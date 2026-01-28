Международная группа исследователей впервые подробно задокументировала Великую Монгольскую дорогу — древний торговый маршрут длиной около 1200 километров, пролегавший через южную Монголию. Важнейшую роль в открытии сыграли редкие исторические карты японской армии эпохи императора Мэйдзи, известные как карты Гайходзу.
Эти уникальные карты создавались японскими специалистами между 1873 и 1945 годами и должны были быть уничтожены после окончания Второй мировой войны. Однако они чудом сохранились в закрытых университетских архивах. Команда американских, британских, японских и других учёных смогла изучить эти раритеты, используя цифровые коллекции Стэнфордского университета, и сопоставить их с результатами обширного полевого исследования.
Благодаря этому исследователям удалось восстановить точные детали легендарного торгового маршрута. Они обнаружили 50 важнейших пунктов, расположенных вдоль дороги каждые 24 километра — ровно столько проходил среднестатистический верблюжий караван за сутки, согласно наблюдениям известного американского ученого начала XX века Оуэна Латтимора.
Местные скотоводы подтвердили наличие древних стоянок путём описания характерных следов караванных путей, сохранившихся в степях Монголии. Например, следы животных и углубления в почве позволяют точно определить места расположения средневековых торговых станций.
Изучение показало, что Великая Монгольская дорога была важной составляющей древнего Чайного пути. Через неё перемещался китайский чай на Запад, а обратно шли продукты животноводства, шерсть и кожа. Исследователи подчеркнули, что этот маршрут служил альтернативой опасным пустынным дорогам Великого шелкового пути.