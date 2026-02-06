В 2026 году пандемия ИИ вошла в активную фазу и распространила щупальца на все сферы жизнедеятельности человечества. Рынок памяти стал узким местом технологической отрасли. Строительство инфраструктурных объектов, приоритет для ЦОД и перераспределение мощностей крупнейших фабрик изменили баланс спроса и предложения. Образовавшийся дефицит катком прокатился по всему цифровому благополучию и напрямую повлиял на сроки релизов, OEM-контракты и розничные цены.

Предисловие

5 февраля 2026 года Valve официально перенесла выход Steam Machines на более поздний срок из-за дефицита памяти. Это не частное событие, а явный признак кризиса в индустрии. Вместо слухов и утечек от информаторов — официальное заявление крупной корпорации. История не об одном релизе, а о цепочках поставок, производственных линиях, OEM-контрактах. Вопрос касается целой отрасли.

Ниже — обзор сложившейся ситуации и ближайших перспектив. Планы крупнейших игроков рынка и последствия принятых ими решений.

Заявление производителей памяти

Руководство Samsung уведомило население, что производственные мощности до конца 2026 года зарезервированы под нужды ИИ-пандемии. Абсолютно всё уходит в одном направлении без возможности изменить ситуацию.

Руководство Micron и SK Hynix не ожидают изменений на рынке ранее 2028 года. Все резервы задействованы в полной мере, перспектив на изменение положения не видно.

Три основных игрока на рынке производства чипов памяти делают осторожные прогнозы на ближайшие два года. Все ключевые участники утверждают, что человеческая цивилизация полностью переходит на сухой паёк без перспектив на улучшение положения.

Китайские бренды производителей не первого эшелона

ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) — два гиганта из Поднебесной. Технологическое отставание от большой тройки составляет примерно 3–5 лет, занимают нишу бюджетных решений прошлого поколения. В основном работа ведётся на внутренний рынок с минимальным резервом для расширения. Прямо сейчас обе корпорации готовят к запуску новые заводы (конец 2026 — начало 2027 года) с прицелом на захват 15–20% мирового рынка памяти. С учётом отсутствия конкуренции им под силу реализовать амбициозные планы, но с оговорками по технологическому отставанию.

У китайских брендов есть особенность: они вкладываются в продвижение и узнаваемость собственных брендов на мировой арене, продвигается не «технология», а имя. Это важно, так как продукция будет продвигаться не в OEM-сегменте, а в рознице с хорошей маржой за RGB-подсветку. В скором времени на полках магазинов массово замелькают Hiksemi, Hikvision, Lexar, Netac, Asgard, Gloway, Kingbank, Fanxiang, Move Speed, Dahua, Colorful, Kingspec, Goldenfir. Они и сейчас представлены, но доверие к ним минимальное.

Со стратегической точки зрения это малая капля, дефицит на рынке никак не решит.

Похмелье после ИИ-бума

Ещё один фактор, серьёзно влияющий на ситуацию. После окончания бурного роста дата-центров спрос на чипы памяти упадёт многократно. Через некоторое время память из центров обработки данных массово хлынет на розничный рынок (привет, «рыжики»). Выручка корпораций обвалится кратно. Этот нюанс понимают не только покупатели, но и производители железа. Слишком много и слишком дорого.

Из-за подобного обстоятельства действия производителей идут с оглядкой по сторонам и с просчётом всех возможных факторов риска. В рассматриваемом случае крупные капиталовложения в расширение производственных линий сильно ограничены.

Строительство новых заводов для производства памяти

В противостоянии Китая и США был издан закон под красивым названием «CHIPS Act» о переносе производства чипов из Китая на территорию США. Под эту марку в 2022 году заложено несколько объектов. Micron строит огромный комплекс «Boise Fab 6» со сроком ввода в 2027 году. Влетит с двух ног в гонку за длинным долларом. Создаётся на государственные субсидии с прицелом на потребительский рынок. Спасительная соломка.

Объект Samsung «P4» и SK Hynix «Yongin Cluster» — расширение производства, запланированное более пяти лет назад. В 2025 году перепрофилированы под нужды ЦОД и никак не повлияют на рынок памяти.

Samsung, объект «P5», — огромный проект с широким позиционированием. Считается универсальным вариантом для решения любых задач, но со сроками ввода в эксплуатацию много вопросов. В Корее высокая бюрократия, и вопрос может затянуться до 2030 года.

Еще три новых объекта заложены в 2025 году исключительно под нужды ИИ. Плановый ввод — в 2028–2029 годах. Много денег и ноль влияния на потребности обычных геймеров.

То есть до конца 2027 года ни один из производителей не получит возможности решить вопрос с дефицитом памяти.

Планы на постройку 3000 центров обработки данных в США

Самый интересный пункт, так как в нём много подводных камней. Прямо сейчас есть планы на строительство до 2030 года 3000 новых объектов инфраструктуры для ИИ. Если исходить из этой информации, дефицит сохранится минимум до 2030 года. Ни у Китая, ни у большой тройки не будет ресурсов для полного удовлетворения имеющегося спроса.

Помимо США, объекты строятся в Китае, Саудовской Аравии, Малайзии, Японии, Франции. В открытом доступе нет полной картины происходящего, но по обрывочным данным можно предположить, что строительство продолжится и после 2030 года с обновлением устаревшей инфраструктуры.

Другая сторона медали при строительстве ЦОД

Прямо сейчас идут разговоры о выкупе больших объёмов памяти и производстве оборудования примерно для 3000 новых объектов. Но для их работы потребуется электроэнергия, сопоставимая с выработкой 50 атомных электростанций. В настоящее время и в обозримом будущем на территории американского континента нет возможности изыскать такой колоссальный объём. Помимо энергии, требуется отвод тепла, эквивалентного данному потреблению, что вызовет проблемы с чистой водой.

Есть веские основания полагать, что произведённое оборудование для ИИ окажется негде устанавливать, и крупные корпорации останутся со складами, забитыми под завязку. Это глобальный вопрос, ответа на который в данный момент не существует.

Если инвесторы увидят, что процесс застопорился, стартует кризис доверия с выводом денег.

Проблема галлюцинаций ИИ

Главный нерешённый вопрос, на который до сих пор не найден ответ, — неверные ответы от ИИ. Все языковые модели работают по принципу «наиболее вероятного» события. То есть, если на один вопрос возможны десять различных ответов, будет получен не нужный, а наиболее вероятный и часто встречающийся. Вот пример ответа на вопрос: «За сколько Microsoft купила Activision Blizzard?» Ответ от болванчика: «За $68,7 млрд».

Будет дан не только правдоподобный ответ, но и детальное пояснение. А теперь правильный вариант: сумма покупки составила $75,4 млрд.

И это не случайность. Можно привести десятки подобных «галлюцинаций». Машина не понимает разницы между двумя значениями. Выбирается то, что чаще всего упоминается в достоверных источниках. Некоторым может показаться, что это мелочь и ни на что не влияет. Но это мелочь, пока за неё не платят. Как только будет перечислена первая копейка, полетят иски за некачественный продукт, приведший к колоссальным убыткам.

Система создаётся как способ «экономии» средств на сотрудниках, но если на неё нельзя положиться на 100% и всю информацию придётся перепроверять, экономия испарится и выгода исчезнет.

Инвесторы и окупаемость рынка ИИ

Больше всего денег приносят корпорации. Только крупный бизнес готов платить за дорогой и качественный продукт. Но на сегодняшний день сложилась патовая ситуация. У крупных компаний уже есть инструменты анализа данных и прочие сложные системы обработки информации. Эти решения глубоко интегрированы в вертикаль управления. Однако навязывается новый передовой вариант с «вероятностным», а не «точным» исполнением без внедрения.

Средний и малый бизнес готов платить немного меньше. Существует большое число сценариев применения новых технологий, но вопрос снова упирается в целесообразность. На рынке представлено множество языковых моделей и устройств для работы с ними — обойдутся дешевле, чем платные подписки на сервисы от корпораций.

Обычные пользователи не готовы платить за то, что всю жизнь было бесплатным. Google не сможет массово запустить «платный» интернет взамен «бесплатной рекламы».

По состоянию на январь 2026 года не придумано ни одного варианта эффективной окупаемости предоставляемых услуг. Есть вероятность, что инвесторы в ближайшее время сократят финансирование до локальных проектов «под заказчика» и необходимость в тысячах ЦОД исчезнет.

Ориентировочные сроки окончания пандемии ИИ

В одном месте сошлось сразу несколько факторов. На одной чаше весов — жадность крупных корпораций: виден уникальный продукт для широких масс. С другой стороны — высокая себестоимость и недоказанная эффективность. Сторонние инвесторы могут разочароваться в новой технологии, и повторится история «доткомов». В этом случае в 2027 году ситуация нормализуется, и рынок наводнит дешёвая высококачественная память на любой вкус.

По альтернативному сценарию нет ни одной причины для снижения стоимости памяти вплоть до завершения строительства центров обработки данных в 2030 году. А если в ближайшее время будут найдены интересные варианты применения с хорошей окупаемостью, активное строительство продолжится и дальше.