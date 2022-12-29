Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Встроенный SSRTGI против нативного RT в Ведьмак 3

Небольшой пример, как NVIDIA SSRTGI+SSAO работает лучше(жаль не всегда) и производительнее чем RT.
[ ] для раздела Блоги
1
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Все скрины для удобства подписаны. В начале идут дефолтные настройки без всего, потом RT, потом фильтры SSRTGI и SSAO

реклама

Важный апдейт: белый ореол в режиме SSRTGI возникает только в режиме DX12, в режиме DX11 всё адекватно работает и к тому же работает DLSDSR. К сожалению все тесты были выполнения в DX12 режиме чтобы показать сравнение с RT. Самое же качество затенения не отличается, только пропадает артефакты.


Дефолт

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

RT

Теперь применим фильтры

реклама

SSAO

SSRTGI

SSRTGI+SSAO

Возьмём для примера вот этот участок

реклама

Это скрин с RТ и мы видим тень на кромке арки при том, что там есть свет от факела. А вот фильтр SSAO+SSRTGI мы получаем более затемнённую дверь и стену и теперь свет от факела правильно освещает грань арки Про фпс было лень если честно замерять, потому что любой вариант с фильтрами настроенные не выше low-medium не оказывает существенного влияние на фпс(даже medium ставить практически нет смысла, просто чуть меньше шумов, но это незаметно, а вот производительность уже упадёт в разы).

Теперь о печальном, как уже многие заметили при режиме с SSRTGI возникает хорошо видимый неприятный белый ореол вокруг всех моделей.

Такое эффект как оказалось только на DX12 версии, на DX11 всё в порядке. К этому минусу добавляется большое количество визуальных ошибок при работе вместе с SSAO днём, мы получаем большие светлые пятна(отмечены красным) вместо нормальных теней, всё это получилось в следствии прогрузки глобального освещения-теней(что отметили в своем видео DF) свет который возникает в месте где его не должно быть(отмечено синим) если подойти ближе всё работает как надо, хотя даже с вариантом с RТ вы мидим непонятное свечение(отмечено зелёным) вследствие проблемы выше.

Из-за этого появляются ошибки при работе с SSAO оно слишком сильно реагирует на этого, просто одно SSRTGI выглядит без пересветов издалека, жаль не убирает полностью проблему

реклама

дополнительные проблемы в работе с SSAO днём

RТ непонятное свечение, но зато нет ошибочного света в арке

Полный пример работы фильтров в дневное времяДефолт
RTSSAOSSRTGISSRTGI+SSAOВот настройки SSAO и SSRTGI в режиме где они работают вместе точно такие же настройки. При этом для более правильной работы в совместном режиме, вверху должен быть SSRTGI, иначе будут дополнительные ошибки.

Как итог можно сказать, что использование ночью SSAO и SSRTGI даёт местами более точный эффект затемнения, чем с RТ.Днём использование этого комбинированного фильтра нецелесообразно т.к возникает огромное количество ошибок(скорее всего настройки, которые имеются не позволят убрать эти ошибки). Включение одного только SSRTGI даёт картинку наиболее близкую к RT(главное не включать на dx12), жаль что  нету "фильтра" чтобы воспроизвести даже минимально похожее на RT отражение, что является огромным минусом.

По сути все эти фишки от NVIDIA это обычный reshade только с урезанными настройками, но с простым в два клика активацией. Если бы его правильно настроить со всеми доступными параметрами + убрать косяки дефолтной версии как в пример с аркой, то можно было бы бафнуть освещение при этом не иметь столько проблем с производительностью как в случаи с RT.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

nvidia rtx ведьмак 3 производительность raytracing производительность пк ssao ssrtgi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор саундбара Hisense HS312
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
15
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Mortal Shell
70
Основатель ЧВК "Моцарт" Энди Милберн рассказал об Украине и украинских военных
5
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
65
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
72
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
16
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
32
В Минкультуры РФ заявили, что российскому кинопрокату требуется около 300 отечественных фильмов в год
6
На МКС начались испытания уникального композита с защитой от радиации
+
Ryzen 7 5800X3D спас продажи AMD под Новый год, но новинки Intel теснят по всем направлениям
11
LG показала модуль камеры смартфона с настоящим оптическим телеобъективом
2
LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
+
США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
1
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
10
Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
31
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
1
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
25
Фанат смог оптимизировать The Witcher 3 лучше CD Projekt RED: для этого ему потребовалось полмесяца
2
Спустя 2 года после релиза видеокарты NVIDIA продаются дороже рекомендованных цен даже в США
4

Популярные статьи

Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
41
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
58
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
50
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
67
Обзор саундбара Hisense HS312
7
Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
134
Топ-9 устрашающих противников в видеоиграх
6
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
24
Интересная статистика Steam за 2022
14
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
13

Сейчас обсуждают

Спасти рядового Шешу
17:30
так Украина проигрывает же, и без могилизации бы задавили
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Кружит голову Василек
17:30
слитая, ты всегда это держи себе напоминанием что ты ватник
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
den fed
17:29
как там ракеты закончились ? Крым вернули ?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Спасти рядового Шешу
17:29
пруфы прикрепляй Ватник (от мема Рашка Квадратный Ватник) — особо активный российский патриот, в силу своей необузданности получивший название русской стеганной куртки. Обычно наполняют разные форумы...
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
FireLine
17:29
Ипать ты тупой. Еще бы соловьева с киселевым процитировал
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
den fed
17:29
что бы задавить укрогадину !
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
VseUmrem
17:29
Когда курс был 65 на али свиньи хрюкали, что "вы все врете", а теперь что правда? Свидомиты. А так у нас и 4080 по 90к продавались, даже по 89, да да прямо в РФ(а не из Китая), и еще много чего, завид...
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
Кружит голову Василек
17:28
да это диванные кибер войска урины они орки и ватники, "Спасти рядового Шешу" эта так ещё и в порно снимается
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
CPretender
17:28
завидовать коренному жителю мааацковии?! ну нет уж, только не этому...
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Спасти рядового Шешу
17:28
кстати, если Украина проигрывает, зачем надо было мобилизацию на рабсии объявлять?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем