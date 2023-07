За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

F1. Австрия, Шпильберг. Обе сессии квалификации выигрывает Макс Фестаппен (Red Bull). Субботний спринт проходил на мокрой трассе. Победу предсказуемо одерживает Макс Ферстаппен.

Его коллега, Перес, финиширует вторым. На третье место доезжает Карлос Сайнс (Ferrari).

Воскресная гонка проходила по сухой трассе. И точно также Ферстаппен отъехал от всех преследователей и доехал до финиша. Что-то отдаленно похожее на конкуренцию, в этот раз предложили пилоты Ferrari, но только в начале. Сайнс был быстр, но словил штраф за постоянные выезды за пределы трассы. Ну, а Леклер смог довольствоваться лишь вторым местом. На третье прорвался напарник Макса по Red Bull, "Чеко" Перес.

Для тех, кто постоянно жалуется на неадекватное освещение F1, отмечу: какая, к черту, конкуренция, если, выехав на непрогретой резине с пит-стопа, Макс без проблем, почти сразу обгоняет Карлоса Сайнса? Нет тут конкуренции. Нет и уже не будет. Не зря уже раздаются робкие голоса, что "правила стоит подправить"...













INDYCAR. Мид-Огайо. Победу третий раз одерживает Алекс Паллоу (Chip Ganassi Racing), доведя свое преимущество над соперниками до 110 очков. На втором месте Скот Диксон (Chip Ganassi Racing) , на третьем - Уилл Пауэр (Team Penske).









NASCAR. Новая для этой серии городская трасса в Чикаго (Grant Park 200). Для пилотов такой формат новый, а тут еще и дождь...

Было много аварий и остановок гонки.

За 10 кругов до финиша, лидировал Джастин Хейли.

Но сзади прорывался новичок гонок, Шейн ван Гизберген (Trackhouse Racing). Для него это первая гонка в NASCAR! Но в гонках вообще, Шейн не новичок. Он является чемпионом австралийской серии Суперкаров.

И вот, на мало знакомой технике, Шейн выходит в лидеры гонки. За два круга до конца произошла еще одна авария.

Овертайм, а солнце уже садится...

Но ни этот момент, ни давление соперников, не помешали Шейну ван Гизбергену одержать победу в дебютной гонке!

Еще один "легионер", Дженсон Баттон, приехал на 21 месте.













WSBK. Донингтон, Великобритания.

Первая гонка в субботу проходила в достаточно прохладной атмосфере с ветром. Возможно, это повлияло на то, что поул-позишн взял представитель команды Kawasaki, Джонотан Рей. Альваро Баутиста, лидер сезона, довольствовался только второй позицией. Со старта вперед вырвались трое: Баутиста, Рей и Топрак Разгатлиоглу. Уже на втором круге, Баутиста откатился на третье место и несколько подотстал. Попеременно лидировали Разгатлиоглу и Рей. Но, прогрев шины, Баутиста понемногу стал накатывать на соперников, обгоняя одного за другим. К финишу, его и, идущего на втором месте, Топрака Разгатлиоглу, разделяло уже более 4 секунды.

Итоговый результат:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2.Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

3.Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

Очень похоже началась воскресная спринт гонка. Рей, Разгатлиоглу и Баутиста оторвались от остальных и устроили борьбу между собой. Долгое время на первой позиции ехал Джонотан Рей под жестким прессингом турка. Но за круг до финиша, Топрак пошел в атаку и вырвал первое место. И на этом же круге Рей отдает второе место, резко набравшему темп, Альваро Баутиста.

Результат спринта.

1.Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2.Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

3.Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

Вторая гонка в воскресенье уже после первого круга была остановлена красными флагами. Три гонщика попали в довольно серьезную аварию. Причем двоих госпитализировали.

Когда гонку рестартовали, то все опять пошло по плану спринта: отрыв Рея, Баутисты и Разгатлиоглу. Причем, Разгатлиоглу постепенно немного оторвался от преследователей. К середине гонки, Баутиста опять разбирается с Реем и отправляется в погоню за Топраком. Несколько кругов прошло в атаке на лидера и Баутиста вновь становится первым, постепенно отъезжая вперед. А вот Рей, похоже, уничтожил в борьбе свои покрышки и стал откатываться назад. А в это же время, из середины пелетона, стремительно прорывался Данило Петруччи на незаводской Ducati. И он выходит на третье место.

Итог гонки.

1.Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2.Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

3.Данило Петруччи (Barni Spark Racing Team)





