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Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

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Оглавление

Вступление

Смартфоны бывают разными: большими и компактными, дорогими и доступными, популярными и не очень. Наиболее востребованными были и остаются доступные модели с наиболее интересным соотношением стоимости и характеристик. Пользуются популярностью и флагманские устройства – многие готовы платить больше ради продвинутых характеристик.

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Но есть среди флагманов выдающиеся устройства, понятные не всем. Они обладают максимально продвинутым оснащением и уникальными особенностями. Речь идет о линейке Samsung Galaxy Note. Именно в ней корейская компания применяет самые новые технологии, запрашивая соответствующий ценник.

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Далее речь пойдет о топовой версии актуального модельного ряда – Samsung Galaxy Note20 Ultra. Что может предложить новинка, насколько она совершеннее предшественника и какова обстановка по стоимости? Всё это мы обсудим в ходе подробного тестирования.

Для начала обратим внимание на технические характеристики обновленной линейки, которая представлена базовой моделью Galaxy Note20 и увеличенной с приставкой «Ultra».

Технические характеристики

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Модель Samsung Galaxy Note20 Ultra (5G) Samsung Galaxy Note20
Процессор Samsung Exynos 990 Samsung Exynos 990
Память, Гбайт Оперативная: 8 или 12;
Основная: 256 или 512		 Оперативная: 8;
Основная: 256
Экран 6.9" Dynamic AMOLED, 3088 х 1440 120 ГГц 6.7" Super AMOLED, 2400 x 1080
Камера, Мпикс Фронтальная: 10;
Основная: 12 + 108 + 12		 Фронтальная: 10;
Основная: 12 + 12 + 64
Поддержка MicroSD Да (вместо второй SIM) Да (вместо второй SIM)
NFC Да Да
Батарея, мАч 4 500 4 300
Защита от влаги IP-68 IP-68
Размеры, мм 164.8 x 77.2 x 8.1 161.6 x 75.2 x 8.3
Масса, г 208 194
Цена, руб. 99 990 / 119 990 79 990

Разница между версиями существенная. В сравнении с базовой моделью герой обзора получил дисплей с большей диагональю, немного крупнее и тяжелее. Стоит отметить более продвинутую основную камеру и модификацию памяти 12+512. Среди прочих различий отметим более высокие показатели разрешения и частоты обновления дисплея. Но есть и обратная сторона – высокая стоимость топовой модели.

А что изменилось со сменой поколения и так ли глобальны изменения, чтобы доплачивать за новое устройство?

Модель Samsung Galaxy Note20 Ultra Samsung Galaxy Note10 Plus
Процессор Samsung Exynos 990 Samsung Exynos 9825
Видеопроцессор Mali-G77 MP11 Mali-G76 MP12
Память, Гбайт Оперативная: 8 или 12;
Основная: 256 или 512		 Оперативная: 12;
Основная:256
Экран 6.9" Dynamic AMOLED, 3088 х 1440 120 ГГц 6.8" Dynamic AMOLED, 3040 x 1440
Камера, МП Фронтальная:10;
Основная:12 + 108 + 12		 Фронтальная: 10;
Основная:16+12+12+ToF
Поддержка MicroSD Да (вместо второй SIM) Да (вместо второй SIM)
NFC Да Да
Батарея, мАч 4 500 4 300
Размеры, мм 164.8 x 77.2 x 8.1 162.3 x 77.2 x 7.9
Масса, г 208 196
Цена, руб. 99 990 / 119 990 ~58 000

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Флагман предыдущего поколения, Galaxy Note10 Plus, габаритами и размером дисплея напоминает актуальную модель Galaxy Note20. Новый флагман получился крупнее и с дисплеем большего разрешения. Среди прочих обновлений – новый процессор, иная конфигурация основной памяти и появление двух модификаций памяти.

Всё бы хорошо, но разница в характеристиках не создает уверенности в оправданности разницы в стоимости. Возможно, этот вопрос прояснится в ходе более подробного изучения новинки?

Упаковка и комплектация

Смартфон поставляется в черной коробке из плотного гладкого картона. На лицевой стороне можно увидеть изображение сенсорного пера – отличительной особенности линейки Galaxy Note. Здесь же можно увидеть точное название модели.

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Коробка накрывается крышкой, полностью закрывающей торцы. Она отлично защитит содержимое при транспортировке и вполне соответствует современным трендам минимализма в оформлении.

Внутри нас встречает сам аппарат. Он плотно зафиксирован в подставке, точно отформованной по контуру корпуса.

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Внизу, по отдельным отсекам распределен заводской комплект поставки. Все аксессуары выполнены в черном цвете и также радуют качеством исполнения. Среди приятных бонусов, отметим весьма неплохую проводную стерео-гарнитуру от компании AKG.

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Смартфоны от ведущих брендов выгодно отличаются большим количеством оригинальных аксессуаров. Например, в официальном магазине можно приобрести вот такой кожаный чехол. Он плотно облегает корпус, отлично защищая его от механических повреждений. Внутренняя часть выполнена из замши для защиты от попадания пыли и появления даже мельчайших царапин.

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Однако, такие чехлы потребуется приобретать отдельно и качество всегда имеет обратную сторону медали – стоимость подобных чехлов достаточно высокая, если сравнивать с неоригинальными аксессуарами.

В комплект поставки входит:

  • Адаптер питания;
  • Кабель USB-C – USB-C;
  • Проводная стерео-гарнитура;
  • Ключ-скрепка для лотка под SIM-карты;
  • Документация.

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Упаковка не предлагает какого-то нового или уникального решения, но зато отличается высоким качеством изготовления и легко справится со своей прямой задачей – защитой содержимого. Среди комплектации, отметим наличие гарнитуры от именитой компании, позволяющей рассчитывать на неплохое качество звука.

Внешний вид и конструкция

Конструктивно, Galaxy Note20 Ultra остался классическим моноблоком с сенсорным дисплеем. Корпус выполнен из закаленного стекла и металла.

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Вся лицевая сторона полностью закрыта закаленным стеклом с закруглениями по бокам. Производитель делает акцент на стекле нового поколения Corning Gorilla Glass Victus. Обещана крайне высокая степень сопротивляемости появлению царапин и солидная прочность при падениях.

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Нижняя рамка дисплея самая широкая и составляет всего 2,5 мм. А боковые составляют менее двух миллиметров и вовсе незаметны при использовании благодаря закруглению.

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В верхней части по центру дисплея разместилась фронтальная камера. Верхняя рамка ровная и узкая.

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Тыльная сторона корпуса также закрыта закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, но здесь поверхность выполнена шлифованной. Такое решение позволяет исключить появление отпечатков пальцев и добиться весьма стильного внешнего вида. Также, поверхность хорошо сопротивляется появлению мелких царапин и долго сохраняет привлекательный внешний вид.

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К нам на тестирование попал аппарат в новом цвете "Мистический бронзовый". Это новый вариант активно продвигается производителем как новый фирменный цвет. Также, предусмотрены модификации в классических белом и черном.

Боковые грани представлены единой металлической рамкой с полированной поверхностью. Сверху и снизу рамка занимает всю ширину корпуса, значительно сужаясь слева и справа. Металлическая поверхность гладкая и глянцевая, поддерживает основную цветовую гамму.

Сверху находится слот для SIM-карт и карты памяти. Здесь же можно увидеть пластиковую вставку для антенны и микрофон системы шумоподавления. Механические кнопки управления питанием и громкостью расположены на правом торце ближе к верхней части.

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Левая грань осталась пустой, а снизу можно увидеть порт USB-C, отверстия основного динамика и разговорного микрофона, а также – расположение сенсорного пера.

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Тыловая камера возвышается на несколько миллиметров над общей плоскостью корпуса, она опоясывается металлическим кантом и защищена закаленным стеклом. При использовании без чехла, камера существенно привлекает внимание своей высотой и выглядит не слишком эстетично.

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Оригинальный чехол обеспечивает дополнительную защиту камеры путем создания небольшого периметра вокруг нее, визуально возвышение камеры немного скрадывается, придавая корпусу более плавные очертания.

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Дизайн корпуса можно назвать преемственным для линейки Galaxy Note. Очевидно, что смартфон претерпел изменения и стал современнее, но сохранились фирменные отличительные черты. Среди таковых можно отметить фронтальную камеру внутри дисплея, заметное скругление дисплея слева и справа, а наличие сенсорного и вовсе является исключительной прерогативой данной линейки аппаратов.

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Полностью оправдывается звание флагманского устройства и качеством исполнения. Все элементы корпуса точно подогнаны друг к другу, зазоры минимальны, а какие-либо посторонние звуки при нагрузках отсутствуют. Корпус отличается солидной жесткостью на изгиб или скручивание – отлично сопротивляясь подобным нагрузкам.

Дисплей

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Одной из отличительных черт новинки является дисплей. Это матрица Dynamic AMOLED с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 3088 х 1440 точек. Плотность пикселей составляет немалые 493 ppi – рассмотреть отдельные пиксели не получится даже при очень большом желании.

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Помимо высокого разрешения, новый дисплей отличается также и быстродействием – частота обновления составляет 120 Гц.

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Работа на максимальной частоте активируется автоматически. Но такой режим недоступен при выборе максимального разрешения дисплея.

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Как уже говорилось ранее, боковые рамки минимальны и практически незаметны. Девайс воспринимается полноценным "безрамочным" без каких-либо скидок. Фронтальная камера также выполнена с минимальными размерами и практически не привлекает к себе внимания.

Углы обзора максимально широкие, а изображение практически не изменяется, даже если смотреть под большими углами.

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Белый цвет выглядит ярким и натуральным, не наблюдается отклонений в оттенке и цветовой температуре.

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А вот черный цвет на всех AMOLED матрицах идеален, так как создается полным отключением пикселей.

С помощью колориметра, мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 420 0
75 244 0
50 151 0
25 78 0
0 3 0

Как видим, запас яркости достаточно большой, да и контрастность на высоте. Вкупе с качественными светофильтрами получаем отличную читаемость даже в ясную солнечную погоду.

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Графики полностью совпадают друг с другом и лишь немного отклоняются от референсного показателя.

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И вновь графики сохраняют стабильность показателей, минимально удаляясь от референса.

450x300 12 KB. Big one: 1500x1000 31 KB

Цветовая температура стабильна и завышена минимально. Такое отклонение не будет заметно пользователю, лишь создаст ощущение чуть большей контрастности – стандартная ситуация для современных дисплеев.

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Цветовой диапазон оказался в лучших традициях дисплеев от Samsung – существенно расширенный цветовой диапазон. Особенно это выражено в сторону зеленых оттенков.

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Точки серого клина сгруппированы на границах дельты – паразитные оттенки не будут заметны пользователю.

Главной "фишкой" линейки Galaxy Note является наличие сенсорного пера S Pen и его функционал расширяется с каждым новым поколением. Новое перо способно распознавать до 4096 степеней нажатия, обеспечивая максимально точное управление. Толщина кончика пера составляет всего 0,7 мм – более чем достаточно для точного управления.

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Такое перо позволяет управлять интерфейсом, создавать заметки прямо на дисплее, делать рукописные записи или даже рисовать в графических редакторах. Причем, быстрый отклик и большой диапазон распознавания силы нажатия делает ощущения от использования сравнимыми с работой обычной ручкой.

Синхронизация со смартфоном происходит с помощью Bluetooth, а радиус действия составляет до 10 метров. Само перо защищено от воздействия влаги по стандарту IP-68, что позволяет работать в сложных условиях или даже мыть перо под водой.

В целом, именно наличие такого пера определяет круг пользователей этого смартфона. Хотя многие не видят большой пользы в таком функционале и не готовы за него платить, есть немалое количество пользователей, которым наличие такого пера является объективной необходимостью или может существенно упростить выполнение многих задач.

Чаще всего, такие пользователи пользуются возможностями сенсорного пера в работе и рассматривают покупку флагманского продвинутого устройства, как вложение в свою работу, которая неизменно окупается, позволяя выполнять работу эффективнее.

Аппаратная платформа и производительность

В качестве центрального процессора применяется флагманский чип последнего поколения и собственной разработки Samsung. Он называется Exynos 990 и построен по 7 нм техпроцессу.

В состав процессора входит восемь физических ядер. Среди них предусмотрено четыре базовых ядра Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 Ггц, два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,5 Ггц и два ядра Exynos M5 с частотой до 2,73 Ггц.

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Такая конфигурация позволяет тратить минимум энергии в несложных задачах и обеспечить высокий уровень производительности, если это необходимо.

Обработку видео доверили графическому ускорителю Mali-G77 MP11 с частотой до 850 МГц.

Добиться эффективной работы процессора невозможно без достаточного объема и скорости оперативной памяти. Samsung Galaxy Note20 Ultra предполагает два варианта объемов оперативной памяти – 8 и 12 ГБайт.

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В целом, оба варианта вполне отвечают современным запросам и позволят смартфону реализовывать свой потенциал. Однако, естественно, больше памяти означает больший запас на будущее. Используется память стандарта LPDDR5.

Сомнений в высоком уровне производительности не возникает, но тесты помогут определить более точные данные.

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Как видно, независимо от предполагаемых задач, можно не сомневаться, что вычислительной мощности новинки будет хватать с запасом.

Однако, по сети ходили слухи о чрезмерном нагреве данного процессора под нагрузкой. Мы провели ряд нагрузочных тестов для уточнения этого вопроса.

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Как видим, даже при длительной работе под нагрузкой смартфон продолжает работать на высоких частотах. Температура корпуса остается комфортной, несмотря на использование чехла (и даже при подключенной зарядке).

Да и каких-либо изменений в скорости работы замечено не было. Судя по всему, производитель оптимизировал работу процессора и добился большей эффективности системы охлаждения, что позволило обеспечить положительные результаты.

После длительного стресс-тестирования, мы повторили тест производительности в приложении Antutu Benchmark. Да, показатели снизились, но даже близко не приблизились к отметкам заметного снижения скорости работы.

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Для топового флагмана одной из ведущих компаний, абсолютно логичным обстоятельством кажется и топовый уровень вычислительной мощности. Именно так должен работать смартфон такого уровня и именно за это пользователи платят. Радует, что инженеры успешно смогли добиться стабильной работы под нагрузкой. Доступность выбора объемов памяти обеспечивает возможность для пользователя, определять оптимальное соотношение между объемами памяти и стоимостью устройства.

Программное обеспечение и прошивка

Как и подавляющее большинство современных производителей, компания Samsung оснащает свои смартфоны фирменным интерфейсом OneUI, построенным на базе операционной системы Android, но изменяющим вид интерфейса до неузнаваемости.

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Для тех, кто ранее уже пользовался смартфонами Samsung – ничего удивительного или непривычного здесь не будет, за исключением дополнительного функционала сенсорного пера.

Если же вы никогда ранее не сталкивались с оболочкой OneUI, причин для беспокойства нет. Управление достаточно логичное и повторяет по своей логике многие оболочки других компаний. Кроме того, предусмотрено подробное руководство пользователя, для освоения функционала.

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Очень солидный запас производительности и хорошая оптимизация работы интерфейса позволили обеспечить плавную и стабильную работу. Не наблюдается каких-либо зависаний, подтормаживаний или каких-либо еще признаков нестабильной работы.

При извлечении сенсорного пера, смартфон слегка вздрагивает, предупреждая пользователя.

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Доступно управление интерфейсом в качестве стилуса. Причем, с помощью жестов пером в пространстве, можно осуществлять управление без использования наэкранных кнопок.

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Перо позволяет создать скриншот определенной зоны экрана и разместить любые рукописные пометки. Например, на скриншоте карты можно очень удобно нарисовать схему движения.

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Такой функционал, вкупе с его качественной проработкой и продуманной реализацией, делает девайс весьма полезным для использования в работе. Перо существенно увеличивает список функций и задач, которые потенциально может выполнять смартфон. Например, гораздо проще просто написать заметку на дисплее и сохранить в рукописном виде или трансформировать в печатный текст, нежели печатать слова традиционной клавиатурой. Особенно это актуально при использовании сокращений, которые не всегда получается набрать быстро и точно.

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Стоит также сказать несколько слов про алгоритм работы кнопки питания. Она объединила в себе управление спящим режимом, быстрый запуск выбранного приложения и активацию сервиса Bixby. Правда, в нашей стране он работать отказывается.

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Справа на краю дисплея можно заметить небольшую кнопку, вызывающие панель с ярлыками необходимых приложений для быстрого доступа к ним при необходимости.

Безопасность

Современный смартфон уже неразделимо связан с большим количеством конфиденциальных данных. Разработчики активно работают над применением новых технологий для их защиты и наш герой не исключение.

Аутентификация пользователя может осуществляться любым из современных способов – пароль, отпечаток пальца или распознавание по лицу.

Дактилоскопический сканер расположен под дисплеем ближе к нижней части. Скорость и точность искренне радуют, позволяя пользоваться сканером без заметного ожидания. Достаточно легкого касания сенсора, а для сканирования требуется меньше секунды.

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Радует скоростью также и система разблокировки по лицу. Причем, функция работает достаточно быстро, даже если наблюдается нехватка окружающего освещения. Тем не менее, сведений об использовании специальной камеры нет – функция реализована на базе стандартного фронтального модуля.

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В настройках доступны дополнительные параметры безопасности. Например, здесь можно настроить автоматический сброс устройства, если будет совершено более 15 неудачных попыток разблокировки. Такая функция будет полезной при желании дополнительно защитить личные данные.

Хранению конфиденциальных данных также уделено внимание. Все смартфоны Samsung обладают функцией Samsung Knox. Это специальный выделенный сектор памяти, с доступом по отдельному паролю или при помощи средств аутентификации. Сюда можно сохранять файлы и устанавливать приложения, которые хочется защитить.

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Производитель говорит об усиленных мерах безопасности такого решения и это не вызывает сомнений. Но есть и обратная сторона. Установленные здесь приложения смогут работать исключительно с файлами, хранящимися в защищенном хранилище.

Например, установив здесь мессенджер, пользователь не сможет отправить изображение из галереи. Потребуется сначала перенести нужное изображение из галереи в защищенное хранилище и только потом отправить.

А вот установить приложение в основную память и защитить его запуск паролем, отпечатком пальца или системой распознавания по лицу не получится – такая функция попросту отсутствует в оболочке One UI.

Почему подавляющее большинство разработчиков успешно реализует такой функционал, а компания Samsung лишает пользователей данной возможности – остается загадкой уже длительное время.

Над вопросами безопасности здесь поработали на славу. Обширный ассортимент средств аутентификации, качественная оптимизация работы дактилоскопического сканера и системы разблокировки по лицу, а также специальной защищенное хранилище – всё это делает Samsung Galaxy Note20 Ultra хорошим вариантом для корпоративного рынка. Но почему нельзя реализовать и функцию защиты установленных приложений? Этот вопрос остается открытым и хочется верить, что производитель все-таки исправит такое досадное упущение.

Мультимедиа

Большой экран и высокое разрешение делают нашего героя весьма интересным с точки зрения мультимедийных задач. Для начала, посмотрим на результаты тестирования "всеядности" новинки по части воспроизведения видеофайлов различных форматов.

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Как видим, пользователь вряд ли будет испытывать трудности с аппаратной поддержкой нужных ему кодеков или форматов видео.

А что со "звуковой" составляющей новинки? К сожалению, провести программное тестирование с помощью внешней звуковой карты не удалось – смартфон попросту отказывался определять подключение звукового устройства, воспринимая звуковую карту как неопознанное устройство.

С точки зрения субъективных впечатлений, звук показался достаточно объемным и чистым, без выраженного недостатка диапазона частот. Конечно, многое зависит от качества наушников и здесь нашему герою есть на что обратить внимание.

Хотя большинство современных смартфонов не комплектуются проводными гарнитурами, Samsung Galaxy Note20 Ultra может похвастать весьма качественной проводной гарнитурой от компании AKG.

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Гарнитура подключается по интерфейсу USB-C, наушники "затычки" выполнены в эргономичной форме для максимально комфортного использования. Кстати, предусмотрены сменные амбюшуры разных размеров. Такая конструкция действительно весьма удобна при использовании, а также впечатления дополняются весьма приличным качеством звучания, особенно по меркам комплектной гарнитуры.

Наушники поддерживают технологию Dolby Atmos для создания эффекта объемного звука.

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На проводе расположен небольшой пульт с тремя механическими кнопками для управления громкостью и воспроизведением музыкальных треков.

В настройках доступна ручная корректировка эквалайзера и автоматические настройки для оптимизации под возраст пользователя.

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При использовании беспроводных наушников, поддерживается одновременное подключение двух устройств и параллельное воспроизведение музыкальных файлов – такое решение будет удобным для совместного прослушивания музыки или просмотра фильмов в тех условиях, где не получается использовать внешний динамик.

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Кстати о динамике. Хотя он здесь один, запас громкости получился достаточно внушительным, да и к качеству воспроизведения не возникает нареканий.

Беспроводные интерфейсы и связь

С коммуникационными возможностями также не мелочились. Поддерживается установка двух nano-SIM и работа со всеми современными стандартами мобильной связи – GSM, WCDMA, LTE. Версия с памятью 12/512 Гбайт также обладает поддержкой сетей 5G. Получается неплохой задел на будущее развитие технологий.

Предусмотрены версии с поддержкой одной или двух SIM-карт.

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Обе SIM-карты устанавливаются в общий слот. Но сам слот гибридный и не предусматривает одновременное использование двух SIM-карт и карты памяти – пользователю придется выбрать что-то одно. Отметим также резиновое уплотнение, предотвращающее попадание влаги и пыли внутрь корпуса.

Подключение в сети интернет также может осуществляться с помощью модуля Wi-Fi 6. А работу с беспроводными аксессуарами поручили модулю Bluetooth v5.0. Причем, как уже говорилось ранее, аппарат поддерживает одновременное воспроизведение аудиозаписей на два устройства.

Естественно, не обошлось и без поддержки бесконтактных платежей посредством модуля NFC. Полноценно работает система Google Pay.

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В целом, нет здесь только инфракрасного порта, но и его потребность кажется весьма спорной. Подавляющее большинство пользователей либо вовсе не знают о его существовании, либо никогда им не пользовались.

А вот хороший уровень стабильности работы всех имеющихся беспроводных интерфейсов очень радует. Сигнал мобильной связи удерживается стабильным, даже в зонах, где известны проблемы с качеством связи.

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Этому способствует применение каскада из четырех антенн, где две всегда работают на прием сигнала и две – на передачу.

Файловая система

Объем встроенной памяти может составлять 256 или 512 Гбайт. Правда, нужно учесть, что поддержка сетей 5G предусмотрена только для старшей версии. Такие варианты объемов можно назвать оптимальными. Для большинства пользователей с запасом хватит и 256 Гбайт, а для особенно требовательных пользователей есть версия покрупнее.

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Если же вам требуется хранить на устройстве особо крупные объемы данных, можно установить карту памяти формата micro-SD. Поддерживаются накопители с объемом до 1 Тбайта.

Скорость работы файловой системы можно оценить по результатам тестирование в приложении AndroBench и PC Mark.

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C точки зрения обычного использования, отметим полное отсутствие заметных задержек при загрузке или считывании файлов.

Время автономной работы

Для современного смартфона вопрос автономности очень актуален. Это связано с большим количеством выполняемых задач, что подразумевает активное использование и существенный расход энергии. Производители компонентов стремятся снизить энергопотребление, а разработчики ПО – оптимизировать процессы. Немаловажно и стремление увеличить емкость аккумуляторов и скорость их подзарядки.

Для начала посмотрим на результаты тестирования автономности.

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Как видим, смартфон Galaxy Note20 Ultra показал неплохие результаты в различных тестовых сценариях.

График разряда свидетельствует о равномерном использовании всего заряда аккумулятора. Нет и выраженного снижения производительности для продления времени работы на минимальном уровне заряда.

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Стоит отдать должное всем, кто работал над оптимизацией расхода энергии – усилия принесли свои плоды.

Комплектный адаптер питания обладает функцией быстрой зарядки с максимальной мощностью до 25 Вт. Причем быстрой зарядкой именуется работа на мощности в 15 Вт, при работе на уровне 25 Вт – задействуется режим супер быстрой зарядки.

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Сам адаптер получил разъем USB-C для подключения кабеля, аналогичный формат применяется в актуальных моделях линейки Galaxy S.

В настройках можно выбирать используемые режимы зарядки (для достижения оптимальности между скоростью заряда и сохранением ресурса батареи).

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Помимо поддержки беспроводной зарядки для восполнения запаса энергии, смартфон Samsung сам может делиться с другими гаджетами энергией.

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Конечно, Samsung Galaxy Note20 Ultra не способен на неделю активного использования без подзарядки, но ожидать этого от производительного и тонкого устройства с таким крупным дисплеем не слишком разумно. Тесты показывают, что пользователь может рассчитывать на целый день активного использования или несколько дней при более сдержанном использовании. Это хороший результат, обеспечивающий комфортную эксплуатацию.

Отметим высокую скорость зарядки, позволяющую максимально быстро восполнить запас энергии, и тенденцию развития современных аппаратов на ускорение процесса зарядки.

Камера

Фотографические возможности новинки стали одним из самых значимых обновлений. Стоит поговорить о них детальнее. Начнем с того, что разрешение фронтальной камеры осталось прежним – 10 Мпикс. Апертура – F2.2, угол обзора – 80 градусов. Камера хорошо выполняет свои задачи и неплохо снимает даже при недостаточной освещенности.

Зато основная камера обновилась существенно. Она состоит из трех отдельных модулей, заточенных под определенные задачи. В первую очередь отметим ультра широкоугольную камеру с разрешением 12 Мпикс и углом обзора 120 градусов. Апертура объектива составляет F2.2.

Для основной съемки предназначен классический широкоугольный модуль с углом обзора 79 градусов и апертурой F1.8. Разрешение весьма внушительное – 108 Мпикс. Модуль оснащен автофокусом и оптической стабилизацией. Предусмотрен оптический 5х зум и 50х цифровой зум. Конечно, цифровой зум подразумевает снижение качества изображения, но солидное изначальное разрешение модуля несколько компенсирует этот момент.

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Рядом можно увидеть окошко лазерного автофокуса и светодиодную вспышку. Сама камера расположена на возвышающейся секции и выпирает из корпуса. Без чехла носить смартфон может оказаться не слишком удобно.

Приложение камеры знакомо по другим смартфонам производителя, оно обладает широким диапазоном настроек и параметров. В нем можно выбрать различные режимы съемки или перейти в ручной режим и самостоятельно управлять процессом. Переключение между модулями происходит автоматически и мгновенно.

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Теперь обратим внимание на тестовые кадры и оценим качество получаемых снимков.

Тест камеры Samsung Galaxy Note20 Ultra

Пример снимка фронтальной камерой:

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Примеры снимков основной камеры (дневные) при использовании разных модулей. Режим 108 Мпикс:

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Сверхширокоугольный модуль:

450x338 116 KB. Big one: 4000x3000 3880 KB

Широкоугольный модуль:

450x338 103 KB. Big one: 4000x3000 3518 KB

Телеобъектив 5х:

450x338 123 KB. Big one: 4000x3000 4281 KB

Зуммирование 50х:

450x338 99 KB. Big one: 4000x3000 2843 KB

Сборник тестовых снимков:

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200x150 67 KB. Big one: 4000x3000 2490 KB 200x150 78 KB. Big one: 4000x3000 4190 KB 200x150 77 KB. Big one: 4000x3000 5758 KB

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Примеры снимков основной камеры (ночные). Сверхширокоугольный модуль:

450x338 96 KB. Big one: 4000x3000 4758 KB

Широкоугольный модуль:

450x338 89 KB. Big one: 4000x3000 3097 KB

Телеобъектив 5х:

450x338 101 KB. Big one: 4000x3000 4340 KB

Широкоугольный модуль, ночной режим:

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Пример видеосъемки:

Применение нескольких модулей с разной конфигурацией объективов делает камеру максимально универсальной, ведь для конкретной задачи применяется специализированный набор компонентов. В случае с новым Samsung Galaxy Note20 Ultra производитель еще и позаботился о высоком качестве компонентов.

Выделяется основной модуль с базовым широкоугольным объективом и разрешением 108 Мпикс. Такое разрешение позволяет добиться высочайшей детализации при съемке в условиях достаточной освещенности и повысить качество снимков в темноте за счет объединения нескольких пикселей в один, что позволяет большой запас разрешения. Этот же модуль оснастили 5х кратным оптическим зумом и фактически разместили полноценную цифровую камеру внутри смартфона. Теперь выступающая камера уже не воспринимается чем-то ужасным.

Для съемки панорамных снимков предусмотрели сверхширокоугольный объектив, а запечатлеть удаленные объекты поможет телеобъектив. Таким образом производитель предусмотрел отдельный специализированный модуль под каждую конкретную задачу.

Каких-то заметных нареканий к работе камер найдено не было, да и качество получаемых снимков с запасом перекрывает ожидания. Тем не менее, отметим, что на тестирование попал тестовый образец с предсерийной версией ПО. В дальнейшем алгоритмы работы камер и обработки изображения будут еще больше оптимизированы обновлениями.

Сравнение с конкурентами

Если в сегменте бюджетных смартфонов много предложений и конкуренция высока, то для Samsung Galaxy Note20 Ultra подобрать оптимальных конкурентов не получается.

Это самобытное устройство, предлагающее уникальный набор инструментов, благодаря сенсорному перу. Такой смартфон с внушительной стоимостью – это гаджет для определенного круга пользователей.

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Пожалуй, сравнить его можно только с Apple iPhone 11 Pro Max, лишь он может сравниться по уровню оснащения, габаритам и стоимости. Однако сравнивать продукцию Samsung и Apple очень неблагодарное занятие, ведь у каждого из них своя аудитория, признающая одно и не признающая другого.

Если же пользователю не важна принадлежность к какому-то из брендов и нет предпочтений по части операционной системы, можно выбирать, что больше понравится и не сомневаться в высоких потребительских свойствах каждого из вариантов.

Заключение

Топовый смартфон подразумевает соответствующее отношение, и по всем ощущениям новинка оправдывает ожидания. Корпус получился тонким и очень хорошо собранным, а стеклянные панели из закаленного стекла нового поколения позволяют рассчитывать на неплохую стойкость к появлению механических повреждений и следов эксплуатации.

С точки зрения технических характеристик ожидания оправдались. Самый современный процессор собственного производства и солидные объемы оперативной памяти позволяют добиться внушительных показателей производительности. Причем разработчики смогли достичь стабильной работы под длительной нагрузкой, а запас производительности выше, чем ее снижение при нагреве.

Разве что объемы основной памяти, хотя и достаточны для повседневного использования, не топовые по современным меркам. Безусловному флагману компании можно было подарить модификацию на 1 или даже 2 Тбайта основной памяти. Вряд ли такая версия была бы очень популярной, но имиджевую составляющую отрицать нельзя. А версия без поддержки второй SIM-карты выглядит уже пережитком прошлого.

Однако объем памяти можно расширить с помощью карты памяти, а сенсорное перо и всю сопутствующую функциональность можно получить только в рамках линейки Galaxy Note. Это делает смартфон полноценным рабочим инструментом для многих задач, и если пользователю нужен данный инструментарий – других вариантов попросту нет.

Новинка неплохо показала себя и с точки зрения автономности. При небольшой толщине корпуса разработчики разместили внутри емкий аккумулятор. Также поддерживается режим быстрой зарядки с комплектным адаптером.

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Последним вопросом остается стоимость. На момент старта продаж цена будет составлять 99 990 рублей и 119 990 рублей (в зависимости от объема памяти). В то же время цена прошлогоднего Galaxy Note10 Plus – 74 990 рублей и 94 990 рублей соответственно. Конечно, это прошлогодняя модель, которая отстает в ряде моментов. Но стоит ли разница 25 тысяч рублей? Если же хочется приобрести именно последнюю модель, можно немного подождать скидок и акций.

Плюсы Samsung Galaxy Note20 Ultra:

  • Топовый уровень производительности;
  • Качественный корпус со стеклянными панелями нового поколения;
  • Отличный дисплей с высокой частотой и тонкими боковыми рамками;
  • Качественные камеры с широким диапазоном возможностей;
  • Сенсорное перо S Pen с развитой функциональностью софта;
  • Неплохой уровень автономности и поддержка быстрой зарядки;
  • Поддержка сетей 5G у максимальной версии.

Минусы смартфона:

  • Выступающая тыловая камера не лучшим образом сказывается на удобстве использования без чехла.

Может не устроить:

  • Стоимость на момент старта продаж.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании Samsung за предоставленный на тестирование смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra.

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