Компания заявила, что начала внутренние проверки и тестирования, сотрудничая с AMD

ASRock начала внутреннее расследование после волны сообщений о проблемах с новыми процессорами AMD Ryzen 9000 на своих материнских платах. В сети набирают популярность истории пользователей, у которых чипы вышли из строя, причём чаще всего без всякого разгона.

Источник изображения: ASRock

Хотя производитель в официальном заявлении избегает слова «отказы», он подтвердил, что внимательно следит за ситуацией. В ответ на тревожные отчёты ASRock запустила всесторонние внутренние проверки и строгие процедуры тестирования. Компания работает вместе с AMD, чтобы проанализировать работу систем в разных конфигурациях и выпустить оптимизированные версии BIOS для повышения стабильности.

Большинство зафиксированных случаев поломки Ryzen 9000 произошло именно на платах ASRock. Чаще всего проблемы касались флагманских моделей на чипсете 800-й серии, но инциденты также затронули и более доступные платы на чипсете 600-й серии. Есть сообщения, что за один день могли «сгореть» до пяти разных процессоров, включая модели с 3D-кешем (X3D). Основная площадка для жалоб — Reddit, где каждую неделю появляются новые истории от пользователей. Они описывают, что система неожиданно перестаёт включаться, а диагностика указывает на неисправность центрального процессора.

При этом аналитики отмечают, что общий процент отказов Ryzen 9000 может быть не выше нормы. По данным Puget Systems, он примерно совпадает с показателем у новейших процессоров Intel Core Ultra Series 2. Однако, явная привязка значительной доли проблем к продукции одного вендора заставляет искать причину в конкретной реализации плат или их микропрограмм. Пока что ASRock призывает пользователей, столкнувшихся со сбоями, обращаться в службу технической поддержки. В будущем компания надеется найти решение проблемы.