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Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля

В эти выходные проходили гонки в Формуле 1, Наскаре, Индикаре и WSBK. Разные трассы, разные погодные условия...
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F1. Австрия, Шпильберг. Обе сессии квалификации выигрывает Макс Фестаппен (Red Bull). Субботний спринт проходил на мокрой трассе. Победу предсказуемо одерживает Макс Ферстаппен.

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Его коллега, Перес, финиширует вторым. На третье место доезжает Карлос Сайнс (Ferrari).

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Воскресная гонка проходила по сухой трассе. И точно также Ферстаппен отъехал от всех преследователей и доехал до финиша. Что-то отдаленно похожее на конкуренцию, в этот раз предложили пилоты Ferrari, но только в начале. Сайнс был быстр, но словил штраф за постоянные выезды за пределы трассы. Ну, а Леклер смог довольствоваться лишь вторым местом. На третье прорвался напарник Макса по Red Bull, "Чеко" Перес.

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Для тех, кто постоянно жалуется на неадекватное освещение F1, отмечу: какая, к черту, конкуренция, если, выехав на непрогретой резине с пит-стопа, Макс без проблем, почти сразу обгоняет Карлоса Сайнса? Нет тут конкуренции. Нет и уже не будет. Не зря уже раздаются робкие голоса, что "правила стоит подправить"...




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INDYCAR. Мид-Огайо. Победу третий раз одерживает Алекс Паллоу (Chip Ganassi Racing), доведя свое преимущество над соперниками до 110 очков. На втором месте Скот Диксон (Chip Ganassi Racing) , на третьем - Уилл Пауэр (Team Penske).



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NASCAR. Новая для этой серии городская трасса в Чикаго (Grant Park 200). Для пилотов такой формат новый, а тут еще и дождь...

Было много аварий и остановок гонки.

За 10 кругов до финиша, лидировал Джастин Хейли.

Но сзади прорывался новичок гонок, Шейн ван Гизберген (Trackhouse Racing). Для него это первая гонка в NASCAR! Но в гонках вообще, Шейн не новичок. Он является чемпионом австралийской серии Суперкаров.

 И вот, на мало знакомой технике, Шейн выходит в лидеры гонки. За два круга до конца произошла еще одна авария.

Овертайм, а солнце уже садится...

Но ни этот момент, ни давление соперников, не помешали Шейну ван Гизбергену одержать победу в дебютной гонке!

Еще один "легионер", Дженсон Баттон, приехал на 21 месте.




WSBK. Донингтон, Великобритания.

Первая гонка в субботу проходила в достаточно прохладной атмосфере с ветром. Возможно, это повлияло на то, что поул-позишн взял представитель команды Kawasaki, Джонотан Рей. Альваро Баутиста, лидер сезона, довольствовался только второй позицией. Со старта вперед вырвались трое: Баутиста, Рей и Топрак Разгатлиоглу. Уже на втором круге, Баутиста откатился на третье место и несколько подотстал. Попеременно лидировали Разгатлиоглу и Рей. Но, прогрев шины, Баутиста понемногу стал накатывать на соперников, обгоняя одного за другим. К финишу, его и, идущего на втором месте, Топрака Разгатлиоглу, разделяло уже более 4 секунды.

Итоговый результат:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2.Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

3.Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

Очень похоже началась воскресная спринт гонка. Рей, Разгатлиоглу и Баутиста оторвались от остальных и устроили борьбу между собой. Долгое время на первой позиции ехал Джонотан Рей под жестким прессингом турка. Но за круг до финиша, Топрак пошел в атаку и вырвал первое место. И на этом же круге Рей отдает второе место, резко набравшему темп, Альваро Баутиста.

Результат спринта.

1.Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2.Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

3.Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

Вторая гонка в воскресенье уже после первого круга была остановлена красными флагами. Три гонщика попали в довольно серьезную аварию. Причем двоих госпитализировали.

Когда гонку рестартовали, то все опять пошло по плану спринта: отрыв Рея, Баутисты и Разгатлиоглу. Причем, Разгатлиоглу постепенно немного оторвался от преследователей. К середине гонки, Баутиста опять разбирается с Реем и отправляется в погоню за Топраком. Несколько кругов прошло в атаке на лидера и Баутиста вновь становится первым, постепенно отъезжая вперед. А вот Рей, похоже, уничтожил в борьбе свои покрышки и стал откатываться назад. А в это же время, из середины пелетона, стремительно прорывался Данило Петруччи на незаводской Ducati. И он выходит на третье место.

Итог гонки.

1.Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2.Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

3.Данило Петруччи (Barni Spark Racing Team)


По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, Be on Edge страница в VK.

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