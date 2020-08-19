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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3. C рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) и Windows 8.
  • Процессор: Intel Core2 Duo @ 2400 МГц или AMD Athlon64 X2 @ 2700 МГц.
  • Оперативная память: 3 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 12 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 1024 Мбайт или AMD Radeon HD 5770 1024 Мбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) и Windows 8.
  • Процессор: Intel Core i7-2600k @ 3400 МГц или AMD FX-8150 BE @ 3600 МГц.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 12 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7970 3072 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Crysis 3 необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Несмотря на «преклонный» по меркам игровой индустрии возраст, проект Crysis 3 предъявил высокие требования к графической подсистеме. Как следствие, в разрешении 1920 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младшей карты GeForce GTX 1650.

В разрешениях 2560 х 1080 и 2560 х 1440 высокие результаты показали ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов, а также некоторые бюджетные решения.

Разрешение 3440 х 1440 покорилось старшим видеокартам. После разгона с этой задачей справились и середнячки. В разрешении 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечили графические ускорители GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.

В игре Crysis 3 уверенно лидировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, ускорители Radeon RX 5700 XT и Radeon RX Vega 64 соперничали с GeForce RTX 2070 Super. В свою очередь модели Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 56 были немного быстрее GeForce RTX 2070 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Crysis 3 предъявил высокие требования к мощности процессоров. Как следствие, старшие модели и средний класс показали высокие результаты, в то время как младшие процессоры смогли обеспечить только приемлемую производительность.

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В игре Crysis 3 между СPU компаний Intel и AMD был зафиксирован паритет.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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