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Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля

Гоночное "меню" на эти выходные состояло из: Super Formula, Formula E, WSBK, INDYCAR, NASCAR, ELMS.
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Начнем с гонок "электричек" - Formula E. Городская трасса в Риме. Очень узкая и коварная. 

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В первой, субботней гонке, с первых позиций вперед уезжают гонщики на двух Jaguar. Но далее, дела пошли уже не так хорошо для них. Вмешивается приостановка гонки желтым флагом из-за аварии.

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 После возобновления гонки, "ярость атак" началась с новой силой... Итогом становится очень серьезная авария, когда, в развернувшийся посередине трассы Jaguar, въехал болид Maserati.

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 Да и другие машины пострадали от обломков аварии. Гонку приостанавливают красными флагами.

После рестарта, гонщики вновь бросились в атаку. Борьба шла на всех уровнях. В итоге, тактически всех переиграл Эванс (Jaguar TCS Racing).

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На втором месте доезжает Кесседи (Envision Racing). На третье прорывается Гюнтер (Maserati MSG Racing).

Воскресная гонка была не на много спокойнее. С самого старта практически постоянно лидировал Деннис. Позади шла ожесточенная борьба, которая закончилась аварией.

Лидер прошлой гонки, Эванс, выбывает...

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Джек Деннис (Avalanche Andretti) с небольшим отрывом финиширует первым.

На втором месте приехал Норман Нато (Nissan Formula E Team) с поврежденным передним антикрылом. Третьим стал Сэм Бёрд (Jaguar TCS Racing).




INDYCAR. Торонто. Кристиан Лундгаард выиграл гонку в воскресенье, соединив скорость и успешную стратегию для своей первой в карьере победы в NTT INDYCAR SERIES.

21-летний Лундгаард (RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING) из Дании на своей Vivid Clear Rx Honda одержал победу над лидером чемпионата Алексом Палоу в гонке (CHIP GANASSI RACING). Колтон Херта (ANDRETTI AUTOSPORT W/ CURB-AGAJANIAN) занял третье место.



Super Formula. Очередной этап проходил на трассе Фуджи. Победу заслуженно завоевал Лайам Лоусон (Team Mugen/ Mugen).

Он стартовал со второй позиции и тактически переиграл соперника. Обладатель поул-позишн, Тадасуки Макино (Docomo Team Dandelion Racing/ Mugen), финишировал вторым.

А третьим приехал Ритомо Мията (Vantelin Team Tom's/ Toyota GR).

Сама гонка проходила без каких-либо серьезных гоночных инцидентов или капризов погоды, что для Японии частое явление. Стоит напомнить, что Super Formula по скорости уступает лишь болидам F1, находясь примерно на уровне "городских спецификаций" болидов INDYCAR (овальные же конфигурации, вне конкуренции вообще).



Во Франции, на трассе Ле Кастелле, прошла 4-х часовая гонка ELMS.

Класс LMP2

1. Симпсон, Аллен, Линн (Algarve Pro Racing)

2. Пино, Биндер, Джани (Duqueine Team)

3.Андраде, Абердейн, Кадвелл (Inter Europol Competition)

Класс LMP3

1. Вольф, Фуберт, Доквин (Racing Spirit of LeMan)

2. Кратц, Вайсс, Туньо (WTM by Rinaldi Racing)

3. Чила, Зиберт, Гарсиа (Cool Racing)

Класс LMGTE

1. Рейд, Леворато, Андлаур (Proton Competition)

2. Шивони, Крессони, Кайроли (Iron Lynx)

3. Кимура, Хуффакер II, Шандорф (Kessel Racing)




NASCAR. Нью-Гэмпшир. Гонку из-за прогноза погоды перенесли на понедельник (19.00 по московскому времени)




Очередной этап мотогонок WSBK проходил на легендарной трассе в Имоле. Узкая, довольно коварная трасса с опасными перепадами высот.

С первых кругов борьба завязалась между Разгатлиоглу, Баутистой и Реем. Лидировал большую часть гонки турок, но расслабиться ему не давал Баутиста. Джонотан Рей шел третьим и "наблюдал со стороны" за этой борьбой, готовый в любой момент воспользоваться оплошностью соперников. И такая возможность предоставилась: Баутиста еле отловил свой байк на одном из перегибов трассы. И Рей обходит его. Но его "радость" длилась недогло, уже спустя полкруга, Баутиста вновь его опережает и отправляется в погоню за отъехавшим Топраком Разгатлиоглу. За 9 кругов до финиша, Баутиста выходит в лидеры и постепенно отрывается от преследователей.

Итоговый результат первой гонки.

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2. Топрак Рагзатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

3. Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK). 

Результаты спринта:

1. Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

3. Андреа Локателли (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK).

Результат второй гонки:

1.Топрак Разатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2. Аксель Бассани (Motocorsa Racing)

3. Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK). 

По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, Europeanlemansseries.com, Be on Edge страница в VK.

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