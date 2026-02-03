Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
В Civilization VII весной появится возможность играть за одну цивилизацию на протяжении всей партии
Без её обязательного изменения при смене эпохи.

На протяжении десятилетий в играх серии Sid Meier’s Civilization мы управляли одной-единственной цивилизацией/нацией на протяжении всех эпох и тысячелетий. С исторической точки зрения, конечно, существование современной России в эпоху античности — это антинаучная бредятина, однако именно за это мы и любили данную франшизу: за её псевдоисторичность.

Источник изображения: 2K Games / Firaxis Games.

В Civilization VII разработчики зачем-то решили пойти по пути неубедительных конкурентов из Amplitude Studios с их глобальной стратегией Humankind, но реализовали систему крайне неумело, за что в основном и поплатились низкими отзывами, плохими продажами и плачевной статистикой «онлайна».

Не запоздали ли девелоперы с решением этой проблемы, сказать пока сложно, но в одном из будущих обновлений, которое нарекли «Проверкой временем», в игру внедрят возможность сохранить выбранную цивилизацию при смене эпохи. При смене эпохи, чтобы цивилизация не растеряла все свои завязанные на конкретный период бонусы, будет внедрена функция адаптации тех или иных особенностей ассоциированных с вашей цивилизацией фракций.

Так, начиная за Рим и отказавшись от смены цивилизации при достижении новой эры, вы сможете выбрать, например, испанских терций в качестве нового уникального юнита и строить защитную инфраструктуру, попутно развивающую ваш уровень культуры. Разработчики обосновывают это изменение тем фактом, что каждая цивилизация наиболее сильна в свой определённый исторический период, и чтобы не проседать по силе с течением времени, и реализована такая механика.

Обновление «Проверка временем» должно выйти весной. Когда конкретно, пока не уточняется.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
+
Написать комментарий (0)
