Компания отреагировала на жалобы клиентов

За последние несколько дней в сети Интернет появился ряд сообщений от владельцев материнских плат ASRock, которые пожаловались на выход из строя как процессоров Ryzen 5 9600X, так и некоторых других моделей линейки Ryzen 9000. Ранее обладатели системных плат на базе чипсетов AMD серии 600 и 800 от ряда других производителей также сообщали о проблемах со CPU, но ASRock на текущий момент является наиболее упоминаемой.

Источник фото: ASRock

Как пишет издание Wccftech, в связи с этим компания ASRock опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о внедрении внутренних проверок и процессов верификации, а также мер, направленных на оптимизацию BIOS и повышение стабильности системы. Производитель заявляет, что тесно сотрудничает с AMD, проверяя широкий спектр аппаратных конфигураций.

В компании отметили, что заботятся о своих клиентах и ценят их мнение, рекомендуя обращаться к представителям отдела технической поддержки ASRock в случае возникновения проблем. Остаётся надеяться, что производитель сможет выявить источник неполадок, чтобы исключить возможность выхода из строя CPU в будущем.