Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»

Фильмы ужасов о маньяках-убийцах всегда имели успех у зрителей. Особенно, когда тот самый маньяк был очень колоритным персонажем...
Франшиза «Хэллоуин» — один из трех «китов», на котором одно время стояла киноиндустрия ужасов. Майкл Майерс, наряду с Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхизом, был просто культовым персонажем «ужастиков». И неспроста, ведь создавал фильм сам Джон Карпентер.

Первый фильм франшизы вышел в далеком 1978 году.

И определенную роль в популярности фильма сыграла исполнительница главной роли — Джейми Ли Кёртис (Лори Строуд), которая потом часто появлялась в других частях.

Если изначально Майерс представлял собой маньяка-убийцу, то в поздних частях он уже являлся не совсем человеком…

В 1981 году выходит второй фильм о Майкле Майерсе – «Хэллоуин 2».

После событий первой части Лори Строуд попадает в больницу.

А Майкл Майерс следует за ней, уменьшая персонал данного учреждения.

Самое важное, что нам поясняют в сюжете: Майкл Майерс и Лори – брат и сестра! Но Майклу, видно, такая сестра не нужна…

Казалось бы, что взрыв уничтожил маньяка…

Но его настоящее возрождение пришло на четвертую часть франшизы (третью можете смело пропускать) – «Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса» (1988).

И маньяк вернулся (из комы). И стал делать всё то, что делал раньше.

Но теперь его цель – дочь Лори, ведь сама она погибла в аварии.

Естественно, что Майерса типа снова убивают, но он все же опять не умирает, о чем нам сообщат в пятой части – «Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса»…

Шестая часть («Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса») продолжила эту же линию повествования, но сильно ушла в какую-то метафизику.

И лично такое мне не понравилось. С франшизами ужасов такое «переосмысление» часто случается.

Но далеко не все части выходили хорошими. Нужно уметь вовремя останавливаться…

В 1998 году вышел фильм «Хэллоуин: 20 лет спустя».

Сценаристы как бы исключили всю ветку сюжета от третьей части до шестой. И снова «вернули к жизни» Лори Строуд.

Она якобы выжила в аварии, инсценировав свою гибель. И теперь она вновь стала главной мишенью для маньяка.

Казалось, что Лори окончательно убила Майерса. Но у создателей франшизы было другое мнение…

В «классической линии» фильмов точку поставили в 2002 году, сняв фильм «Хэллоуин: Воскрешение». Да, Лори убила не того (вот же незадача).

И сама угодила в «психушку», где ее саму уже убивает Майкл Майерс. И потом продолжает «банкет» в своем доме. И опять его как бы убивают, но не совсем…

В 2007 году выходит ремейк «Хэллоуин 2007», который снял… Роб Зомби! 

До того момента я и понятия не имел, что он не только поет… А тут очень много времени уделили детству Майерса.

И показали все его проблемы с психикой еще в ранние годы. Собственно, коренного отличия от оригинальных фильмов тут нет. Просто «новое осмысление».

Эта линия получила продолжение в фильме «Хэллоуин 2» 2009 года (еще не запутались?). И там также рассказали, что Майкл и Лори родственники: настоящее имя Лори – Энджел Майерс…

А в 2018 году вышел фильм «Хэллоуин», который является продолжением первого, оригинального фильма.

И опять роль Лори Строуд досталась постаревшей уже Джейми Ли Кёртис…

Здесь уже фигурируют и наследники Лори. Собственно, они и примут непосредственное участие в сюжете картины. Фильм дал новый толчок франшизе, и почти сразу приступили к работе над следующими частями. 

В 2021 году выходит фильм «Хэллоуин убивает», а в 2022 – «Хэллоуин заканчивается». На этом, вроде бы, поставили финальную точку (давно пора)…

Но в 2025 году выходит фильм «Хэллоуин: Последствия» («Halloween Aftermath»).

Сначала я подумал, что это типичная попытка «хайпануть» на названии, и фильм не имеет никакого отношения к основной франшизе. Так иногда делают создатели фильмов, а еще чаще наши локализаторы, «подогревая» зрителей.

Но оказалось, что фильм на самом деле про «похождения» Майкла Майерса.

Снял сей продукт Джеймс Грим… О нем ровно «ноль» информации на том же «Кинопоиске», как и об актерах, которые снялись в фильме.

В 2018 году, под Хэллоуин в городе Хэддонфилд, Майкл Майерс устраивает уже «традиционную резню». И пока отец дочери и сына, наших главных персонажей, ищет с друзьями Майерса, «дети» страдают от одиночества дома.

Ведь великовозрастным «детишкам» не разрешили гулять… Но это не спасает сыночка по имени Коул Далтон попасть в неприятность: он встречается нос к носу с Майерсом. Правда, тот уже старенький и не смог молодого да прыткого «урезонить»… С небольшими травмами Коул убегает от маньяка.

Проходит пара лет, но Коул все еще ходит на курсы «восстановления душевного равновесия» (популярная тема в американских фильмах). И вот, под Хэллоуин, Майкл Майерс снова возвращается к своим «забавам»…

Это откровенно слабый и бестолковый фильм. Ничего общего тут нет даже с худшими частями оригинальной франшизы! Смотреть данное поделие я крайне не рекомендую.

Вот такие «метаморфозы» получила франшиза «Хэллоуин» за 47 лет.

Теги

хэллоуин
