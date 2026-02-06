Британское оборонное ведомство утверждает, что никакого «аварийного выключателя» не существует

В прошлом году, когда между странами Европы и США возникли разногласия, вопрос единства НАТО оказался под сомнением. Тогда же появилась информация, что США, возможно, имеют «аварийный выключатель» на экспортируемой военной технике, поэтому американские власти в случае существенных разногласий могут парализовать вооружённые силы бывших партнёров.

Источник изображения: Министерство обороны Великобритании

Государственный министр обороны Великобритании (средняя должность по иерархии) лорд Вернон Коакер опроверг наличие такого механизма в распоряжении США. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на его официальный ответ.

Британский чиновник утверждает, что Лондон полностью сохраняет «оперативный суверенитет» и свободу действий по эксплуатации истребителей F-35, поставляемых США. Он добавил, что британское правительство также имеет внутренние возможности для приобретения критически важных комплектующих к американским истребителям. Таким образом, Великобритании нет необходимости согласовывать с кем-либо применение F-35.

UK Defence Journal акцентируют внимание на том, что, несмотря на утверждение об отсутствии «аварийного выключателя», всё же Великобритания испытывает зависимость от США во время эксплуатации F-35. Дело в том, что эксплуатация истребителя во многом зависит от оказываемых Вашингтоном услуг поддержки, включая обновление программного обеспечения, сети материально-технического обеспечения и файлы данных о выполнении задач.