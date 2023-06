За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В Портленде прошел 12-й этап Formula Е. Довольно напряженная была гонка. Уже в самом начале один из болидов команды Mahindra Racing просто остановился на трассе.

Гонка была приостановлена желтыми флагами. Несколько позже приостановили гонку из-за вылета машины команды ABT Cupra.

Все эти инциденты вызвали увеличение продолжительности гонки на 4 круга (до 32).

Победу в трудной борьбе одержал Ник Кэсседи (Envision Racing), который прорывался с 10 позиции на старте.

Он сумел опередить Джейка Денниса (Avalanche Andretti) и Антонио Феликса да Кошта (TAG Heuer Porsche), которые финишировали соответственно вторым и третьим. Далось это ему совсем не просто, борьба шла до последнего круга,

а удлинение дистанции привело буквально к финишу на "сухом баке", в смысле разряженной батареи.

Для понимания остроты борьбы в гонке: всего гонщиками было совершено 403 обгона!





Очередной этап гонок NASCAR прошел на трассе в Нэшвилле (Nashville Superspeedway).

В серии пикапов Craftsman Truck Series победу с трудом одерживает Карсон Хосевар.





В старшем дивизионе NASCAR Cup Series победу одержал Росс Честейн (Trackhouse).

Он лидировал 99 кругов и одержал третью победу в этом сезоне.

Для его команды это просто великолепный результат.









IMSA. 6 часов Уоткинс-Глена. Уже с самого начала этого марафона пошли вылеты и аварии. В первом же повороте первого круга, самоустранился прототип GTP, BMW.

Несколько позже, потерял колесо один из прототипов младшего класса.

Спустя полчаса от начала гонки, небольшой "замес" устраивают три автомобиля класса LMP2...

Много еще чего будет: и еще аварии, и "убегающие" на пит-стопе колеса...

Примерно за пять минут до конца гонки, лидирующую позицию теряет BMW класса GTP. А за две с половиной минуты до окончания, из-за аварии BMW,

гонку доводят до финиша под желтыми флагами и машиной безопасности.

Результаты:

GTP

1.Джамини (Porsche)

2.де Филиппи (BMW)

3.Дерани (Cadillac)

LMP2

1.Харлей

2.Расмуссен

3.Шатин

LMP3

1.Фрага

2.Грист

3.Бойд

GTD PRO

1.Хоуксворд (Lexus)

2.Серра (Ferrari)

3.Гарсия (Corvette)

GTD

1.Телиц (Lexus)

2.Сноу (BMW)

3.Хейлен (Porsche)













DTM, Зандворт. Второй этап.

Результаты первой гонки:

1.Энгель (Mercedes)

2.Ван дерЛинде (BMW)

3.Перера (Lamdorghini)

Результат второй гонки:

1.Феллер (Audi)

2.Пряйнинг (Porsche)

3.Штольц (Mercedes)









Субботний спринт в MotoGP проходил на знаменитой трассе в Ассене (Нидерланды). Поул-позишн взял Марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team).

В гонке, на небольшой промежуток, Марко теряет позицию, но спустя пару кругов, возвращает себе ее и добивается победы.

Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team) несколько подотстал от лидера и довольствовался вторым местом. За третье место разворачивалась борьба между Брэдом Биндером, Фабио Квартараро и Алейшем Эспаргаро.

Формально, третьим приехал Биндер, но он на последнем круге получил штраф длинного круга (что вылилось в несколько секунд штрафа). И таким образом, третьим становится Квартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP), чему он был несказанно рад. Ведь это только второй его подиум в этом сезоне...

В основной гонке, которая проходила в воскресенье было очень жарко. И на трассе, и в воздухе. Марк Маркес отказывается от выступления, мотивируя это травмами. Жара привела к массовым падениям пилотов.

Квартараро упал сам и выбил с трассы Жоана Зарко...

Маверика Виньялеса буквально "слизнуло" с трассы.

Пелетон сократился примерно на треть. Основная же борьба шла между Баньяйей, Биндером и Беццекки. Более мягкая задняя покрышка у Брэда Биндера ко второй половине гонки сыграла свою роль: он откатывается на третью позицию. И тут уже ему предстояло защищаться от атак Алейша Эспаргаро и Хорхе Мартина. Но Брэд отстоял свою позицию. Но снова получил пенализацию за нарушение пределов трассы на последнем круге!

Итоговый результат:

1. Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team)

2.Марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team)

Баньяйя и Беццекки поздравляют друг друга.

3.Алейш Эспаргаро (Aprilia Racing)

Конкуренция за лидерство в чемпионате не угасает...









В субботу, здесь же, прошли и две гонки в MotoE.

Итоги первой гонки:

1.Маттео Феррари (Felo Gresini MotoE)

2.Жорди Торрес (Openbank Aspar Team)

3.Ренди Круминахер (Dynavolt Intact GP MotoE)

Во второй гонке победу снова одерживает Маттео Феррари (Felo Gresini MotoE), который навязал борьбу лидирующему первую часть гонки, Жорди Торресу (Openbank Aspar Team).

Третьим становится Маттиа Казадеи (HP Pons Los40), который воспользовался падением Андреа Мантовани. Двойная победа позволила Маттео Феррари приблизиться к лидеру чемпионата.









Хочется также сказать пару слов "умным комментаторам" по поводу интриги в разных чемпионатах и "интересности" гонок.

Пересмотрев довольно много разных гонок, в абсолютно разных классах, стоит признать очевидное: F1 - одно из самых скучных и предсказуемых мероприятий. Таковой она стала не вчера, деградация, на мой взгляд, произошла с внедрением гибридных технологий. А окончательно добило интригу, желание владельца "королевского цирка" получать побольше денег и новые правила, регулирующие тех.регламент. В совокупности, это привело к тому, что постоянно идет просто неадекватное доминирование одной команды, остальные же просто не могут приблизиться к лидеру из-за ограничений на создание нового мотора, тотальной переработки аэродинамики и прочего. Небольшие изменения, как мы видим, на ход событий вообще не влияют.

Вот так, "моноклассы" оказываются гораздо интереснее. И тут опять стоит возразить "диванным специалистам", что не такие уж они и моноклассы. В INDYCAR мы имеет один монокок от Dallara, но два поставщика моторов. Примерно такая же ситуация в японской Супер Формуле. В NASCAR же три производителя моторов, а машины вообще разные, просто очень схожие из-за жесткого регламента. И такой подход оказывается гораздо продуктивнее искусственных ограничений в F1.





По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, motogp-news.ru, fiaformulae.com, Be on Edge страница в VK.