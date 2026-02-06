Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы

Огромные заводы, миллиарды долларов и тысячи инженеров могут остановиться из-за одной вещи, без которой не работает ни один компьютер.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В 2026 году пандемия ИИ вошла в активную фазу и распространила щупальца на все сферы жизнедеятельности человечества. Рынок памяти стал узким местом технологической отрасли. Строительство инфраструктурных объектов, приоритет для ЦОД и перераспределение мощностей крупнейших фабрик изменили баланс спроса и предложения. Образовавшийся дефицит катком прокатился по всему цифровому благополучию и напрямую повлиял на сроки релизов, OEM-контракты и розничные цены.

реклама



Предисловие

5 февраля 2026 года Valve официально перенесла выход Steam Machines на более поздний срок из-за дефицита памяти. Это не частное событие, а явный признак кризиса в индустрии. Вместо слухов и утечек от информаторов — официальное заявление крупной корпорации. История не об одном релизе, а о цепочках поставок, производственных линиях, OEM-контрактах. Вопрос касается целой отрасли.

Ниже — обзор сложившейся ситуации и ближайших перспектив. Планы крупнейших игроков рынка и последствия принятых ими решений.

реклама



Заявление производителей памяти

Руководство Samsung уведомило население, что производственные мощности до конца 2026 года зарезервированы под нужды ИИ-пандемии. Абсолютно всё уходит в одном направлении без возможности изменить ситуацию.

Руководство Micron и SK Hynix не ожидают изменений на рынке ранее 2028 года. Все резервы задействованы в полной мере, перспектив на изменение положения не видно.

Три основных игрока на рынке производства чипов памяти делают осторожные прогнозы на ближайшие два года. Все ключевые участники утверждают, что человеческая цивилизация полностью переходит на сухой паёк без перспектив на улучшение положения.

реклама



Китайские бренды производителей не первого эшелона

ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) — два гиганта из Поднебесной. Технологическое отставание от большой тройки составляет примерно 3–5 лет, занимают нишу бюджетных решений прошлого поколения. В основном работа ведётся на внутренний рынок с минимальным резервом для расширения. Прямо сейчас обе корпорации готовят к запуску новые заводы (конец 2026 — начало 2027 года) с прицелом на захват 15–20% мирового рынка памяти. С учётом отсутствия конкуренции им под силу реализовать амбициозные планы, но с оговорками по технологическому отставанию.

У китайских брендов есть особенность: они вкладываются в продвижение и узнаваемость собственных брендов на мировой арене, продвигается не «технология», а имя. Это важно, так как продукция будет продвигаться не в OEM-сегменте, а в рознице с хорошей маржой за RGB-подсветку. В скором времени на полках магазинов массово замелькают Hiksemi, Hikvision, Lexar, Netac, Asgard, Gloway, Kingbank, Fanxiang, Move Speed, Dahua, Colorful, Kingspec, Goldenfir. Они и сейчас представлены, но доверие к ним минимальное.

Со стратегической точки зрения это малая капля, дефицит на рынке никак не решит.

реклама



Похмелье после ИИ-бума

Ещё один фактор, серьёзно влияющий на ситуацию. После окончания бурного роста дата-центров спрос на чипы памяти упадёт многократно. Через некоторое время память из центров обработки данных массово хлынет на розничный рынок (привет, «рыжики»). Выручка корпораций обвалится кратно. Этот нюанс понимают не только покупатели, но и производители железа. Слишком много и слишком дорого.

Из-за подобного обстоятельства действия производителей идут с оглядкой по сторонам и с просчётом всех возможных факторов риска. В рассматриваемом случае крупные капиталовложения в расширение производственных линий сильно ограничены.

Строительство новых заводов для производства памяти

В противостоянии Китая и США был издан закон под красивым названием «CHIPS Act» о переносе производства чипов из Китая на территорию США. Под эту марку в 2022 году заложено несколько объектов. Micron строит огромный комплекс «Boise Fab 6» со сроком ввода в 2027 году. Влетит с двух ног в гонку за длинным долларом. Создаётся на государственные субсидии с прицелом на потребительский рынок. Спасительная соломка.

Объект Samsung «P4» и SK Hynix «Yongin Cluster» — расширение производства, запланированное более пяти лет назад. В 2025 году перепрофилированы под нужды ЦОД и никак не повлияют на рынок памяти.

Samsung, объект «P5», — огромный проект с широким позиционированием. Считается универсальным вариантом для решения любых задач, но со сроками ввода в эксплуатацию много вопросов. В Корее высокая бюрократия, и вопрос может затянуться до 2030 года.

Еще три новых объекта заложены в 2025 году исключительно под нужды ИИ. Плановый ввод — в 2028–2029 годах. Много денег и ноль влияния на потребности обычных геймеров.

То есть до конца 2027 года ни один из производителей не получит возможности решить вопрос с дефицитом памяти.

Планы на постройку 3000 центров обработки данных в США

Самый интересный пункт, так как в нём много подводных камней. Прямо сейчас есть планы на строительство до 2030 года 3000 новых объектов инфраструктуры для ИИ. Если исходить из этой информации, дефицит сохранится минимум до 2030 года. Ни у Китая, ни у большой тройки не будет ресурсов для полного удовлетворения имеющегося спроса.

Помимо США, объекты строятся в Китае, Саудовской Аравии, Малайзии, Японии, Франции. В открытом доступе нет полной картины происходящего, но по обрывочным данным можно предположить, что строительство продолжится и после 2030 года с обновлением устаревшей инфраструктуры.

Другая сторона медали при строительстве ЦОД

Прямо сейчас идут разговоры о выкупе больших объёмов памяти и производстве оборудования примерно для 3000 новых объектов. Но для их работы потребуется электроэнергия, сопоставимая с выработкой 50 атомных электростанций. В настоящее время и в обозримом будущем на территории американского континента нет возможности изыскать такой колоссальный объём. Помимо энергии, требуется отвод тепла, эквивалентного данному потреблению, что вызовет проблемы с чистой водой.

Есть веские основания полагать, что произведённое оборудование для ИИ окажется негде устанавливать, и крупные корпорации останутся со складами, забитыми под завязку. Это глобальный вопрос, ответа на который в данный момент не существует.

Если инвесторы увидят, что процесс застопорился, стартует кризис доверия с выводом денег.

Проблема галлюцинаций ИИ

Главный нерешённый вопрос, на который до сих пор не найден ответ, — неверные ответы от ИИ. Все языковые модели работают по принципу «наиболее вероятного» события. То есть, если на один вопрос возможны десять различных ответов, будет получен не нужный, а наиболее вероятный и часто встречающийся. Вот пример ответа на вопрос: «За сколько Microsoft купила Activision Blizzard?» Ответ от болванчика: «За $68,7 млрд».

Будет дан не только правдоподобный ответ, но и детальное пояснение. А теперь правильный вариант: сумма покупки составила $75,4 млрд.

И это не случайность. Можно привести десятки подобных «галлюцинаций». Машина не понимает разницы между двумя значениями. Выбирается то, что чаще всего упоминается в достоверных источниках. Некоторым может показаться, что это мелочь и ни на что не влияет. Но это мелочь, пока за неё не платят. Как только будет перечислена первая копейка, полетят иски за некачественный продукт, приведший к колоссальным убыткам.

Система создаётся как способ «экономии» средств на сотрудниках, но если на неё нельзя положиться на 100% и всю информацию придётся перепроверять, экономия испарится и выгода исчезнет.

Инвесторы и окупаемость рынка ИИ

Больше всего денег приносят корпорации. Только крупный бизнес готов платить за дорогой и качественный продукт. Но на сегодняшний день сложилась патовая ситуация. У крупных компаний уже есть инструменты анализа данных и прочие сложные системы обработки информации. Эти решения глубоко интегрированы в вертикаль управления. Однако навязывается новый передовой вариант с «вероятностным», а не «точным» исполнением без внедрения.

Средний и малый бизнес готов платить немного меньше. Существует большое число сценариев применения новых технологий, но вопрос снова упирается в целесообразность. На рынке представлено множество языковых моделей и устройств для работы с ними — обойдутся дешевле, чем платные подписки на сервисы от корпораций.

Обычные пользователи не готовы платить за то, что всю жизнь было бесплатным. Google не сможет массово запустить «платный» интернет взамен «бесплатной рекламы».

По состоянию на январь 2026 года не придумано ни одного варианта эффективной окупаемости предоставляемых услуг. Есть вероятность, что инвесторы в ближайшее время сократят финансирование до локальных проектов «под заказчика» и необходимость в тысячах ЦОД исчезнет.

Ориентировочные сроки окончания пандемии ИИ

В одном месте сошлось сразу несколько факторов. На одной чаше весов — жадность крупных корпораций: виден уникальный продукт для широких масс. С другой стороны — высокая себестоимость и недоказанная эффективность. Сторонние инвесторы могут разочароваться в новой технологии, и повторится история «доткомов». В этом случае в 2027 году ситуация нормализуется, и рынок наводнит дешёвая высококачественная память на любой вкус.

По альтернативному сценарию нет ни одной причины для снижения стоимости памяти вплоть до завершения строительства центров обработки данных в 2030 году. А если в ближайшее время будут найдены интересные варианты применения с хорошей окупаемостью, активное строительство продолжится и дальше.

Добавить в закладки

Теги

васютин рост цен на память chips act фабрики cxmt ymtc память samsung micron hynix дата-центры 2030 дефицит памяти 2026 кризис dram nand память для цод рынок памяти ии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
32
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
4
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
3
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
3
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
+
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
+
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
2
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
Nvidia не планирует выпускать видеокарты серии GeForce RTX 50 Super
1
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
+
InWin представила двухкамерный панорамный компьютерный корпус W31 в формате Midi-Tower
+
ASRock прокомментировала ситуацию вокруг проблем с Ryzen 9000 на её материнских платах
+
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
18
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
1
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
+

Сейчас обсуждают

Kommunist7304
11:57
Только вот проблема изначально в рукожопстве AMD, а страдают партнеры. Intel-у за тоже самое насували и не приплетали партнеров.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
deema35
11:29
Может использовать F-35 Великобритания может без разрешения США, то вот запускать ракеты с них без разрешения они точно не смогут. Потому что все Американское высокотехнологическое оружие требует загр...
В Великобритании опровергли способность США отключать продаваемые истребители F-35
Китя.
11:24
Хорошо горят кучно. На ASUS тоже горят кукурузен. Говорят еще пыль в дырки процессора попадает и они горят от статики.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
aoxoa1
11:17
Может мы тут живем и не замечаем, а там гдето в прериях америки ии вовсю уже порабощает население, или это только управляющей верхушки коснулось?
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Китя.
11:07
Есть встройка на чипах Realtek ALC4082 с ASIO. Даже звуковые карты. Бюджетные и средне бюджетные отдыхают. а насчет топовых звуковых карт не думаю что Хохол Zystax сможет её приобрести.
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
IRanPast
10:34
Как бы поздно... Авторитет ниже плинтуса...
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
ЦАГ
10:33
Ну я долго выбирал между s24 ultra и s26 ultra и решил что лучше переплатить 10тр за скругленные края , острый прямоугольник бесил сильно.
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
222
10:16
кому там существование России это бредятина? мыкола парашенко
В Civilization VII весной появится возможность играть за одну цивилизацию на протяжении всей партии
Alexander Muz
10:11
Ага... помню несколько лет назад прямо тревогу били и воняли по поводу майнинга на асиках/видяхах... ты что... угроза экологии... все пропало... страшное дело... многие страны даже под запрет это...
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Василий Коренков
10:11
Всю воду на планете переработали в луц. (с) Кин-дза-дза.
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter