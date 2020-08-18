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Вступление

Платформа AMD AM4 остается популярной, несмотря на ответ конкурента, который, мягко говоря, не удался. Уже долгое время в компании Intel не могут выйти на новый уровень технологического процесса и продолжают полировать 14 нм. Надо отдать должное инженерам, мы действительно наблюдаем прирос в каждом поколении по числу ядер и производительности в целом. Где это было видано, чтобы для среднего сегмента в Intel выпускали 10-ядерную модель? Мы долго сидели на формуле 4 ядра / 8 потоков, но AMD со своим Ryzen совершили революцию. А сегодня AMD вообще производят свои процессоры по 7 нм и грозятся вот-вот выпустить APU Ryzen 4000 для массового рынка. Я уже протестировал AMD Ryzen 9 4900HS на ноутбуке и могу сказать, что это просто бомба, которая может взорвать весь настольный сегмент.

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Вместе с анонсом второго поколения архитектуры Zen были представлены настольные процессоры AMD Ryzen 3000 серии и чипсет AMD X570. Это флагман, который в полной мере поддерживает новую шину PCI-e Gen4. Он получился дорогим и своеобразным потому, что требует активного охлаждения. Для создания бюджетных плат он не подходил, а рынок требует недорогих решений, пусть и с ограниченной функциональностью. Не все готовы переплачивать за функции и технологии, которыми не будут пользоваться. Поэтому логичным выглядит использовать встроенный в процессор контроллер PCI-e Gen4 для видеокарты и SSD накопителя M.2, а чипсет будет обеспечивать линии предыдущего поколения PCI-e Gen3, тогда удастся неплохо сэкономить.

С этими мыслями было решено создать «народный» чипсет AMD B550, который бы повторил и приумножил успех предшественника AMD B450. Столько хороших и интересных плат было представлено на нем, да и сейчас он остается отличным вариантом, если пользователь хочет сэкономить и ему не нужна эта новомодная шина PCI-e Gen4, под которую произведено не так много устройств. Тем не менее, уже можно присматриваться к новым моделям материнских плат, которые появляются в большом количестве. Однако праздник омрачает один минус. Пока материнские платы на чипсете AMD B550 поддерживают только процессоры AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2. APU Ryzen 3000 серии не поддерживаются!

Мы рассмотрим интересную модель компании ASUS, которая называется ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) и предназначена для создания современной игровой системы на базе процессоров AMD Ryzen 3000.

Это плата с расширенной функциональностью за счет использования беспроводного модуля последнего поколения. Посмотрим, какие еще интересные особенности у нее есть.

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Упаковка и комплектация

Практически у любого производителя можно оценить уровень устройства оп упаковке. Мне попадались исключения, такие как ASRock Steel Legend, но в основном все понятно сразу. Особенно это касается компании ASUS, где все еще проще. Для платформы AMD AM4 флагманами являются серии STRIX и CROSSHAIR. Бывают исключения в виде каких-то эксклюзивных модификаций типа Pro WS, а в остальном, и Prime и TUF Gaming – это недорогие линейки. Многие уже понимают, что модель Prime будет дешевле TUF Gaming, а STRIX будет дороже.

Еще нас готовят к тому, что платы на B550 будут выше по уровню, чем на B450. Я тестировал ASUS TUF B450M-Plus Gaming и помню, что качество упаковки было таким же, а вся разница с новой моделью лишь в оформлении.

Фон темный. Сквозь него в левом верхнем углу проступает серая надпись большими буквами TUF Gaming. Сверху гораздо ярче выделяется логотип производителя и слоган: в поисках невероятного. В левом верхнем углу мы видим значок ASUS AURA Sync. Ниже по правому краю проявляется изображение материнской платы. На мой взгляд, можно было сделать его крупнее и четче, как на продукции серии PRIME.

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Ниже оранжевыми буквами выделена надпись TUF Gaming, а под ней контурными символами наименование модели B550M-PLUS (Wi-Fi). В самом низу есть куча значков, среди которых самый важный информирует о том, что: НЕ совместима с процессорами AMD Ryzen 3 3200G и AMD Ryzen 5 3400G. Только настольные процессоры AMD Ryzen 3-поколения. В правом нижнем углу находится эмблема TUF Gaming.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming B550M-PLUS (Wi-Fi). Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит антенна беспроводного модуля потому, что она достаточно толстая.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки. Теперь становится понятно, почему антенна упакована сверху.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Сертификат соответствия стандартам (США);

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. При установке ее все драйвера автоматически подгружаются из интернета. А еще есть вспомогательная утилита ASUS Armoury Crate. Ее можно установить при первом запуске системы, и она будет самостоятельно следить за состоянием драйверов и программного обеспечения. В ноутбуках уже давно BIOS обновляется через центр обновления Windows 10.

Что еще есть в комплекте?

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Квадратик двустороннего скотча.

Антенна беспроводного модуля.

Заглушка задней панели.

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Большего я и не ждал. Теоретически монтажные комплекты M.2 могли быть уже на плате, как и заглушка задней панели. Весь комплект поставки мало чем отличается от того, что был на плате ASUS TUF B450M-PLUS Gaming. Стало чуть больше наклеек и беспроводная антенна добавилась, но это просто такая версия – Wi-Fi.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата mATX. Габариты устройства составляют 244 х 244 мм. Сперва может показаться, что она ничем не отличается от ASUS TUF B450M-Plus Gaming. Это потому, что основные изменения хорошо замаскированы. Но мы все разберем до последнего болта и найдем их.

Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, а поверхность глянцевая. Чтобы придать хоть какой-то интересный вид используются серые принты.

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Обычно такое оформление встречается у бюджетных моделей. У более дорогих устройств поверхность платы матовая.

С обратной стороны элементов практически нет. Есть массив светодиодов в нижнем углу, где просвечивается гребенка без слоев металлизации.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8. Это привычная схема для новой платформы AM4. Не следует думать, что процессоры холодные и мало потребляют.

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Да, материнская плата поддерживает AMD Ryzen 9 3950X, но использование его в такой простой плате маловероятно. Пользователь сам должен оценивать все риски и понимать, что нагрузка на одиночный разъем 8-pin будет большая, возможно он будет греться и есть более подготовленные для такой мощности устройства.

Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня для геймеров. Маловероятно, что в нее будут устанавливать флагманский процессор, но такая возможность есть и производитель решил ограничиться поддержкой технологии ProCool для разъема 8-pin.

Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет затруднительно.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

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В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+2) для ядер и SoC. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Vishay SiC639 50A VRPower Integrated Power Stage. Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 50А.

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к разъемам задней панели. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106CGQW. Он обеспечивает шесть фаз и используется на ASUS TUF B450M-PLUS Gaming, где 4+2 фазы.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет. Его пытается заменить боковой радиатор и поэтому закрывает разъемы задней панели.

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Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, но тепловой трубки между ними нет, а нагрузка больше на боковой и значит, он будет греться сильнее.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. На боковом присутствует небольшой узор и надпись TUF GAMING. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от SSD накопителя типа M.2.

Обычный пользователь думает, что такое техническое решение доступно как раз для того слота M.2, который получает линии от процессора. И здесь он крупно ошибается. Радиатор предназначен для слота M.2 PCI-e x4 Gen3. Он также изготовлен из алюминиевого сплава окрашен в черный цвет. Сверху присутствуют только незначительные узоры. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой.

И последний радиатор находится на чипсете. Такое впечатление, что он такой же, как на ASUS TUF B450M-PLUS Gaming. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет AMD B550, который практически не отличается от AMD B450.

На самом деле отличие есть, но оно лежит не на поверхности. Вместо 6 линий PCI-e Gen2 которые обеспечивал B450, теперь 6 линий PCI-e Gen3 или 4 линий PCI-e Gen3 + 2 х SATA3. Здесь таких портов всего четыре и находятся они не очень удобно по нижнему краю.

Немного выше есть перемычка для сброса настроек BIOS – ClrCMOS.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Левее портов SATA по нижнему краю находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0, один 4-pin коннектор для вентилятора, один разъем для подключения обычной RGB ленты и один для адресной.

Далее следует колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC S1200A и пять электролитических конденсаторов.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и сетевой контроллер Realtek RTL8125B стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. Батарейка находится над слотом PCI-e x1.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Мне не показалось, что чего-то не хватает или каких-то портов. Здесь, на мой взгляд, золотая середина.

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии без встроенной графики (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B550 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen 3000);

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125B Аудио Realtek ALC S1200A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550);

4 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. Out Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии TUF Gaming. Что касается цветовой палитры, то она ближе к серии PRIME.

Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок. Кроме этого есть возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi), версия BIOS 0803;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

После сборки я запустил систему, чтобы посмотреть на подсветку в правом нижнем углу.

Система запустилась, версия BIOS была обновлена до последней актуальной. Теперь, можно посмотреть на нее через утилиты.

Процессор абсолютно новый и незнакомый. Ни разу на нем не разгонял и даже приблизительно не знаю потенциал. Сначала оценим результаты AIDA64 Cache & Memory.

Теперь приступим к разгону. Процессор без проблем берет частоту 4.4 ГГц и проходит все тесты, кроме одного – Prime95. Пришлось сбросить частоту до 4.3 ГГц. Датчик температуры явно ошибается, поскольку реальной температуре далеко до 100? и троттлинга нет.

Оперативная память разгоняется без особых проблем, главное – выставить частоту FCLK 1900 МГц. И можно спокойно гнать 1:1 до DDR4-3800 МГц.

AIDA64 Cache & Memory:

Тестирование ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:

ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi), AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi), AMD Ryzen 7 3800X @ 4400 МГц, память 3800 МГц, тайминги 16-16-16-32-1Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC S1200A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Дополнительно я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Сначала скажу несколько слов о самой платформе (чипсете). На мой взгляд, вышло как-то не очень красиво по отношению к пользователям. Можно было обеспечить поддержку всех процессоров под сокет AM4, ведь сам чипсет – это просто копия AMD B450. Даже модели на более дорогом AMD X570 поддерживают процессоры APU и AMD Ryzen 2000 серии. Сейчас же B550 выглядит, как тот же самый B450, но с линиями PCI-e Gen4 для видеокарты и М.2 накопителя, которые и так уже есть в процессоре Ryzen 3000.

Почему нельзя было сразу предусмотреть поддержку PCI-e Gen4 в материнских платах B450? Скорее всего, можно было, но только B450 вышел раньше, чем Ryzen 3000, и никто не подумал про реализацию поддержки PCI-e Gen4 (по сути того, что мы сейчас наблюдаем на некоторых платах на базе Intel Z490). Кто виноват? AMD может заявить, что из-за измененной маршрутизации в процессорах AMD Ryzen 3000 для поддержки совместимости с предыдущими платами пришлось сделать слишком сложную схему. Чтобы ее упростить, надо в новых платах ограничить поддержку только современными моделями процессоров. Других убедительных версий пока не вижу.

Материнская плата сама по себе хороша, и ASUS что-то предъявить сложно (даже за ценовую политику). Думаю, это общий бич всех плат на базе AMD B550, поскольку они банально будут на 2-3 тысячи рублей дороже полных аналогов на B450 без поддержки PCI-e Gen4. Лично мне этот стандарт пока не интересен, но каждый сам решает, что ему нужно.

Возвращаясь к плате, я не могу понять критику других экспертов относительно нее. Все дело в том, что некоторые пытаются ее рассматривать как продукт ценового уровня выше среднего и хотят лучшего охлаждения или лучшей функциональности за эти деньги. Пытаются тестировать и разгонять в ней процессор AMD Ryzen 9 3950X, который заметно дороже. В итоге с ним подсистема питания греется до 60?. Я такую же картину наблюдал на ASUS Prime Z490-P вместе с Intel Core i5-10600K и не жаловался, ведь причины были известны.

Сама ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) напоминает геймерскую модель начального уровня, но с небольшим бонусом в виде Wi-Fi. По сравнению с TUF B450M-Plus Gaming произошли заметные изменения, которые позволяют считать новую модель выше по функциональности и уровню оснащения. Например, улучшилась подсистема питания. Реальных фаз осталось столько же, а количество каналов возросло вдвое. Появилась поддержка второго накопителя M.2 PCI-e Gen4 прямо от процессора, слот PCI-e x16 теперь тоже получает линии четвертого поколения. Лучше стали сеть и звук.

В итоге изменения по сравнению с платой ASUS TUF B450M-Plus Gaming получились не совсем косметические, а нужны они вам или нет – каждый решит для себя сам.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: