Блоги
breaking-news
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Компания отреагировала на жалобы клиентов

За последние несколько дней в сети Интернет появился ряд сообщений от владельцев материнских плат ASRock, которые пожаловались на выход из строя как процессоров Ryzen 5 9600X, так и некоторых других моделей линейки Ryzen 9000. Ранее обладатели системных плат на базе чипсетов AMD серии 600 и 800 от ряда других производителей также сообщали о проблемах со CPU, но ASRock на текущий момент является наиболее упоминаемой.

Источник фото: ASRock

Как пишет издание Wccftech, в связи с этим компания ASRock опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о внедрении внутренних проверок и процессов верификации, а также мер, направленных на оптимизацию BIOS и повышение стабильности системы. Производитель заявляет, что тесно сотрудничает с AMD, проверяя широкий спектр аппаратных конфигураций.

В компании отметили, что заботятся о своих клиентах и ценят их мнение, рекомендуя обращаться к представителям отдела технической поддержки ASRock в случае возникновения проблем. Остаётся надеяться, что производитель сможет выявить источник неполадок, чтобы исключить возможность выхода из строя CPU в будущем.

#asrock
Источник: wccftech.com
3
Сейчас обсуждают

Kommunist7304
11:57
Только вот проблема изначально в рукожопстве AMD, а страдают партнеры. Intel-у за тоже самое насували и не приплетали партнеров.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
deema35
11:29
Может использовать F-35 Великобритания может без разрешения США, то вот запускать ракеты с них без разрешения они точно не смогут. Потому что все Американское высокотехнологическое оружие требует загр...
В Великобритании опровергли способность США отключать продаваемые истребители F-35
Китя.
11:24
Хорошо горят кучно. На ASUS тоже горят кукурузен. Говорят еще пыль в дырки процессора попадает и они горят от статики.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
aoxoa1
11:17
Может мы тут живем и не замечаем, а там гдето в прериях америки ии вовсю уже порабощает население, или это только управляющей верхушки коснулось?
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Китя.
11:07
Есть встройка на чипах Realtek ALC4082 с ASIO. Даже звуковые карты. Бюджетные и средне бюджетные отдыхают. а насчет топовых звуковых карт не думаю что Хохол Zystax сможет её приобрести.
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
IRanPast
10:34
Как бы поздно... Авторитет ниже плинтуса...
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
ЦАГ
10:33
Ну я долго выбирал между s24 ultra и s26 ultra и решил что лучше переплатить 10тр за скругленные края , острый прямоугольник бесил сильно.
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
222
10:16
кому там существование России это бредятина? мыкола парашенко
В Civilization VII весной появится возможность играть за одну цивилизацию на протяжении всей партии
Alexander Muz
10:11
Ага... помню несколько лет назад прямо тревогу били и воняли по поводу майнинга на асиках/видяхах... ты что... угроза экологии... все пропало... страшное дело... многие страны даже под запрет это...
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Василий Коренков
10:11
Всю воду на планете переработали в луц. (с) Кин-дза-дза.
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter