molexandr
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
Представлены модели в чёрном и белом цвете, с металлической сетчатой панелью и панелью с деревянными рейками.

Компания Thermaltake представила линейку компактных компьютерных корпусов TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением блока питания, сообщает TechPowerUp. В линейку вошли серии TR300 TG и TR300 WS с разным дизайном передних панелей. В каждой серии представлено по две модели в чёрной и белой расцветке. Размеры корпусов 419 × 205 × 467 мм.

Источник изображения: Thermaltake (и далее)

В передней панели корпусов серии TR300 WS используются рейки из натурального дерева, что, по мнению Thermaltake, добавляет ощущение естественного тепла и сдержанной роскоши. Как утверждает производитель, передняя панель с деревянными рейками и панель металлической сеткой в корпусах серии TR300 TG одинаковы по своему влиянию на воздушный поток.

Одной из ключевых особенностей корпусов TR300 является регулируемая стойка для установки блока питания в передней части корпуса. Предусмотрено четыре варианта установки в зависимости от размеров материнской платы — поддерживаются платы формата Mini-ITX, microATX и ATX.

Что касается вместимости, есть нюансы — допустимые размеры для видеокарт, блоков питания и радиаторов систем жидкостного охлаждения (СЖО) связаны между собой. В корпус могут поместиться графические ускорители длиной до 410 мм, но только если длина блока питания не превышает 160 мм, а на верхней панели установлен радиатор СЖО типоразмера не более 280-мм. При установке 360-мм радиатора и блока питания длиной не более 140 мм, есть возможность установить видеокарту длиной 358 мм, но если блок больше или кабели не удалось уложить достаточно компактно — длина совместимых видеокарт сокращается до 325 мм.

В остальном, в корпуса серии TR300 поместятся воздушные процессорные кулеры высотой до 165 мм, до восьми 120-мм вентиляторов (один в комплекте), два жёстких диска формата 3,5 дюйма и до трёх устройств хранения формата 2,5 дюйма.

В корпус можно установить фирменный 6-дюймовый ЖК-экран Thermaltake с разрешением 1480 × 720 пикселей для мониторинга и воспроизведения медиа-файлов, поддерживается управление с мобильных устройств.

В числе прочих особенностей: съёмные пылевые фильтры, два порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на передней панели, аудиовыход HD Audio и отдельные кнопки питания и перезагрузки. О ценах не сообщается.

#thermaltake #корпуса для пк #компьютерные корпуса
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
