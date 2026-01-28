В смартфоне Galaxy S26 Ultra будет реализована полноценная 10-битная глубина цвета, без использования метода Frame Rate Control (FRC)

Согласно заявлению известного источника информации Ice Universe, следующее поколение флагмана Samsung, Galaxy S26 Ultra, с высокой долей уверенности получит экран с поддержкой 10-битной цветовой палитры.

В отличие от большинства современных смартфонов, включая Galaxy S25 Ultra, использующих 8-битный дисплей, новый смартфон предложит значительно расширенную гамму цветов. 8-битные матрицы ограничены отображением 16,7 миллионов оттенков, в то время как 10-битный экран способен воспроизводить свыше 1 миллиарда. Предполагается, что в Galaxy S26 Ultra будет реализована полноценная 10-битная глубина цвета, без использования метода Frame Rate Control (FRC), применяемого в предыдущих моделях для имитации 1,07 миллиарда цветов путем быстрого переключения между различными 8-битными оттенками.

Эта технология, основанная на быстром чередовании цветов, иногда приводит к искажениям и утомляет зрение. Среди немногих телефонов с подлинными 10-битными дисплеями можно выделить Oppo Find X3, Honor Magic 7 и OnePlus 15.