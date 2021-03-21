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Torchlight III: моя вторая попытка пройти игру

Кратко рассмотрим игру жанра Action RPG Torchlight III и проверим в ней производительность системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
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Я уже кратко озвучил свое мнение об этой игре в одной своей статье. Она мне не понравилась. Я даже не стал ее тестировать тогда.

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Но теперь решил снова дать ей "второй шанс".

Итак, игра вышла в 2020 году, как духовное продолжение первых двух частей. Создатели явно имели более высокие амбиции, чем с первыми двумя частями. Но тут все не так просто.

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Для начала рассмотрим, что общего и в чем отличие от предыдущих частей.

В самом начале нам предлагают выбрать персонаж из четырех доступных классов.

Для трех возможно выбрать пол (четвертый - не человек вовсе), минимум причесок, вариантов лиц. Все очень скромно и довольно некрасиво.
Вообще визуальное оформление этой игре мне не понравилось. Да, стиль, примерно, как во второй части, но персонажи стали еще более неказистые, корявые какие-то.

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Да и первые враги словно с детской игры вытащили. Не серьезно как-то. Но первое впечатление крайне обманчиво. Даже на самом легком уровне сложности, игра стала намного сложнее, чем раньше.

Хорошо это или плохо? Не уверен, что такой шаг был оправдан. Для любителей хардкора есть другие уровни сложности. Многие враги крайне чувствительны к определенному типу урона, к другим же достаточно равнодушны. Это стало для меня неожиданностью. В предыдущих играх серии этот момент был намного менее выражен.

Кроме того, на многих локациях к врагам добавляется влияние окружающей среды. Например, огонь или кислота.

На этой локации враждебная среда кислотная.

 Это заставляет действовать осторожнее. Но этот фактор можно обратить и против врагов. И вот тут, как нельзя кстати, пришлась бы возможность быстрого перемещения или уворота, как сделано во многих аналогичных играх данного жанра. Это сразу придало бы игре более высокий уровень динамичности. Но разработчики не пошли на это.

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Можно, конечно, специально прокачать такую способность. Но очки прокачки просто так с неба не падают. Есть и другие более важные способности.

Система прокачки не особенно заморочена.

Меню навыков содержит как активные

так и пассивные. Можно также выбрать навыки для своего зверька - спутника.

 Но вот дополнительные навыки от редкого оружия или обмундирования - слишком надуманная система. Описание только тумана нагоняет…

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Далее, следующее значительное отличие – появившийся форт главного героя, который нужно также прокачивать.

Общий вид форта.

Теперь можно изменить внешний вид снаряжения из имеющихся в доступности вариантов. За монеты.

Зоопарк доступных питомцев.

 Это не Фоллаут 4, но тоже не лучшее решение. А самое главное - я так особо и не ощутил на низком уровне сложности каких-то особых бонусов от этого. Просто абсолютно надуманная система. Можно вырастить дерево удачи, скармливая ему найденные вещи и оружие.

Дерево удачи "потребляет" любое снаряжение.Можно также уменьшить влияние на героя огня, электричества и яда.

Великий Зуб дает бонус к защите от огня.

Роевичный лык защищает от яда (она же кислота).

 Дает ли это какой-то толк? С удачей - не заметил. Хотя дерево полностью выращено. Да и от огня и яда можно спокойно помереть, если вовремя не применить лекарство.

Добавленное собирательство в игре выполнено достаточно топорно. Надо собирать камни, металл, древесину.

Сбор ресурсов занимает время.

 И на этот процесс уходит достаточно времени. Наподобие аналогичной работы в Скайриме. Но это игра другого жанра, зачем такие задержки? Просто щелкнул по дереву и готово. Но нет, насладитесь процессом рубки.

Но это еще не все. Потом, из бревен вам нужно сделать доски для строительства.

24 каменных блока за минуту... Знают толк в извращениях.

 И на это может уйти до минуты времени! Просто сиди и тупо смотри в экран. Идиотизм.


Перейдем к самой реализации боев в игре. Они во многом повторяют решение из второй части, но с некоторыми изменениями.

На всякий случай, лучше всех врагов держать на расстоянии.

 Враги имеют несколько рангов сложности. Кроме привычных боссов уровней и минибоссов, добавлены какие-то отряды однотипных врагов, которые также доставляют достаточно неприятностей.

 

Это минибосс.

А это -  босс уровня.

 Единственный вариант борьбы с ними – остановить их какой-либо прокаченной способностью и выводить из строя. Тут бы очень пригодился способ быстрого перемещения…Кто играл, например, в Torchlight или Titan Quest и Vikings: wolves of Midgard, тот поймет разницу.

Следующая претензия к способу сохранения в игре. Оно происходит автоматически при выходе из игры, как и в предыдущих частях. Но, раньше ваш персонаж оставался на том же месте и лишь враги снова респаунились вокруг него. А тут вас принудительно перемещают на базу. То есть создатели считают, что выходить из игры стоит лишь в моменты достижения телепорта района? 

Отдельно хочется сказать про русскую локализация. Всякие вторичные тексты и разговоры не удосужились перевести или снабдить субтитрами. Игра и так не претендует на великолепный сюжет и часть его вообще теряется. 

И, пока писал статью, я прошел ее полностью. В конце нам добавили способность зачаровывать оружие и броню. А также появился знакомый по предыдущей части джинн, раздающий задания различной степени сложности.

Джинн уже знаком по второй части игры.

 Если же начать игру за нового персонажа,то в вашем распоряжении окажется уже прокаченный форт, содержимое общего сундука и даже вся денежная наличность.

Играть за второго и следующих персонажей будет уже проще - доступны все ресурсы первого персонажа.

 

Теперь перейдем к тестированию производительности в игре.

Система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3 (3600 – 3800 МГц).

Видеокарта: GTX 1070 (2012 МГц по чипу и по памяти -  8900 МГц).

Оперативная память: 16Гб, 1800 МГц (11-11-11-28 CR1).

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Тестирование будет записываться с помощью программы MSI Afterburner на локации Едкие равнины.

Настойки игры максимальные, разрешение 1920х1080:

Даже без активных действий видеокарта не нагружена полностью. Но количество кадров достаточно высокое -  около 145 - 160 фпс. Это неплохо.

Видеокарта полностью не загружена. Да и процессор - тоже.

 Но при массовых сражениях частота падает до 76 - 87 фпс. Вроде, тоже нормально. Но это совершенно не так. Игра идет, будто реальная частота просела до 56 - 58. Если отключить мониторинг, так и кажется. В чем причина этого - не могу сказать. Но игра крайне не любит отключенной вертикальной синхронизации.

 

Графические настройки игры.

 Итоговый результат. А вот так выглядит график фреймтайма при простом беге по локации (старался избегать стычек с врагами):

 Спецэффекты -  вот самое основное, что зрительно отличает игру от предшественниц. В остальном – игра явно не отвечает запрашиваемым ресурсам, да и оптимизация на троечку.


Что касается вывода.

Сюжет - не сильная сторона. Но этим страдают практически все игры данного жанра. Ведь это не РПГ в прямом понимании. Но есть достаточное количество игр, которые будут поинтереснее в сюжетном плане.

Графика также не впечатляет. Лично мне это безразлично, но оптимизация явно хромает на одну ногу.

Главный герой: просто амеба. Не знаю, как так получилось, но он совершенно безликий. А ведь даже в таком жанре можно сделать его запоминающимся. Достаточно посмотреть на гипертрофированно эпичного героя Wolcen: lords of mayhem или надменно наглого викинга из Vikings: wolves of Midgard.

Боевая система: авторы попытались скрестить современные тенденции со старыми. Не получилось. Совсем. Либо -  одно, либо - другое.

Игра не очень понравилась. Вроде, во многом копирует механики предыдущих частей. И в то же время нововведения выглядят несколько надуманными. Думаю,что игра строго на любителей жанра Action RPG.


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