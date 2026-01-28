Великая Монгольская дорога — караванный маршрут, который был частью Великого шёлкового пути

Международная группа исследователей впервые подробно задокументировала Великую Монгольскую дорогу — древний торговый маршрут длиной около 1200 километров, пролегавший через южную Монголию. Важнейшую роль в открытии сыграли редкие исторические карты японской армии эпохи императора Мэйдзи, известные как карты Гайходзу.

Источник: phys.org

Может быть интересно

Эти уникальные карты создавались японскими специалистами между 1873 и 1945 годами и должны были быть уничтожены после окончания Второй мировой войны. Однако они чудом сохранились в закрытых университетских архивах. Команда американских, британских, японских и других учёных смогла изучить эти раритеты, используя цифровые коллекции Стэнфордского университета, и сопоставить их с результатами обширного полевого исследования.

Благодаря этому исследователям удалось восстановить точные детали легендарного торгового маршрута. Они обнаружили 50 важнейших пунктов, расположенных вдоль дороги каждые 24 километра — ровно столько проходил среднестатистический верблюжий караван за сутки, согласно наблюдениям известного американского ученого начала XX века Оуэна Латтимора.

Источник: phys.org

Местные скотоводы подтвердили наличие древних стоянок путём описания характерных следов караванных путей, сохранившихся в степях Монголии. Например, следы животных и углубления в почве позволяют точно определить места расположения средневековых торговых станций.

Изучение показало, что Великая Монгольская дорога была важной составляющей древнего Чайного пути. Через неё перемещался китайский чай на Запад, а обратно шли продукты животноводства, шерсть и кожа. Исследователи подчеркнули, что этот маршрут служил альтернативой опасным пустынным дорогам Великого шелкового пути.