадров - 200.
Рендеринг последующих кадров - включен.
Ограничение памяти графического процессора - выключено.
Качество текстур - ультра высокое.
Фильтрация текстур - ультра высокая.
Качество освещения - ультра высокое.
Качество эффектов - ультра высокое.
Качество пост-обработки - ультра высокое.
Качество сетки - ультра высокое.
Качество рельефа - ультра высокое.
Качество травы - ультра высокое.
Сглаживание - ТАА высокое.
Глобальное затенение - HBAO.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Видеопамять
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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики Номинал
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3440х1440
Разгон
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3840х2160
Разгон
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Разгон
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Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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