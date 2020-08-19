Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3. C рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) и Windows 8.
- Процессор: Intel Core2 Duo @ 2400 МГц или AMD Athlon64 X2 @ 2700 МГц.
- Оперативная память: 3 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 12 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 1024 Мбайт или AMD Radeon HD 5770 1024 Мбайт.
Рекомендованные системные требования:
- Операционная система: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) и Windows 8.
- Процессор: Intel Core i7-2600k @ 3400 МГц или AMD FX-8150 BE @ 3600 МГц.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 12 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7970 3072 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Crysis 3 необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Несмотря на «преклонный» по меркам игровой индустрии возраст, проект Crysis 3 предъявил высокие требования к графической подсистеме. Как следствие, в разрешении 1920 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младшей карты GeForce GTX 1650.
В разрешениях 2560 х 1080 и 2560 х 1440 высокие результаты показали ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов, а также некоторые бюджетные решения.
Разрешение 3440 х 1440 покорилось старшим видеокартам. После разгона с этой задачей справились и середнячки. В разрешении 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечили графические ускорители GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.
В игре Crysis 3 уверенно лидировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, ускорители Radeon RX 5700 XT и Radeon RX Vega 64 соперничали с GeForce RTX 2070 Super. В свою очередь модели Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 56 были немного быстрее GeForce RTX 2070 Super.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
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Номинал
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Проект Crysis 3 предъявил высокие требования к мощности процессоров. Как следствие, старшие модели и средний класс показали высокие результаты, в то время как младшие процессоры смогли обеспечить только приемлемую производительность.
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В игре Crysis 3 между СPU компаний Intel и AMD был зафиксирован паритет.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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